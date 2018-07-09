5 игроков сборной России, которыми уже заинтересовались в Европе

Три россиянина в АПЛ или Серии А? Да, это возможно.

10 лет назад сборная России успешно выступила на Евро-2008, взяв бронзовые медали. Их присваивают обеим командам, уступившим в полуфинале из-за отсутствия матча за 3-е место. Тот результат позволил четверым нашим футболистам вскоре отправиться в чемпионат Англии: Павлюченко, Аршавину, Жиркову и Билялетдинову.

ЧМ-2018 тоже стал успешным для сборной России, в которой лишь два футболиста выступают за иностранные клубы: Черышев за «Вильярреал» и Габулов за «Брюгге». Судя по всему, несколько игроков сборной России уедут в ведущие европейские чемпионаты в ближайшее время. «Чемпионат» собрал информацию обо всех иностранных клубах, которые интересуются игроками нашей сборной.

«Ювентус», «Челси», «Барселона»

Наиболее вероятный трансфер – уход Головина из ЦСКА. Сначала интерес к полузащитнику проявил «Ювентус». Итальянцы делали несколько предложений по поводу покупки футболиста. Итальянские спортивные издания выносили информацию о Головине на первую полосу. Сообщалось, что игроку предложили зарплату – 2 млн евро в год. О хавбеке говорил даже главный тренер туринцев. А гендир «Юве» сказал, что сделка «более чем возможна».



Вскоре появилась информация об интересе к Головину со стороны «Челси». Это вряд ли кого-то удивило, учитывая знакомство Гинера и Абрамовича. Ранее по маршруту ЦСКА – «Челси» уже проследовал Жирков. Кроме того, испанская Marca сообщила об интересе к Головину со стороны «Барселоны». А другое испанское издание Don Balon утверждает, что полузащитника обсуждали между собой футболисты сине-гранатовых в командном чате.

Артем Дзюба (29 лет)

«Кардифф», «Шанхай Шэньхуа»

По информации «Чемпионата», Дзюба мог перейти в китайский клуб«Шанхай Шэньхуа». Нападающему предложили контракт с зарплатой 6 млн евро в год, но Артём отказался. Нападающий сборной России хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии, где на него претендует «Кардифф Сити». Эта команда вернулась в АПЛ по итогам прошлого сезона. Ранее Дзюба признавался, что Леонид Слуцкий звал его в «Халл Сити», но трансфер сорвался из-за низкого рейтинга сборной России.

Дзюба лучший на этом ЧМ сразу по трём показателям. Вы удивлены? Много статистических фактов о нашей сборной.

«Валенсия», «Интер»

Марио Фернандес считался самым дорогим футболистом сборной России до старта ЧМ-2018 (теперь Головин – 18 млн евро). На прошлой неделе появилась информация об интересе к защитнику со стороны «Валенсии». Об этом сообщило радио Cadena Ser – в Испании часто первоисточником новостей является не Интернет, газета или ТВ. Cadena Ser является крупнейшей радиостанцией страны.

Сегодня стало известно, что к Марио Фернандесу присматривается ещё итальянский «Интер». Правда, по информации Tuttosport, приоритетным вариантом для миланцев остаётся Врсалько из сборной Хорватии.

Марио Фернандес, сборная России Фото: РИА Новости

Кутепов: очень хочется поиграть в итальянском клубе

«Фулхэм», «РБ Лейпциг», «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

Главный тренер сборной России долгое время наигрывал в центре обороны Васина, Джикию и Кудряшова. Однако в том числе из-за травм на ЧМ-2018 выступал Илья Кутепов. По информации «Чемпионата», основными претендентами на защитника являются «Фулхэм», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» (Мёнхенгладбах), а стоимость трансфера может составить 12 млн евро.

Зарубежные СМИ ранее сообщали об интересе к футболисту со стороны «Фиорентины», «Лиона», «Вест Хэма», «Сассуоло» и дортмундской «Боруссии». Сам же футболист говорил в интервью, что ему симпатична Серия А и он учит итальянский язык. Кроме того, агент Кутепова – итальянец.

«Наполи»

Контракт капитана сборной России Игоря Акинфеева с ЦСКА рассчитан ещё лишь на год. Это может позволить «Наполи» осуществить трансфер по заниженной стоимости, сообщает итальянское издание Il Messaggero. По информации источника, вторая команда Италии по итогам сезона рассматривает также кандидатуры Ареола из «ПСЖ» и Мерета из «Удинезе».

Игорь Акинфеев, сборная России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»