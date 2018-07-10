Чьи граффити появились до и во время чемпионата мира

Чемпионат мира подарил России не только новые стадионы, городскую инфраструктуру и море болельщиков, но и новые граффити. Многочисленные изображения людей из мира футбола появились на улицах и в подъездах наших городов. Последней громкой историей стало граффити Станислава Черчесова, которое было перерисовано в Санкт-Петербурге.

Изображение главного тренера сборной России было восстановлено в том же месте, где ранее было граффити с пальцем. После того, как неизвестные «отрезали» рисунку палец, художники решили полностью перерисовать наставника национальной команды. Теперь Черчесов увековечен в Санкт-Петербурге с запоминающимся жестом воинского приветствия. Именно так главный тренер сборной отпраздновал гол Артёма Дзюбы в ворота Саудовской Аравии.

Черчесов – не единственный россиянин на чемпионате мира — 2018, чьё граффити нарисовали за время чемпионата мира. После победы над Испанией в подмосковном посёлке Щёлково появилось изображение одного из главных героев встречи – Игоря Акинфеева.

Фото : Сайт Минспорта МО

Однако у граффити появился конкурент в Химках. «Ногу бога» изобразили в обычном подъезде. Надеемся, после первой же ошибки с этим граффити не случится что-нибудь ужасное.

Легенда о граффити вуду Роналду, Месси и Неймара стала настолько популярна, что мы не будем останавливаться на ней лишний раз. К тому же, она была развеяна победой сборной Хорватии над Россией (хотя есть версия, что портрет Модрича просто не успели вовремя закончить). Подробно о создании граффити коллеге Павлу Пучкову рассказал один из их авторов.

Роналду, Месси и Неймар. Казань – самый футбольный город России Место, где создали граффити трёх главных звёзд мирового футбола.

Краснодар не принимал матчи чемпионата мира, но граффити с изображением Рамоса появилось здесь не просто так. В городе базировалась сборная Испании. Кажется, история с вылетом из-за изображения главной капитана актуальна не только для Казани.

Бронницы встретили Месси, заехавшего на местную базу, изображением капитана сборной Аргентины. Увы, даже такой вид не помог Лионелю выиграть мундиаль.

Граффити единственного вратаря, получившего «Золотой мяч», можно найти в разных уголках нашей страны, но наиболее удачным, на мой взгляд, является изображение на Таганке, напротив Дома футбола. Общая площадь рисунка — почти 400 квадратных метров, его нарисовали художники студии «Картина Репина».

Эта троица болельщиков сборной России во время матча с командой Испании перекусывала с таким олимпийским спокойствием, что была приглашена на игру с Хорватией и увековечена в Москве. Надеемся, что как этот рисунок, так и остальные (в том числе не попавшие в нашу подборку) не будут закрашены по завершении чемпионата мира.