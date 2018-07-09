Аренда на 50 млн. Пока что самый странный трансфер лета

Пауза в чемпионате мира буквально вынудила вспомнить о существовании клубного футбола. В котором уже понемногу начинается трансферное безумие. И дело даже не в сделке по Роналду, оформление которой переносится так часто, что уже не смешно.

Пока в «Реале» решают, кого делать новой главной звездой в атаке, в «Барселоне» возвращают игрушки прошлого. Полузащитника Паулиньо забрали из Китая, поигрались с ним сезон, а теперь отправляют назад. Точнее, бразилец принял решение вернуться. Чемпионат мира закончился, смысла держать себя в идеальной форме нет, а денег хочется. Вы только посмотрите, как улыбается дядя!

Вы бы наверняка улыбались не хуже, если бы ваш годовой оклад увеличился с 8 до 15 млн евро за год.

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В «Барселоне» делают вид, что ветреный Паулиньо их не разочаровал. Говорят о 50 миллионах евро, которые китайцы заплатили за 29-летнего футболиста. На 10 млн евро больше, чем сама «Барса» платила год назад. Правда, есть нюанс: конкретно сейчас Паулиньо уехал в Китай на правах годичной аренды. Просто «Гуанчжоу», вроде как, обязуется выплатить 50 миллионов евро и выкупить права на футболиста. Но сроки выплат, как говорят каталонские СМИ, еще не определены.

Больше всех новость об уходе Паулиньо должна радовать защитника Йерри Мину. Та самая колумбийская шпала, забившая на ЧМ-2018 три гола своим здоровенным лбом. Еще неделю назад защитника собирались либо продавать, либо отпускать в аренду. «Барселона» покупала бразильца Артура и из-за этого совершенно не вписывалась в лимит на игроков без гражданства ЕС. Планировали обойти правила, оформив португальский паспорт Коутиньо. Но возникли проблемы, и в лимит на трех легионеров клуб на вписывался. Теперь же все окей: Мина, Артур и Коутиньо. На радость самому колумбийцу, который не хотел уходить из «Барселоны» всего через полгода после переезда в клуб.

Проблем добавилось тренерскому штабу и селекционному отделу «Барселоны». Клуб очевидно нуждается в новых футболистах в центр поля после ухода Иньесты и Паулиньо. Ракитичу и Бускетсу по 30 лет, Артур – молод и вообще не адаптирован к европейскому футболу. Талантливый Карлес Аленья травмирован до середины сентября минимум. Вернется из «Интера» Рафинья Алькантара, явно больше игрового времени получил Денис Суарес. Возможно, с третьей попытки станет топ-футболистом Андре Гомеш. Но Паулиньо играл важную роль в схеме Эрнесто Вальверде, врываясь в штрафную соперника из глубины и завершая атаки. А теперь такого игрока нет.

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Классным вариантом усиления средней линии все в Барселоне (городе) считают Тиаго Алькантару. «Баварии» он не нужен, а вернуть воспитанника всегда полезно. Но руководство «Барселоны» (клуба) по традиции видит свой план работы на трансферном рынке. Для начала хотят договориться с «Аяксом» по трансферу 21-летнего Фрэнка Де Йонга. Оформить сделку хотят так, чтобы все подписи поставили уже сейчас, а перешел игрок в «Барсу» через сезон. Собственно, так клуб уже делал с трансфером Артура. Отличный план и отличный футболист, по характеристикам подходящий «Барселоне».

Сильнее удивляют кандидаты, которых клуб хочет подписать уже нынешним летом. Говорят о начале переговоров по Виллиану и Адриену Рабьо. Бразильцу уже 29 лет, он не центральный полузащитник, а «Челси» просит за него не меньше 80 миллионов евро. Зачем в данной ситуации игрок «Барселоне» – совершенно непонятно.

Рабьо дешевле, у него через год заканчивается контракт с «ПСЖ», продлевать его он не хочет. По позиции он тоже подходит на замену Паулиньо лучше. Вдобавок Эрик Абидаль, который теперь работает в трансферной службе «Барсы», имеет хорошие связи в «ПСЖ».

Но последний раз, когда «блаугранас» пытались купить полузащитника из Парижа, они остались без Неймара. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи из принципа не хочет продавать футболиста в Каталонию. И вообще идти на поводу у бунтующего игрока. С другой стороны, французам нужны деньги, чтобы избегать санкций за нарушение ФФП. Обе сделки в целом выглядят достаточно сложными, поэтому не исключено, что в последний момент «Барселоне» опять придется искать третий вариант и переплачивать.