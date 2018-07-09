У Испании новый тренер. Это решение лучше, чем перед чемпионатом мира

Футбол сборных – отдельный спорт, а работа тренером сборной несравнима с работой в клубе, но после чемпионата мира стоит расширить рамки и этого суждения. Теперь тренер топ-сборной – тоже отдельная работа. Во-первых, она требует максимальной дипломатичности в раздевалке и в кабинетах. Даже звезда, позитивно настроенная по отношению к тренеру, может влиять на состав и заявку сборной (вы понимаете, о ком речь). Даже когда вся команда против отставки коуча, слова не будут волновать руководителя с громадными cojones, как Луиса Рубиалеса в ситуации с Хуленом Лопетеги.

Сборная Испании уволила тренера за два дня до старта на ЧМ. Главное Во всём виноват мадридский «Реал».

Во-вторых, тактические задачи в таких сборных сильно отличаются от общей массы. Играть с ними научились, а рецепт становится универсальным – достаточно схемы 4-4-2, перекрытого плотного центра поля, качественного прессинга до своей штрафной, немного отлаженных контратак и немного фарта. Испании с радостью отдадут мяч и будут смотреть, что она придумает.

В этом плане ЧМ-2018 получился для испанцев провальным. Все соперники в равной степени использовали схожее оружие. Иран оборонялся в расстановке 6-3-1, выстроив откровенный автобус. Станислав Черчесов тоже отказался от мяча, только добавив лишнего игрока в центр и навязав персональный прессинг по Серхио Бускетсу (кстати – когда критикуете Фёдора Смолова, не забывайте, что прессинг-роль с Испанией он исполнил блестяще, и без её выполнения Россия вполне рисковала не дотянуть до пенальти). Сборная Марокко оборонялась плотнее, выше, в расстановке 4-5-1, но использовала схожий принцип – блокировать центр. Фернандо Йерро оказался слишком неопытным, чтобы бороться с проблемами, навязанными соперниками, делал неправильные замены, а Испания почти не забивала с игры. Да и раздевалка была обречена разделиться надвое.

Увольнение Лопетеги — гениальный ход от испанцев. Без иронии Это оправданный риск.

Луис Энрике в этом плане – громадный апгрейд.

Во-первых, он действительно отличный дипломат. Все три года в «Барселоне» Лучо защищал трио MSN, Месси-Суарес-Неймар, ограждал каждого от критики и называл свою атаку лучшей в мире. Одобрял странные трансферы руководства, честно пытаясь вклинить в игру сине-гранатовых Андре Гомеша и Пако Алькасера. Мотивационные качества Энрике бросаются в глаза больше, чем тактические, и главное, что Лучо делает для лучших игроков своих команд – не мешает им.

Во-вторых, Энрике не привязан к конкретной схеме и системе футбола. И в «Сельте», и в «Барселоне» 4-3-3 была его базисом, но в кризисный период в «Барселоне» переходил сначала на 4-4-2 с низкой позицией Неймара, а потом на 3-4-3 (с такой расстановкой каталонцы выбивали «ПСЖ»). Тройку нападающих Энрике сознательно ограждал от оборонительной работы, что делало контратаки «Барселоны» убийственными. Первый сезон команды в этом плане был идеальным. И Мексика, и Бельгия в четвертьфинале против Бразилии показали, что такой подход на уровне сборных сработает.

В-третьих, Энрике по характеру отлично подходит работе в сборной. В «Барселоне» на третий сезон он перегорел от постоянного давления, в чём открыто признавался журналистам.Ежедневной работы с игроками, рождающей конфликты, нет. В случае с Энрике это важно – он ссорился и с Месси, и с Франческо Тотти в «Роме». В-четвёртых, сам Лучо давно хотел работать со сборной. Ритм работы для него – идеальный: меньше общения, меньше давления со стороны, важные матчи намного реже.

Главное для Луиса Рубиалеса – Энрике так уже не убежит. На пресс-конференции глава испанской футбольной федерации, лично уволивший Лопетеги, сказал, что контракт с Энрике не будет расторгнут без вмешательства федерации.

Просто идеально для всех.