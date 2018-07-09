«Вместе ходили на Майдан». Что у Виды и Вукоевича было с Украиной

Киевское «Динамо»

Сделавшие скандальное заявление после матча 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия защитник Домагой Вида и член делегации хорватов Огнен Вукоевич несколько лет прожили в столице Украины и играли за киевское «Динамо».

Вукоевич был куплен у загребского «Динамо» в 2008 году за 6 млн евро и выступал за киевлян до августа 2014-го. Однако в разгар военного конфликта на Украине он покинул страну, вернувшись на правах аренды в Загреб. Ещё в его карьере была полугодовая аренда в московский «Спартак» зимой 2013-го. Вукоевич тогда потерял место в основе, поэтому отправился за практикой в Россию. Это решение поняли не все болельщики «Динамо», кто-то посчитал полузащитника предателем. Зато аренда принесла киевскому клубу 1,5 млн евро.

«В Москве мне очень хорошо, но Киев для меня – как дом», – признавался хорват.

Вида тоже перебрался в киевское «Динамо» из Загреба. Зимой 2013-го его трансфер стоил 5 млн евро. Пять лет спустя Домагой перешёл на правах свободного агента в «Бешикташ». Сообщалось, что клуб из Киева предлагал защитнику продлить контракт с такой же зарплатой, какую положили турки – 3 млн евро в год, но Вида искал «новый вызов».

Хорватский игрок сказал на камеру «Слава Украине!» и может пропустить полуфинал Домагой Вида уверяет, что не хотел никого обидеть.

Менеджер Вукоевич

В мае 2017-го завершивший карьеру игрока Вукоевич снова получил работу в киевском «Динамо». Бывшего полузащитника назначили на должность менеджера по странам Балканского региона, а также восточной и центральной Европы. Фактически Огнен стал скаутом украинского клуба.

Один из значимых переходов с участием Вукоевича – трансфер Бенжамена Вербича из «Копенгагена» в январе 2018-го. Хорват лично просматривал словенца и дал ему положительную характеристику. «Динамо» заплатило за атакующего полузащитника 4 млн евро.

Хорват против бойкота ЧМ-2018

В ходе отборочного цикла ЧМ-2018 Вукоевич выступал против бойкота турнира со стороны Украины. Говоря о команде Андрея Шевченко, он называл её «наша сборная».

— Жители Украины хотят, чтобы наша сборная отправилась на ЧМ-2018 и показала там класс, – сказал Вукоевич в интервью Futbik.com. – Представьте, если жёлто-голубые дойдут до финала в России? Какая же гордость будет у жителей Украины. Нельзя политике вмешиваться в ситуацию. Если жёлто-голубые пройдут, то должны представлять страну, пусть и в России.

Сетка плей-офф чемпионата мира — 2018

Вида учил русский язык

Домагой Вида после переезда на Украину взялся за изучение русского языка, чтобы побыстрее стать своим в киевском «Динамо». По словам защитника, русский давался ему без проблем, так как похож на хорватский.

— Я хорошо говорю по-русски, – заявил Вида в интервью украинским СМИ. – Но когда общаюсь с журналистами, немного нервничаю, а с друзьями могу поговорить нормально. Конечно, сразу мне было тяжело, но тогда здесь был Вукоевич. Каждый раз, когда нужно было говорить, я его просил сказать, что мне нужно. Поэтому мне было просто учить… Русский во многом похож на хорватский, так что у меня не было особых сложностей с языком.

Отец Домагой

Во время выступлений за киевское «Динамо» у Виды родился сын Давид, что только сблизило его с Украиной. Домагой женат на модели – Иване Гугич, ставшей мисс Хорватии 2014 года. Пара сперва жила в полюбившемся им Киеве в гражданском браке, но в 2016-м Домагой и Ивана сыграли свадьбу. Правда, рожать решили в Загребе. На ЧМ-2018 жена Виды прилетела с сыном, они с удовольствием фотографировались с русским талисманом турнира Забивакой.

Виде простили пьяную езду

В ноябре 2016-го Вида попался пьяным за рулём. В пять часов утра киевская патрульная полиция остановился автомобиль с футболистом «Динамо» за рулём. Хорват прошёл алкотест, который показал 1,51 промилле. При этом допустимая норма — 0,2. Шевченковский районный суд Киева наказал Домагоя лишением водительских прав сроком на один год. Кроме того, его оштрафовали на 10 тысяч гривен. А вот работодатель простил Виду. В следующем матче киевского «Динамо» с «Днепром» защитник вышел на поле с капитанской повязкой.

Майдан

По словам Виды, его родственники просили, чтобы он покинул Украину в разгар военного конфликта, но сам он не хотел уезжать из «Динамо» и вместе с Вукоевичем ходил на Майдан.

— Мои близкие очень переживали, – рассказывал Вида украинским СМИ. – Когда всё, что здесь происходило, показывали по телевидению, в Хорватии думали, что проблема намного больше, чем было на самом деле. Я же находился в это время в Киеве, и не чувствовал ничего страшного. Конечно, я понимаю, насколько людям сейчас тяжело. Мне очень жаль, что все это происходит на Украине. Я видел, сколько людей было на Майдане. Мы были там вместе с Вукоевичем.