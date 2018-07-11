Полуфинал ЧМ-2018. Хорватия — Англия LIVE!

ОНЛАЙН:

14:05. Англия играет в умный футбол — во многом это заслуга Гарета Саутгейта, который полностью изменил команду за два года. Кирилл Хаит — о том, что помогло Англии дойти до полуфинала ЧМ-2018.

Что помогло сборной Англии пробиться в полуфинал ЧМ За два года Гарет Саутгейт полностью изменил команду.

13:50. Александр Серяков подробно разобрал предстоящий полуфинал Хорватия — Англия и предложил несколько вариантов для ставок.

Сборная Англии использует усталость Хорватии во втором тайме Сборная Хорватии сыграла два матча по 120 минут подряд, при этом перед полуфиналами у команд всего три дня отдыха. Маловато будет.

13:35. Английские фанаты готовят флэшмоб. Они массово покупают жилеты в поддержку главного тренера сборной Гарета Саутгейта.

Английские фанаты скупили жилеты в поддержку Саутгейта перед полуфиналом ЧМ-2018

13:20. Роман Павлюченко дал прогноз на полуфинал Хорватия — Англия. Экс-форвард сборной России считает, что голов будет немного, а в финал выйдут подопечные Гарета Саутгейта.

Хорватия — Англия: ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2018 с коэффициентом 6.50

13:10. На тренировках сборной Англии весело. Вчера британцы в ходе разминки устроили игру в салки резиновой курицей.

13:00. Добрый день! Сегодня состоится второй полуфинал чемпионата мира — 2018, в котором встретятся сборные Хорватии и Англии.

Проголосовать также можно, перейдя по ссылке.

Хорватия — Англия. Текстовая трансляция