Кто помимо Памелы Андерсон хочет увидеть Францию в финале?

Сборная Франции – единственный фаворит турнира, который продолжает сражаться за титул чемпиона мира. С первого матча французы показывали футбол победителей и говорили, что хотят стать чемпионами. Теперь команде Дидье Дешама предстоит сыграть против наглой Бельгии. У Франции и Бельгии – очень сильные составы, интересный футбол и уверенные в себе главные тренеры. Но за французов на трибуне будет болеть сама Памела Андерсон! Возможно даже, сядет поближе к полю и начнёт отвлекать Лукаку. А кто ещё будет болеть за Гризманна и «трёхцветную» банду? Знакомимся!

Марион Ареола – жена голкипера Альфонса Ареола

Первые матчи сборной Франции на чемпионате мира в России Марион смотрела дома вместе со своими детьми. Девушка была уверена, что команда мужа выйдет из группы, и поэтому не полетела в Россию. Франции теперь остался всего один шаг до финала, а значит поддержка любимых людей как никогда важна. Ждём Марион в Питере.

Марин Льорис – жена голкипера Уго Льориса

Марин – умная, образованная и состоятельная девушка. У неё своя марка детской одежды, которую очень любят звёзды, например Джессика Альба. Несмотря на большую занятость, Марин всегда находит время для своих дочерей и похода на футбол. Вчера девушка была в Париже, но вполне возможно, что уже сегодня она окажется в Санкт-Петербурге на матче мужа.

Камиль Титгат – жена защитника Рафаэля Варана

Девушка с говорящей фамилией, если читать на русском языке, очень любит своего возлюбленного и уже давно состоит с ним в отношениях. В отличие от большинства спутниц футболистов, она не афишируют свою жизнь, и множества её фотографий в купальнике в Интернете не найти. Камиль ходит на все домашние матча Рафаэля и обязательно прилетит и в Питер поболеть за него.

Памела Андерсон – девушка защитника Адиля Рами

Девушка, которая не нуждается в представлении для любого взрослого мужчины на планете. Памела недавно переехала во Францию ради любимого и полностью изменила свою жизнь. По её словам, она теперь не пропускает домашние матчи Рами, а это значит, что мы можем увидеть её на трибунах в Санкт-Петербурге. Мечта многих мужчин может осуществиться уже сегодня.

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Эрика Чоперена – жена нападающего Антуана Гризманна

Эрика уже более года замужем за Антуаном и говорит, что это самое прекрасное время в её жизни. Девушка всё свободное время проводит с дочерью и во всём поддерживает мужа. Перед решающими матчами чемпионата мира она обязательно прилетит в Россию, чтобы поболеть за своего супруга.