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Самые крутые граффити ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Даниил Бороздин
Фото: twitter.com/Kostya_Belyukov
Чьи граффити появились до и во время чемпионата мира
Кого-то рисуют в знак благодарности, а кого-то – с целью навести порчу.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Чемпионат мира подарил России не только новые стадионы, городскую инфраструктуру и море болельщиков, но и новые граффити. Многочисленные изображения людей из мира футбола появились на улицах и в подъездах наших городов. Последней громкой историей стало граффити Станислава Черчесова, которое было перерисовано в Санкт-Петербурге.

Фото: РИА Новости

Изображение главного тренера сборной России было восстановлено в том же месте, где ранее было граффити с пальцем. После того, как неизвестные «отрезали» рисунку палец, художники решили полностью перерисовать наставника национальной команды. Теперь Черчесов увековечен в Санкт-Петербурге с запоминающимся жестом воинского приветствия. Именно так главный тренер сборной отпраздновал гол Артёма Дзюбы в ворота Саудовской Аравии.

Фото: twitter.com/Kostya_Belyukov

Черчесов – не единственный россиянин на чемпионате мира — 2018, чьё граффити нарисовали за время чемпионата мира. После победы над Испанией в подмосковном посёлке Щёлково появилось изображение одного из главных героев встречи – Игоря Акинфеева.

Фото: Сайт Минспорта МО

Однако у граффити появился конкурент в Химках. «Ногу бога» изобразили в обычном подъезде. Надеемся, после первой же ошибки с этим граффити не случится что-нибудь ужасное.

Легенда о граффити вуду Роналду, Месси и Неймара стала настолько популярна, что мы не будем останавливаться на ней лишний раз. К тому же, она была развеяна победой сборной Хорватии над Россией (хотя есть версия, что портрет Модрича просто не успели вовремя закончить). Подробно о создании граффити коллеге Павлу Пучкову рассказал один из их авторов.

Роналду, Месси и Неймар. Казань – самый футбольный город России
Место, где создали граффити трёх главных звёзд мирового футбола.

Краснодар не принимал матчи чемпионата мира, но граффити с изображением Рамоса появилось здесь не просто так. В городе базировалась сборная Испании. Кажется, история с вылетом из-за изображения главной капитана актуальна не только для Казани.

Бронницы встретили Месси, заехавшего на местную базу, изображением капитана сборной Аргентины. Увы, даже такой вид не помог Лионелю выиграть мундиаль.

Фото: Пресс-служба ГУСК МО

Граффити единственного вратаря, получившего «Золотой мяч», можно найти в разных уголках нашей страны, но наиболее удачным, на мой взгляд, является изображение на Таганке, напротив Дома футбола. Общая площадь рисунка — почти 400 квадратных метров, его нарисовали художники студии «Картина Репина».

Фото: Pikabu.ru

Эта троица болельщиков сборной России во время матча с командой Испании перекусывала с таким олимпийским спокойствием, что была приглашена на игру с Хорватией и увековечена в Москве. Надеемся, что как этот рисунок, так и остальные (в том числе не попавшие в нашу подборку) не будут закрашены по завершении чемпионата мира.

Фото: Игорь Генералов/ТАСС
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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