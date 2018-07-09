Немцы нашли у России новый сверхдопинг. Это нашатырь!

Немецкий Bild выступил с шокирующим разоблачением: игроки сборной России нюхали пропитанные аммиаком ватные тампоны перед вторым таймом матча с Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2018.



По версии издания, именно аммиак нюхали российские футболисты, чтобы чувствовать себя лучше. Хотя, конечно, речь о нашатыре. Bild пишет, что вдыхание паров вещества имело краткосрочный стимулирующий и фокусирующий эффект. Помимо этого улучшалась подача кислорода из-за стимулирования систем дыхания организма. Больше всего немцев удивляет, что употребление аммиака (нашатыря} не запрещено. И возмущает, что российские футболисты нюхали ватки так же естественно, «как используют шампунь для мытья головы».

Это первые обвинения?

Разумеется, нет. Чуть ранее в Саудовской Аравии издание Sada написало, что перед первым матчем на турнире сборная России принимала допинг, а спецслужбы РФ скрыли этот факт. В МИД РФ такое заявление назвали фейком. «Надеемся, что прочтение фейкового материала Sada вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики», — говорится в заявлении на сайте министерства.



Другим поводом для обвинения россиян стали фотографии Артёма Дзюбы, на руках которого видны следы от медицинской иглы. Этот момент достаточно подробно прокомментировал врач сборной России Эдуард Безуглов.



«Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы», — внёс ясность Безуглов в интервью «Чемпионату».

У Дзюбы заметили след от укола. Нас опять подозревают в допинге. Сколько можно? Сразу после игры Россия — Испания зарубежное СМИ выложило фото Артёма Дзюбы с явно различимым отверстием в вене. Что опять происходит?!

Кто-то ещё подозревал россиян в допинге?

Британские и американские СМИ требовали ужесточить допинг-контроль российской футбольной сборной. Президент антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт отмечал, что в России нет системы контроля употребление допинга, поэтому ФИФА должна проверять россиян чаще других.

«Есть страны, и особенно это касается России, где не существует системы контроля. И это в первую очередь позор для высших спортивных чиновников, которые не дали игрокам возможности подобным образом отвечать на вопросы о допинге», – говорил Тайгарт в интервью The Telegraph.

«Мы видели результаты допинговых тестов россиян. Они отвратительны» Мы не думали, что ведущее спортивное издание США способно написать такую мерзость. Оказалось – способно.

На момент 29 июня наши футболисты сдали более 300 допинг-проб в рамках подготовки и участия на ЧМ-2018, об этом говорил Эдуард Безуглов. Судя по твиттеру национальной команды, допинг-офицеры приезжали на базу практически ежедневно, выбирая по несколько человек.



«Руководство USADA часто делает странные, провокационные заявления. К этому уже стоит привыкнуть. За борьбу с допингом на чемпионате мира отвечает ФИФА. Она провела своё расследование, никаких вопросов к сборной России нет. Хочется посоветовать главе USADA заниматься вопросами антидопинговой политики внутри самих США. А остальные вопросы оставить ФИФА, ВАДА, МОК», – говорил министр спорта РФ Павел Колобков в эфире RT.

В конце июня газета The Mail on Sunday выпустила расследование о допинге в российском футболе, которое основывалось на истории Руслана Камболова. Издание предположило, что полтора года назад нашли допинг, но затем пробу подменили, и ФИФА не стала вмешиваться. Камболов, напомним, действительно сдал анализы, в которых нашли дексаметазон. Но игрок принимал его за три месяца до теста для лечения после отравления. ВАДА допускает такие ситуации.

Что по поводу нашатыря?

«Чемпионат» обратился к Эдуарду Безуглову с просьбой прокомментировать обвинения Bild.



«Речь идёт об обычном нашатырным спирте, который используется в мировом спорте много лет самыми разными странами. Тяжело сказать, какой фантазией нужно обладать, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг», – сказал Безуглов.