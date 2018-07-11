Униженные хорватами в 2007-м. Где они сейчас?

Неделей ранее мы уже писали текст про судьбу футболистов, игравших в том матче — в составе хорватской сборной. Самое время поимённо вспомнить людей, чей конфуз нанёс одно из самых позорных пятен на историю британского футбола.

Хорваты, подарившие России Евро-2008. Где они сейчас Простите, но завтра вечером мы забудем о том поступке на несколько часов.

Скотт Карсон, вратарь

Возраст: 32 года



Так и не закрепился в «Ливерпуле» в исторические годы клуба. Помотавшись по средним английским клубам, отыграл несколько лет в турецком «Бурсаспоре». Оттуда поехал в Чемпионшип, где прозябает до сих пор. С «Дерби Каунти» контракт подписан до лета 2019-го. Со сборной тоже не сложилось — провальный матч с хорватами стал лишь одним из нескольких в её составе.

Фото: Laurence Griffiths/James Williamson/Getty Images

Мика Ричардс, защитник

Возраст: 30 лет



Парень, который бил пенальти в стиле Волочковой и устраивал разборки с Балотелли, отыграл в «Ман Сити» почти две сотни матчей. Сложно сказать, что пошло не так, но Ричардс толком не доиграл и до 30. Формально он числится в «Астон Вилле», но, судя по официальному сайту, в этом сезоне не сыграл ни одной игры. Да и в прошлом — всего несколько. Говорят, у него серьёзные разногласия с тренером.

Фото: Alex Livesey/Robbie Jay Barratt /Getty Images

Уэйн Бридж, защитник

Возраст: 37 лет



Драматично завершил карьеру в сборной в 2009-м. Причиной стало то, что партнёр Джон Терри соблазнил его женщину. Вероятно, та история наложила серьёзный отпечаток на Бриджа — со временем потеряв место в «Ман Сити», в топ-клубе он больше не заиграл. В 2014-м из-за проблем с коленом окончательно закончил с футболом. Теперь временами мелькает в спортивных СМИ и снимается в рекламе.

Фото: Phil Cole/Getty Images / instagram.com/waynebridge03

Джолеон Лескотт, защитник

Возраст: 35 лет



После «Эвертона» провёл пять лет в «Ман Сити». Там же продолжал забивать той самой головой со шрамом, которой едва не лишился, попав под машину в детстве. Сейчас Лескотт в поисках места, где смог бы спокойно доиграть последние годы карьеры. В Греции его хватило лишь на несколько месяцев, в «Сандерленде» тоже заиграть не получилось. Но футболист не теряет надежды.

Фото: Alex Livesey/ Jeff Spicer/Getty Images

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Сол Кэмпбелл, защитник

Возраст: 43 года



После матча с хорватами так и не смог заиграть в топ-клубе. Даже камбэк в «Арсенал» вышел очень тусклым. В 2011-м закончил карьеру в «Ньюкасле». Чуть позже участвовал в призывах не ехать на польско-украинское Евро, уверяя, что «фаны вернутся оттуда в гробах». Правда, чуть позже сменил отношение к восточной Европе, а в этом году критиковал уже британское Правительство за бойкот ЧМ. А ещё Кэмпбелл отчаянно хочет стать тренером. Спроса пока нет.

Фото: Alex Livesey/ Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

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Стивен Джеррард, полузащитник

Возраст: 38 лет



Всю карьеру в Англии провёл за один клуб (надо ли говорить, какой?). Лишь последние годы Стив провёл за рубежом — в США, где и завершил карьеру футболиста в 2016-м. Потом получил место в академии родного «Ливера» и пост главного тренера юношеской команды. В мае Стиви Джи возглавил шотландский «Рейнджерс», с которым намерен возродить культовое противостояние с «Селтиком».

Фото: Clive Mason/Mark Runnacles/Getty Images

Гарет Барри, полузащитник

Возраст: 37 лет



Стал рекордсменом АПЛ по количеству матчей. Барри побил рекорд Гиггза ещё осенью, и сейчас на его счету около 700 игр в Премьер-лиге. Гарет поиграл в «Ман Сити» и «Эвертоне», но последний сезон провёл в вылетевшем «Вест Бромвиче». Есть слух, что он намерен сменить клуб. Одним из вариантов называют «Рейнджерс» — бывшая связка сборной Англии может воссоединиться.

Фото: Phil Cole/Marc Atkins/Getty Images

Фрэнк Лэмпард, полузащитник

Возраст: 40 лет



Подобно Джеррарду уехал доигрывать в США, попутно скатавшись на странную командировку в «Ман Сити». Многих фанов «Челси» это расстроило. В 2017-м окончательно закончил с футболом, но хватило его всего на год. Этой весной Фрэнк стал главным тренером «Дерби Каунти» из Чемпионшипа. Кстати, там же он пересёкся с другим участником игры с хорватами, о котором мы писали в самом начале.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images / instagram.com/franklampard

Шон Райт-Филлипс, полузащитник

Возраст: 36 лет



Несмотря на то, что Шон — приёмный сын легендарного «канонира» Иана Райта, в «Арсенале» он не оказался. Большая часть его карьеры прошла в «Манчестер Сити», а в Лондоне он играл лишь за «КПР» и «Челси». В последнем вошёл в десятку худших приобретений в эпоху Абрамовича. Сейчас футболист ошивается где-то в США — даже не в высшей лиге. В том году играл за «Финикс Райсинг» — тот самый, в котором заканчивал Дрогба.

Джо Коул, полузащитник

Возраст: 36 лет



До сих пор жалеет о переходе в «Ливерпуль» из «Челси», после которого карьера пошла на спад. «Лилль», «Вест Хэм», «Астон Вилла», «Ковентри Сити»… Последним в списке клубов стал американский «Тампа Бэй». Нет, хоккей тут ни при чём, клуб состоит во второй по силе футбольной лиге США. Там Коул играет с 2016-го, но в последнее время заговорил о желании стать тренером.

Фото: Alex Livesey/Michael Regan/Getty Images

Питер Крауч, нападающий

Возраст: 37 лет



Пожалуй, единственный футболист той сборной, который до сих пор в большом порядке. Нестареющая английская классика — люди его габаритов в АПЛ востребованы всегда. Зимой Питера хотел заполучить «Челси», но что-то не срослось. Крауч обосновался в «Сток Сити», в котором провёл уже семь сезонов. Там же он стал рекордсменом лиги по выходам на замену, таких игр у него уже штук 150.

Фото: Laurence Griffiths/Michael Steele/Getty Images

Стив Макларен, главный тренер

Возраст: 57 лет



Позор на «Уэмбли» сильно сказался на его репутации. Правда, очень скоро Стив добился успехов с «Твенте», выиграв первое чемпионство в истории клуба. Зато потом его вновь ждала череда провалов — от «Вольфсбурга» до «Ньюкасла». В один момент Макларен даже поехал в Израиль — на пост тренера-консультанта. Недавно получил новый шанс в Англии, возглавив аутсайдера Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс».

Фото: Laurence Griffiths/Clive Rose/Getty Images

Кто выходил на замену в той игре

Дэвид Бекхэм (46 мин)

Фото: Jamie McDonald/Jon Bond — WPA Pool/Getty Images

Джермейн Дефо (46 мин)

Фото: Stu Forster/Jan Kruger/Getty Images

Даррен Бент (80 мин)