Ташаев в «Спартаке» и новая оборона ЦСКА. Трансферы РФПЛ

«Локомотив»

Юрий Сёмин обозначил трансферные цели чемпионов России: требуется усиление в каждую линию. Пока «железнодорожники» вернули лишь собственного воспитанника Рифата Жемалетдинова из «Рубина». Об остальных новичках только слухи. Хотя имена называются интересные – Алеш Видаль, Гжегож Крыховяк, Хуан Кинтеро. Как стало известно «Чемпионату», в «Локо» может перейти Брайан Идову. Крайний защитник стал свободным агентом после развала «Амкара», а на ЧМ-2018 достойно выглядел в составе сборной Нигерии. По информации португальских журналистов, «железнодорожники» уже сделали «Бенфике» предложение о приобретении Андреаса Самариса, сумма которого составила € 7 млн. Португальский клуб с большой вероятностью согласится расстаться с игроком за такие деньги. Трансфер может быть окончательно оформлен уже на этой неделе.

Идову входит в трансферный список «Локомотива»

ЦСКА

Главная проблема ЦСКА в межсезонье – потеря лидеров обороны. Сергей Игнашевич завершил карьеру, судя по всему, вешают бутсы на гвоздь и братья Березуцкие. Если ещё и Марио Фернандес уйдёт после удачного ЧМ-2018, то Виктор Гончаренко вынужден будет строить совершенно новую линию защиты! Неудивительно, что первые трансферы армейцев связаны с защитниками. Однако, по информации «Чемпионата», следующим новичком ЦСКА станет нападающий Абель Эрнандес.

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«Спартак»

Центральный защитник Самуэль Жиго и фланговый полузащитник Александр Ташаев – многообещающие приобретения «Спартака». Пока именно работа красно-белых на рынке кажется лучшей в летнее межсезонье. Судя по трансферным новостям, не исключено появление в команде Массимо Карреры второго центрального защитника-легионера, и почти наверняка будет взят «опорник». Возможно, с российским паспортом. По-прежнему под вопросом будущее Квинси Промеса и Педро Роши.

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«Краснодар»

Краснодарский клуб купил сербского защитника Уроша Спаича и продолжает искать ещё одного игрока этого амплуа после срыва сделки по Жиго. Свежий слух связан с аргентинцем Федерико Фернандесом из «Суонси Сити». «Быкам» очень нужен лидер обороны, способный заменить здорово выступившего на ЧМ-2018 Андреаса Гранквиста. Сегодня, 9 июля, «Чемпионат» сообщил и о новом форварде «Краснодара»: достигнута договорённость о переходе Германа Онугху из «Волгаря».

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«Зенит»

В распоряжении нового главного тренера Сергея Семака почти четыре десятка футболистов, поэтому неудивительно, что этим летом будет больше новостей о продажах и арендах игроков «Зенита», а не о покупках. Хотя кто-то обязательно появится в команде Семака. В частности, петербуржцам интересен полузащитник «Фиорентины» и сборной Хорватии Милан Бадель. По-видимому, покинут «Зенит» Иван Новосельцев и Денис Терентьев.

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«Уфа»

Уфимцы как обычно очень аккуратно и без спешки работают на рынке. Выгодно продали в «Краснодар» полузащитника Дмитрия Стоцкого, скорее всего, хорошо заработают и за счёт трансфера защитника Дмитрия Живоглядова. Наверняка кем-то поделится с командой её бывший главный тренер Семак. Пока из Петербурга в Уфу перебрался только молодой защитник Данил Круговой.

«Арсенал»

Олег Кононов вынужден перестраивать удачно выступившую в минувшем сезоне команду, так как несколько ключевых игроков вернулись в свои клубы из аренды. Впрочем, «Арсеналу» удалось договориться с ЦСКА и сохранить полузащитника Сергея Ткачёва – это важный трансфер. До сих пор не подтвердился давным-давно анонсированный переход Жоаозиньо на правах свободного агента. Переговоры затянулись.

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«Динамо»

Бело-голубые сейчас теряют игроков, а новичков нет. В «Спартак» ушёл Александр Ташаев, другой полузащитник Анатолий Катрич подписал контракт с «Краснодаром». Помимо того, завершилась аренда защитника Ибрагима Цаллагова, вернувшегося в Петербург. На просмотре находится защитник «Факела» Максим Осипенко, однако спарринг с «Зенитом» вряд ли повысил его шансы закрепиться в «Динамо».

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«Ахмат»

В Грозном, кажется, отказались от выбранного при Кононове курса на молодых бразильцев. Этим летом команду покинули защитник Филипе Сампайо и нападающий Лео, проданный в ПАОК. Не исключён, переход в «Арсенал» на правах аренды Раванелли. В то же время «Ахмат» взял из развалившегося «Амкара» полузащитника Михаила Гащенкова, который выдал очень неплохой первый сезон в РФПЛ.

«Рубин»

Курбан Бердыев старается проводить эффективную селекцию на фоне сообщений о долгах клуба. Оборону укрепит испанец Чико Флорес, который, видимо, по замыслу тренера должен стать новым Сесаром Навасом. Снова поработают с Бердыевым полузащитник Хорен Байрамян и нападающий Александр Бухаров. Грустно, что попрощались с Казанью «старички» – Сергей Рыжиков, Олег Кузьмин, Гёкдениз Карадениз. Интересно, поднял ли ЧМ-2018 трансферную стоимость нападающего Сердара Азмуна, который готов уехать в Европу.

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«Ростов»

Новых исландцев в Ростове нет, зато появился швед – полузащитник Антон Салетрос из клуба АИК. Он выступал за юношескую и молодёжную сборную страны, так что игрок перспективный. Помимо того, ростовский клуб выкупил у «Спартака» трансферы Аяза Гулиева и Александра Зуева, которых в прошлом сезоне брал в аренду. На просмотре находится нападающий «Зенита» Андрей Панюков.

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«Урал»

С назначением нового главного тренера Дмитрия Парфёнова можно было ждать в «Урале» кого-то из игроков приказавшего долго жить «Тосно». Но всё пока ограничилось информацией о сербском защитнике Раде Дугаличе, да и его подписание что-то затягивается. Клуб из Екатеринбурга вообще как будто забыл дорогу на рынок. Отсутствуют покупки, отсутствуют продажи. Роман Емельянов никуда не ушёл.

«Анжи»

В «Анжи» последними узнали, что их команда в новом сезоне сыграет в РФПЛ. Видимо, с этим связано, что махачкалинский клуб до сих пор не совершил ни одной покупки и не связан с какими-либо слухами. На сегодняшний день все трансферы «Анжи» – на выход. Наиболее ощутимы потери Георги Лории, Владимира Полуяхтова и Олега Данченко. Обращает на себя внимание и уход Сергея Брызгалова с Павлом Яковлевым.

«Оренбург»

Все новички РФПЛ должны как следует укрепиться, что задержаться в элите более чем на год. Чемпион ФНЛ «Оренбург» – не исключение. На данный момент главный трансфер оренбуржцев связан с усилением вратарской линии: из «СКА-Хабаровск» перешёл Александр Довбня. В «Оренбурге» продолжат карьеру экс-защитник «Тосно» Виталий Шахов, считавшийся одно время кандидатом в сборную России, и лучший бомбардир ФНЛ Артём Кулишев.

«Крылья Советов»

Андрей Тихонов постарается удержать «Крылья Советов» в РФПЛ, несмотря на не самый выдающийся бюджет клуба. Наверное, вряд ли стоит ждать от самарцев большого количества новичков, тем не менее первые приобретения уже сделаны. Защитник Полуяхтов – отличный выбор. Обязательно поможет команде Тихонова и вернувшийся из аренды голкипер Лория. После 10 лет в Самаре покинул клуб защитник Иван Таранов.

«Енисей»

Уничтожение «Амкара» и «Тосно» пошло на пользу «Енисею» с точки зрения селекции. Дмитрий Аленичев получил сразу четырех бывших пермяков – защитника Петара Занева, полузащитников Фегора Огуде, Павла Комолова и Михаила Костюкова. А из «Тосно» в Красноярск перебрался голкипер Давид Юрченко. Очевидно, «Енисей» продолжит усиливаться. Не исключено, что с новичком РФПЛ подпишут контракты Денис Терентьев и Максим Канунников.