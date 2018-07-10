У россиян «нашли» новый допинг, но они всё равно интересны европейским клубам

Провалившиеся на мировом первенстве испанцы определились с новым главным тренером национальной команды. Об этом – в материале Сергея Титова.
Чем отделался хорват Вида за провокационные выкрики на камеру после четвертьфинала с Россией, вы узнаете, прочитав материал Максима Ерёмина.
Что думают по этому поводу о соотечественниках хорватские журналисты – в опросе Галины Козловой.
История с Вукоевичем и Видой подошла к концу. А как случилось, что два хорвата до такой степени полюбили Украину, — в исследовании нашего обозревателя Анатолия Романова.
Чемпионат мира, помимо прочего, — большая ярмарка игроков. Футболисты сборных, успешно выступившие на Кубке мира, обычно привлекают внимание скаутов известных клубов. Так было, есть и будет. Логично, что в этот раз они присматриваются и к россиянам. Сразу пятеро игроков нашей сборной попали в сферу интересов команд из Англии, Италии, Испании, Германии и Китая. Об этом – в материале Григория Телингатера.
Четверо футболистов сборной России не сыграли ни в одном из матчей чемпионата мира. Участие в турнире Игоря Смольникова из-за удаления во встрече с Уругваем вышло скомканным, но мы не имеем права забывать этих парней.
Тем временем немецкие журналисты сбились с ног в поисках применения российскими игроками допинга. Поскольку ничего конкретного обнаружить не удаётся, в ход пошли версии, рассчитанные на простоватого обывателя, который поверит всему, что скажут. По мнению издания Bild, наши футболисты перед вторым таймом дополнительного времени матча с хорватами нюхали аммиак. Именно он и помог Марио Фернандесу сравнять счёт. Остаётся только развести руками.
Возвращаемся к игре. О том, как сборная Англии готовится к полуфиналу с Хорватией, читайте в материале Дарьи Тубольцевой.
Почему родоначальникам футбола удалось наконец-то добраться до столь высокой стадии чемпионата мира, попытался объяснить наш эксперт по международному футболу Кирилл Хаит.
Ну а завтра, 10 июля, нас ждёт первый полуфинал, в котором встретятся Бельгия и Франция.