Франция скучная. Поэтому она и в финале

Главное, что выделяло сборную Франции до чемпионата мира среди фаворитов – отсутствие чёткого стиля. Бразилия и Бельгия строили механический футбол, основанный на серии многократно повторяемых в матчах алгоритмов, Германия пыталась построить футбол Гвардиолы, а Аргентина и Испания – тики-таку одинаковой степени унылости. А Франция, пробуя различные варианты структуры атаки, испытывала сложности в каждом матче, но маскировала проблемы за счёт класса игроков. Впереди хватало индивидуального мастерства Гризманна, Мбаппе и редких вспышек остальных. Без мяча помогали характеристики отдельных работоспособных игроков – Канте, Матюиди, Толиссо.

Теперь стиль Дешама осязаем, но он гораздо ближе к командам-андердогам, чем к фаворитам. Тренер Франции нацелен только на результат и спокойно принимает непопулярные ходы, делающие футбол «трёхцветных» серым. Вроде стабильного использования оборонительной связки крайних защитников (Эрнандес-Павар) вместо атакующей (Менди-Сидибе). Или игнора Тома Лемара, дававшего креатив в контрольных матчах на месте «восьмёрки», в пользу более работоспособных без мяча Матюиди и Толиссо.

Азар снова поболеет за Францию в финале. «Трёхцветные» бьют Бельгию! Дидье Дешам был чемпионом мира как игрок, а теперь в шаге от того, чтобы стать обладателем золота в качестве тренера.

В матче с Бельгией мы увидели идеальную сборную Франции Дешама. Она забила, толком не зная, как атаковать позиционно – всё строилось вокруг быстрого выхода из-под прессинга и вертикального паса. На всё требовалось 3-4 передачи и примерно 10 секунд. А когда забила, залила бетон перед своей штрафной. Даже лучшая атака ЧМ-2018 с лучшей структурой позиционного нападения родила только один момент – тоже стихийный, после навеса с фланга. Контратаки Франции после этого были даже опаснее, а весь отрезок в добавленное время превратился в шестиминутную издёвку.

Главное, что важно в идеальной сборной Дешама – подчинение вообще всех игроков оборонительной работе. После гола Франция защищалась в расстановке 5-2-3-0 или 5-1-4-0, с садящимся глубоко Жиру, уходящим к защитникам Погба, идеально страхующим все разрывы Канте. Жиру обязательно покритикуют за очередной матч без голов, только для Дешама будет важнее его беговая работа во втором тайме, страховка полуфланга, стык с Азаром перед своей штрафной (там был фол, но какое дело, если судья не увидел, а мяч был отобран?), 3 отбора, 1 перехват и 2 выноса. Важнее, что Жиру мешал Азару принимать мяч на трети поля Франции и заставлял идти в дриблинг из глубоких зон.



*скрин*

Прагматизм – главная фишка сборной Франции, но его крутость в том, что Дешам подчинил оборонительной работе даже тех, кто выполняет её нечасто или не делает вообще. Три тактических факта объяснят тезис:

1. Килиан Мбаппе, плохо контролирующий фланг в клубе без мяча, весь первый тайм правильно выбирал позицию, чтобы перекрыть центральным защитникам (в первую очередь Вертонгену) линию паса на Азара.

2. Антуан Гризманн делает много оборонительной работы и в «Атлетико», и в сборной, но это всегда вызывает удивление – ни один игрок с такими креативными задатками не отрабатывает без мяча так много. Против Аргентины Гризманн много мешал Лео Месси. Против Бельгии – Муссе Дембеле. Он считается одним из самых мозговитых игроков мирового футбола, но сегодня он был съеден и сделал всего 29 передач.

3. Поль Погба, который всегда и у всех тренеров ленился работать без мяча – в том числе у требовательного Жозе Моуринью, опускался в свою штрафную, чтобы мешать в воздухе Маруану Феллайни. И дал пробить по воротам Льориса всего однажды.

Кажется, единственный способ победить эту сборную Франции – забить первой и включить её режим: плотно сесть назад, терпеть и искать момент для контратак. Любой другой план обречён на провал. Франция прошла уже два раунда плей-офф, толком не показав в атаке ничего. Гораздо важнее, что соперники «трёхцветных» показали ещё меньше.