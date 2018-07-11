Лучшие фото с матча Франция – Бельгия

Все главные моменты полуфинального матча Франция – Бельгия – в нашей фотоподборке.

Король Бельгии Филипп и президент Франции Эммануэль Макрон приехали поддержать свои сборные в битве за выход в финал мундиаля.

Король Бельгии Филипп и президент Франции Эмманюэль Макрон Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Единственный гол в матче забил Самуэль Юмтити.

Куртуа пропускает роковой мяч Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самуэль Эмтити в объятьях партнёров по сборной Франции Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Роберто Мартинес показывает, что не причастен к нарушению правил со стороны Бельгии.

Роберто Мартинес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики сборной Франции по традиции поддерживали свою команду таким образом.

Болельщики сборной Франции Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И плакали от счастья после гола Юмтити.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Венсан Компани не хочет, чтобы Килиан Мбаппе тянул время в концовке встречи.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная Франции поборется за Кубок мира уже 15 июля в «Лужниках» с победителем пары Хорватия – Англия.

Погба… Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Париж на широкую ногу отмечал выход своей команды в финал турнира.

Фото: Anthony Ghnassia/Getty Images