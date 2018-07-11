Лучшие фото с матча Франция – Бельгия

Король Бельгии Филипп и президент Франции Эммануэль Макрон приехали поддержать свои сборные в битве за выход в финал мундиаля.
Король Бельгии Филипп и президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Единственный гол в матче забил Самуэль Юмтити.
Куртуа пропускает роковой мяч
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Самуэль Эмтити в объятьях партнёров по сборной Франции
Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Роберто Мартинес показывает, что не причастен к нарушению правил со стороны Бельгии.
Роберто Мартинес
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Болельщики сборной Франции по традиции поддерживали свою команду таким образом.
Болельщики сборной Франции
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
И плакали от счастья после гола Юмтити.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Венсан Компани не хочет, чтобы Килиан Мбаппе тянул время в концовке встречи.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сборная Франции поборется за Кубок мира уже 15 июля в «Лужниках» с победителем пары Хорватия – Англия.
Погба…
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Париж на широкую ногу отмечал выход своей команды в финал турнира.
Фото: Anthony Ghnassia/Getty Images
Фото: Aurelien Meunier/Getty Images