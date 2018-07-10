Несмотря на игровую паузу, жизнь на чемпионате мира по футболу бьёт ключом.

У россиян «нашли» новый допинг, но они всё равно интересны европейским клубам

Провалившиеся на мировом первенстве испанцы определились с новым главным тренером национальной команды. Об этом – в материале Сергея Титова.

У Испании новый тренер. Это решение лучше, чем перед чемпионатом мира Отличная работа для Луиса Энрике.

Чем отделался хорват Вида за провокационные выкрики на камеру после четвертьфинала с Россией, вы узнаете, прочитав материал Максима Ерёмина.

Чем закончилась история с Видой. Рассказываем Хорват отделался предупреждением и сыграет в полуфинале ЧМ.

Что думают по этому поводу о соотечественниках хорватские журналисты – в опросе Галины Козловой.

«Это не от большого ума». Хорватские журналисты – о Виде и Вукоевиче Коллеги из Хорватии оценили поступок игрока и скаута их сборной. Абсолютно никакой политики.

История с Вукоевичем и Видой подошла к концу. А как случилось, что два хорвата до такой степени полюбили Украину, — в исследовании нашего обозревателя Анатолия Романова.

«Вместе ходили на Майдан». Что у Виды и Вукоевича было с Украиной Как два хорвата жили на Украине и стали её патриотами.

Чемпионат мира, помимо прочего, — большая ярмарка игроков. Футболисты сборных, успешно выступившие на Кубке мира, обычно привлекают внимание скаутов известных клубов. Так было, есть и будет. Логично, что в этот раз они присматриваются и к россиянам. Сразу пятеро игроков нашей сборной попали в сферу интересов команд из Англии, Италии, Испании, Германии и Китая. Об этом – в материале Григория Телингатера.

5 игроков сборной России, которыми уже заинтересовались в Европе Три россиянина в АПЛ или Серии А? Да, это возможно.

Четверо футболистов сборной России не сыграли ни в одном из матчей чемпионата мира. Участие в турнире Игоря Смольникова из-за удаления во встрече с Уругваем вышло скомканным, но мы не имеем права забывать этих парней.

5 футболистов сборной России, почти не сыгравших на ЧМ Многие из них не сыграли на турнире ни минуты. Но мы всё равно гордимся этими парнями!

Тем временем немецкие журналисты сбились с ног в поисках применения российскими игроками допинга. Поскольку ничего конкретного обнаружить не удаётся, в ход пошли версии, рассчитанные на простоватого обывателя, который поверит всему, что скажут. По мнению издания Bild, наши футболисты перед вторым таймом дополнительного времени матча с хорватами нюхали аммиак. Именно он и помог Марио Фернандесу сравнять счёт. Остаётся только развести руками.

Немцы нашли у России новый сверхдопинг. Это нашатырь! Уже не знаешь, плакать или смеяться.

Возвращаемся к игре. О том, как сборная Англии готовится к полуфиналу с Хорватией, читайте в материале Дарьи Тубольцевой.

Англия уже выиграла чемпионат мира. Пока не на поле Чопорные англичане показали пример всем сборным.

Почему родоначальникам футбола удалось наконец-то добраться до столь высокой стадии чемпионата мира, попытался объяснить наш эксперт по международному футболу Кирилл Хаит.

Что помогло сборной Англии пробиться в полуфинал ЧМ За два года Гарет Саутгейт полностью изменил команду.

Ну а завтра, 10 июля, нас ждёт первый полуфинал, в котором встретятся Бельгия и Франция.