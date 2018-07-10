Футбол сборных разделился на два радикально разных стиля. А результаты те же

Весь этот чемпионат мира сопровождают разговоры о неминуемой победе контратакующего стиля. Действительно, команды, которые осознанно отдавали мяч сопернику, одержали больше побед, но на самом деле это почти ничего не значит. Более того, результаты фактически не изменились.

Смотрите. Для начала определим, что в 50 матчах нынешнего чемпионата мира, где не было ничьих (для плей-офф считался проход), команды, больше владевшие мячом, одержали и больше побед — 29. Но эта статистика мало о чём говорит, потому что превзойти соперника можно и на символические 2%, что на стиле и ходе игры точно не отразится. Поэтому оставляем только матчи, где превосходство одной из команд составляло уже серьёзные 16+% (58%-42% и далее), — получается 39 игр. В них первые номера одержали 21 победу, 8 матчей закончились вничью, а в 10 добились успеха контратакующие команды. Общий процент очков, набранных владеющими мячом, — 61%.

Берём для сравнения аналогичную статистику чемпионата мира в Бразилии: 13 побед команд, владевших мячом на 16+% больше соперника, шесть их поражений и шесть ничьих. Процент набранных первыми номерами очков? Абсолютно идентичный, ровно те же 60%.

ЧМ-2018. Полуфинал. Франция — Бельгия. LIVE Онлайн-трансляция матча 1/2 финала чемпионата мира Франция — Бельгия.

Но в сравнении между двумя турнирами есть важная деталь. В России остаётся сыграть ещё четыре матча, а уже в 39 преимущество одной из команд во владении мячом превышало 16%. В Бразилии же за весь турнир таких матчей было всего 25.

Это говорит о том, что футбол сборных окончательно и радикально разделился на два мира — ты или контролируешь мяч, или полностью от него отказываешься и терпеливо ждёшь контратак. Совмещать и то, и другое стало почти невозможно, и здесь крайне показателен пример сборной Мексики. Мексиканцы стильно убрали сборную Германии контратакующими вихрями, но как только им безраздельно, вплоть до 80% владения, отдали мяч шведы, Мексика моментально получила кислые 0:3.



Ещё четыре года назад такого не было. Сборная Коста-Рики тогда считалась жутчайшим, хоть и сказочным «автобусом», не способным владеть мячом, но вот их цифры владения по турниру в Бразилии: 45%, 46%, 47%, 44%, 36%. В России же до четвертьфинала дошли хозяева и шведы со средним процентом владения мячом 37% — и теперь это не «автобус», а обычная манера ведения боя в матчах сборных.

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Это хорошо иллюстрируют матчи плей-офф. Логично предполагать, что из групп выходят сильнейшие, а потому мы будем видеть равные с точки зрения инициативы матчи. Так было четыре года назад, когда в 12 играх стадий 1/8 и 1/4 финала шесть матчей завершились в промежутке 4% по владению, а Нигерия старалась держать мяч на половине поля Франции. Теперь же из 12 матчей этих стадий внутри четырёхпроцентного промежутка оказался всего один, зато в шести разница между командами превысила 20%, а в четырёх — 30%.

Именно об этом радикальном стилевом разделении на уровне сборных стоит говорить после чемпионата мира в России. Да, частично полуфиналисты укладываются в тенденцию: у Франции в лице Мбаппе есть лучший контратакующий игрок на турнире, у Бельгии — лучшие командные контратаки. Но, во-первых, в полуфинал вышли и хорваты, самая сбалансированная команда турнира, а во-вторых, самые невероятные победы в Бразилии — голландские 5:1 в матче с Испанией и немецкие 7:1 с хозяевами — случились тоже после атак в два-три паса.

Насмотревшись на те шедевры, многие сборные постарались адаптировать себя под игру в ожидании мяча. Однако, как показывают результаты в целом, первые номера на чемпионате мира набирают столько же очков, сколько и до этого, а иллюзия победы безоговорочной контратакующего стиля складывается из того, что матчей, где одна из команд запирается, стало просто на порядок больше.



И вот как раз эта тенденция, похоже, будет усиливаться.