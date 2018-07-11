Полуфинал ЧМ-2018. Хорватия — Англия LIVE!

ОНЛАЙН:
14:05. Англия играет в умный футбол — во многом это заслуга Гарета Саутгейта, который полностью изменил команду за два года. Кирилл Хаит — о том, что помогло Англии дойти до полуфинала ЧМ-2018.
13:50. Александр Серяков подробно разобрал предстоящий полуфинал Хорватия — Англия и предложил несколько вариантов для ставок.
13:35. Английские фанаты готовят флэшмоб. Они массово покупают жилеты в поддержку главного тренера сборной Гарета Саутгейта.
13:20. Роман Павлюченко дал прогноз на полуфинал Хорватия — Англия. Экс-форвард сборной России считает, что голов будет немного, а в финал выйдут подопечные Гарета Саутгейта.
13:10. На тренировках сборной Англии весело. Вчера британцы в ходе разминки устроили игру в салки резиновой курицей.
13:00. Добрый день! Сегодня состоится второй полуфинал чемпионата мира — 2018, в котором встретятся сборные Хорватии и Англии.
Проголосовать также можно, перейдя по ссылке.