Англия уже выиграла чемпионат мира. Пока не на поле

Чемпионат мира заставил заново полюбить свою сборную не только россиян. Англичане 28 лет не выходили в полуфинал мирового первенства. Футбол в этой стране обожают, но сборная давным-давно своих болельщиков не радовала. Рейтинги трансляций из России бьют все рекорды в Великобритании. 19,64 млн зрителей — такова была максимальная телеаудитория четвертьфинала Англия — Швеция. Это значит, что 87,7% зрителей, у которых был включён телевизор, смотрели эту игру.

И вы знаете, сборная Англии делает всё, чтобы на неё смотрели на родине, чтобы её обожали. В плане работы с медиа на этом чемпионате ей нет равных. Футбольная ассоциация Англии специально рядом с гостиницей, где живёт команда, арендовала помещения ещё в одном отеле, где проводит брифинги со СМИ. Здесь же живут и многие британские журналисты. Cronwell Park находится на берегу Финского залива, и в жаркие дни особо отчаянные корреспонденты даже купались.

Боулинг, дартс и FIFA

Холл гостиницы на втором этаже сделан в английском стиле, даже на окна наклеили льва — эмблему сборной. Синие плюшевые диваны, белые подушки с красным крестом. Всё выглядит очень стильно. Для того чтобы развлечься, поставлен бильярд, настольный хоккей, теннис, приставки с FIFA, дартс и даже боулинг.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Перед пресс-конференцией здесь не протолкнуться. Желающих поиграть в боулинг и бильярд много. И все такие милые и приветливые. Видно, что за месяц в России иностранцы освоились и чувствуют себя как дома.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Кстати, у англичан есть традиция. Перед брифингом, который проводится практически каждый день, когда команда на базе, один из футболистов играет в дартс с журналистами. Гарри Кейн, например, легко уделал корреспондента английской газеты. Сегодня в соревнование вступил Гарри Магуайр и вышел из него победителем, заслужив аплодисменты от Эшли Янга. Ведётся даже общий зачёт, в котором футболисты обыгрывают журналистов.

Воспоминание о поражении от Исландии

Сегодня Янгу исполнилось 33 года. Поздравлений он получил немало.

«Этот день рождения будет ещё прекраснее, если мы выиграем чемпионат мира, — заявил английский полузащитник. — Но уже сейчас можно сказать, что турнир в России складывается для нас удачно. Ребёнком я мечтал выиграть чемпионат мира. Сейчас мы приблизились к тому, чтобы дойти до самого конца. Я считаю, что наши шансы на золото велики. Хорваты сыграли два матча по 120 минут, так что у нас некоторое преимущество. До сих пор не верю, что мы будем играть в полуфинале. Это невероятно!»

Ответив на десяток вопросов, именинник уступил место в зале для пресс-конференции Эрику Дайеру и пошёл играть в боулинг с девушкой из пресс-службы. У Эшли получилось сделать несколько страйков.

Дайеру было не так весело. Ему припомнили поражение от Исландии в 1/8 финала чемпионата Европы-2016.

«С того момента многое в команде изменилось, — отметил 24-летний полузащитник. — Мы очень не хотели и не хотим, чтобы такое когда-нибудь ещё повторилось. Два года — большой срок, мы успели над многим поработать. Сейчас мы видим, что за нами вся страна, что безумно приятно, но мы сосредоточены на матче в среду. Не думаю, что мы уже достигли успеха, мы голодны до побед и хотим достичь большего. Через минуту после того как мы закончили матч, мы уже думали о следующей игре. В это сложно поверить, но это так».

Единороги и улыбки

Пресс-конференция длилась уже больше получаса, как вдруг журналист из Бразилии вздумал задать вопрос на португальском. Дайер ответил также на португальском, потому что долгое время жил в этой стране и начинал карьеру в «Спортинге». Закончив общение, Эрик вежливо попрощался и отправился в отель. Янг уже наигрался в боулинг и не стал ждать партнёра. По словам игроков, они и в своей гостинце отлично отдыхают.

Как-то сразу понимаешь, что атмосфера в сборной чудесная. Невозможно подделать эмоции на таких фотографиях.

Это Джесси Лингард, Джордан Пикфорд и Гарри Магуайр выясняли, кто быстрее придёт к финишу. На единорогах. Теперь я тоже хочу купить единорога, ну или хотя бы фламинго.

Англичане показались очень простыми, открытыми и весёлыми. Они, как и болельщики, получают удовольствие от чемпионата мира в России. Сборная Англии вызывает симпатии, даже несмотря на тот матч с Бельгией. Победить будет сложно, но слова Гэри Линекера — «Кубок мира вернётся домой» — могут оказаться пророческими.