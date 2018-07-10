«Теперь у вас руки в крови». Футболистов ненавидят после встречи с Путиным

Рядовая фотография звёзд футбола с президентом России Владимиром Путиным весьма обрадовала ряд иностранных СМИ. О, это то, чего они ждали с нетерпением. С такой готовностью и умением унижать своих героев – это вам не Федю Смолова ругать.



Что же случилось?

«Маттеус оправдывает машину по убийствам»

Всё началось 6 июля, когда по приглашению Владимира Путина звёзды футбола собрались в Кремле. Среди приглашённых были такие заслуженные личности, как чемпион Европы датчанин Петер Шмейхель, обладатель Кубка конфедераций мексиканец Хорхе Кампос, лучший игрок чемпионата мира Диего Форлан, победитель Лиги чемпионов англичанин Рио Фердинанд, чемпион мира немец Лотар Маттеус, чемпион Европы голландец Марко ван Бастен и другие именитые футболисты. Все они пообщались с президентом России и главой ФИФА Джанни Инфантино в непринуждённой обстановке, а в конце встречи сделали совместную фотографию.



Снимок и послужил командой «фас» для таблоидов.



Для немецкого издания Bild российская тема — в абсолютном приоритете. Если вы помните, во время Олимпийских игр — 2016 там даже исключали сборную России из медального зачёта. В Bild решили надавить на самого Лотара Маттеуса – легенду немецкого футбола. Авторы текста старательно нагнетали обстановку, щедро поливая Россию и её руководителя густой чёрной краской, замешанной на популярных слухах и нерасследованных трагедиях.

«Маттеус слишком умён, чтобы не знать, за какие страшные преступления несёт прямую ответственность Путин. Он добровольно позволяет убийце сиять на его фоне. Путин пытается развеять сомнения в своих действиях, противопоставляет неопровержимые факты и свою же пропаганду. Маттеус становится частью этой пропаганды. Если у Путина действительно руки в крови, а Маттеус жмёт ему руку, значит, он оправдывает эту машину по убийствам. В этот момент он затаптывает спорт, который дал ему всё», – пишет некто Джулиан Райхельт.

«Страшные преступления», «убийца», «неопровержимые факты», «руки в крови», «машина по убийствам» – чувствуете, как закипает автор?



Маттеус нашёл слова для ответа: «Россияне организовали фантастический чемпионат мира и продемонстрировали всем своё гостеприимство и сердечность. За это они заслуживают благодарности. Эту благодарность я выразил президенту Путину. Спорт объединяет людей из различных стран и культур и может помочь в наведении мостов и поддержке диалога. Это лучше, чем самоизоляция, бойкот и нежелание говорить друг с другом».



Как бы теперь самому Лотару бойкот не объявили.

«Теперь ван Бастен – плохой голландец!»

В статье с критикой Марко ван Бастена тоже не обошлось без «рук в крови». Чтобы надавить на голландца, была использована конкретная болевая точка: сбитый над Украиной «Боинг» MH17. В июле 2014 года рейс из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение. Россия неоднократно предлагала сторонам помощь в расследовании, но её отвергали. Что оно показало и закончилось ли вообще, уже никому не интересно. Желающие давно сделали виновной Россию.



«Если вы забыли, мистер ван Бастен, Путин убил мужчин, женщин, детей и других людей, которые были поклонниками вашей сборной. Скажите мистеру Путину признать ответственность в авиакатастрофе», – заявил после встречи в Кремле некий адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших и подающий в суд на Россию.

«Ужасно видеть это! Ван Бастен был хорошим футболистом, но теперь он плохой голландец! Он забыл спросить Путина, когда тот признает ответственность за убийство пассажиров рейса МН17», – сказал Ханс де Борст, потерявший в авиакатастрофе 17-летнюю дочь.



Комментарии тут, пожалуй, излишни.

А в Англии походя пнули и Рио Фердинанда, который «решил сходить на встречу с Путиным в условиях худших отношений между Великобританией и Россией», а также в разгар второй истории с якобы произведённом в России отравляющим веществом «Новичок». Хорошо хоть не в том самом зале в Кремле, где президент встречался с футболистами.



Разумеется, досталось и Джанни Инфантино. Но ему не привыкать к критике за участившееся в последнее время общение с Владимиром Путиным.



Что ж, чемпионат мира ничего не изменил. Он лишь показал контраст между тем, как люди, приезжая в Россию, получают удовольствие от футбола и всего, что его окружает, и тем, какую чернуху пишут о нашей стране некоторые СМИ.



Грустно. Ведь чемпионат мира скоро кончится, а грязь со стороны останется.