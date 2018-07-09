«Это не от большого ума». Хорватские журналисты – о Виде и Вукоевиче

Пожалуй, ни одна тренировка сборной Хорватии на этом чемпионате мира не пользовалась такой популярностью, как та, что проходила после скандальной истории, разгоревшейся в прессе вокруг защитника команды Домагоя Виды и скаута хорватов — Огнена Вукоевича.

После победы над сборной России в четвертьфинале мирового первенства Вукоевич и Вида записали короткий видеоролик, прокричав на камеру фразу «Слава Украине». За 10-секундный видеоролик первый был исключён из делегации сборной, а второй, к счастью для команды перед полуфиналом, отделался лёгким испугом.

Чем закончилась история с Видой. Рассказываем Хорват отделался предупреждением и сыграет в полуфинале ЧМ.

Не секрет, что оба героя видеоролика были игроками киевского «Динамо» и имеют тесные связи со страной, в которой выступали много лет. Тем не менее в России их высказывание восприняли неоднозначно. Так что же это было – намеренная провокация или простая человеческая глупость?

На пресс-конференции, предшествовавшей тренировке, пресс-атташе сборной сразу оградил своих игроков, Марио Манджукича и Андрея Крамарича, от вопросов на острую тему. Впрочем, пообщаться были готовы хорватские журналисты. Они объяснили, как воспринимают ситуацию в их стране.

Журналист с хорватского радио по имени Серджан попросил не снимать его на фото или видео, отметив: «Я всё-таки спортивный обозреватель, не втягивайте меня в политические разговоры. Единственное, что могу сказать, – всё это не от большого ума. Игроки в принципе обычно не думают ни о чём другом, кроме футбола».

Остальные были более приветливы.

«Вместе ходили на Майдан». Что у Виды и Вукоевича было с Украиной Как два хорвата жили на Украине и стали её патриотами.

Томислав Габелич, 24 SATA:

— Сегодня утром таксист расспрашивал меня, зачем ребята так поступили, ведь это неправильно. Знаю, что россиян оскорбил этот видеоролик и что вы с Украиной в отношениях, близких к военным. Мы тоже были в состоянии войны 20 лет назад и знаем, каково это. Но надо понимать, что оба героя видео играли за «Динамо» Киев и у них на Украине много друзей. Их послание было адресовано им, а не России. Хорватская федерация футбола уже сделала заявление, сказав, что парни поступили неправильно. Сегодня Огнена отправили домой, а за инцидент принесли извинения.

Уверен, сейчас нам всем надо остановиться. Это послание не было адресовано ни России, ни российскому народу.

Почему только Вукоевич понёс наказание? Знаете, не будет же команда вредить себе накануне финала: Вида – действующий игрок сборной, он нужен на поле. Что касается Огнена, он старше и уже является членом штаба – уж у него-то должно было хватить ума не совершать таких поступков. Игроки ведомы эмоциями. А чтобы отослать домой игрока, должно случиться что-то по-настоящему серьёзное – некое действие во вред собственной команде.

Не знаю, зачем они вообще записали это видео. Не знаю, попросил ли их кто-то об этом. Но ещё в Зеленогорске тренера, Златко Далича, спрашивали об атмосфере и приёме на этом чемпионате мира, и он ответил, что всё просто превосходно. Здесь мы чувствуем себя как дома. Все говорят нам, как они благодарны за то, что Хорватия помогла России попасть на чемпионате Европы. Лично я ничего не имею против России. Но кто я такой, чтобы судить?

Томислав Габелич

Фране Вулаш, Slobodna Dalmacija:

— Думаю, заявление Хорватского футбольного союза должно поставить точку в этой ситуации. Ребята просто дурачились – всё это было просто атмосферным продолжением победы, ничего личного.

Мне кажется, все хорваты, которые приехали на турнир, очень довольны атмосферой. Я общался со многими болельщиками, и все отмечают, как тут хорошо. Русские с ними фотографируются, вместе поют, общаются. А ещё все отмечают, насколько красивы русские девушки», — говорит Фране.

Фране Вулаш

Сильвио Скрлеч, Tportal.hr:

— Не знаю, справедливо ли футбольный союз поступил с Вукоевичем, отчислив его из состава делегации. Однако, если это поможет урегулировать отношения с Россией, это правильные действия. И в целом, мне кажется, это не должно повлиять на атмосферу вокруг матча Хорватии с Англией. Во всяком случае, это не скажется на настрое команды. Все уже поскорее хотят забыть о том, что случилось.

Ивица Медо, Dnevnik.hr:

— Да, это не самый умный поступок со стороны игроков. Они шутили и не подразумевали под своими словами ничего серьёзного. Понятно, футболисты не очень разбираются в политике и мало думают о последствиях.

Вряд ли всё это скажется на атмосфере в следующем матче, ведь они не сказали ничего криминального. Посмотрим, как всё будет на трибунах. Но в целом этот конфликт, конечно, гораздо интереснее журналистам, чем обычным людям.

Вообще, если, как говорят, Россия реально рассчиталась с нами за Евро-2008, то это здорово. Потому что, гарантирую вам, никто больше не сможет обыграть Англию у неё дома так, как это сделали мы. Мы достаточно безбашенные, чтобы совершить такой подвиг! Вспомните, как Англия играла в следующем отборе, в 2009 году, – Украине они проиграли и не прошли в финальную часть ЧМ. Мне кажется, если бы Россия прошла сейчас дальше и попала на Англию, то всё-таки проиграла бы: отношения с Англией важнее. Но мы, хорваты, – гордая нация, будем бороться со всеми: с Россией, с Англией, с Германией, с кем угодно. Поэтому я всё-таки надеюсь, что российские болельщики поддержат в полуфинале именно нас.

Ивица Медо

Только что в Сети появилось новое видео с участием Виды: