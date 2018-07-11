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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Париж «в огне» после выхода Франции в финал ЧМ-2018 – в лучших фото дня

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Париж. Франция. Финал
«Чемпионат»
Фото: Aurelien Meunier/Getty Images
Лучшие фото с матча Франция – Бельгия
Все главные моменты полуфинального матча Франция – Бельгия – в нашей фотоподборке.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Король Бельгии Филипп и президент Франции Эммануэль Макрон приехали поддержать свои сборные в битве за выход в финал мундиаля.

Король Бельгии Филипп и президент Франции Эмманюэль Макрон
Король Бельгии Филипп и президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Единственный гол в матче забил Самуэль Юмтити.

Куртуа пропускает роковой мяч
Куртуа пропускает роковой мяч
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Самуэль Эмтити в объятьях партнёров по сборной Франции
Самуэль Эмтити в объятьях партнёров по сборной Франции
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Роберто Мартинес показывает, что не причастен к нарушению правил со стороны Бельгии.

Роберто Мартинес
Роберто Мартинес
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики сборной Франции по традиции поддерживали свою команду таким образом.

Болельщики сборной Франции
Болельщики сборной Франции
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И плакали от счастья после гола Юмтити.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Венсан Компани не хочет, чтобы Килиан Мбаппе тянул время в концовке встречи.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная Франции поборется за Кубок мира уже 15 июля в «Лужниках» с победителем пары Хорватия – Англия.

Погба…
Погба…
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Париж на широкую ногу отмечал выход своей команды в финал турнира.

Фото: Anthony Ghnassia/Getty Images
Фото: Aurelien Meunier/Getty Images
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