ЧМ-2018 — всё. Как же плохо без сборной России…

Читайте это самым заунывным голосом.

В полуфинальном матче чемпионата мира, прошедшем в Санкт-Петербурге, Франция одержала победу над Бельгией. Игра, на которой присутствовали 65 000 болельщиков, получилась закрытой и осторожной.

Команды отказались от высокого прессинга, индивидуально опекали лидеров и забили единственный мяч со стандарта. Самым ярким эпизодом стал финт 19-летнего Килияна Мбаппе, который, стоя спиной к воротам, пяткой вывел один на один Оливье Жиру. Бельгия же, как ни старалась, опасных моментов в конце матча создать не смогла и по делу уступила. В финальном матче команда Дидье Дешама встретится с победителем пары Хорватия-Англия.

Азар снова поболеет за Францию в финале. «Трёхцветные» бьют Бельгию! Дидье Дешам был чемпионом мира как игрок, а теперь в шаге от того, чтобы стать обладателем золота в качестве тренера.

Всё. Больше никаких эмоций, никакого праздника, никаких страданий, слез, волнения — только опустошение и безразличие.

Без России на все это невозможно смотреть.

А ведь знаете, до старта турнира я лично, да и мы все мы в «Чемпионате» проводили опрос: «Огорчились бы вы, если бы сборную России заменила другая команда?».

75 процентов ответили: «Нет, не огорчились бы».

ЧМ-2018. Франция выиграла у Бельгии и вышла в финал! Как это было Онлайн-трансляция матча 1/2 финала чемпионата мира Франция — Бельгия.

Ещё мы все сладко грезили, за кого будем болеть после провала Черчесова. Ох, как много среди нас оказалось фанатов Аргентины, Бразилии, Бельгии, Франции, Роналду, Месси, Мбаппе…

Вспоминается, как хорошо придумывались интриги, дуэли, провокационные достижения, например, выход в финал сборной Англии, которую так не хотели пускать в Россию.

И вот мы дождались вылета наших. Нет, буду говорить за себя — я дождался. Не в том смысле, что очень это хотел, а в том, что вот оно, произошло. Вот Гризман против Азара, вот Мбаппе отдаёт пяткой, вот Де Брёйне пасует так, что для восторга украшений не надо.

А мне наплевать. Да и болельщикам, с которыми говорю — тоже. Пиво не то, танцевать с иностранцами не хочется, да и красивый футбол этот уже как повинность.

Хочется просто ещё раз увидеть их. Больше всех бегавших, отчаянно бившихся, страдавших за себя и родину, таких искренних, своих игроков, тренеров и сотрудников сборной России.

Их выступление продолжит разрывать нас не из-за самого выхода в четвертьфинал. Сам результат не такой уж великий, если быть честным. Эта команда останется в душе, потому что играла с сердцем.

И после неё на этом ЧМ нам уже не во что влюбляться. Вот и всё, что я могу сказать после посещения матча Франции с Бельгией.