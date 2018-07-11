Врач сборной России: сейчас игроки – короли, но расслабятся – их утопят

На чемпионате мира сборная России так удивила выносливостью и самоотдачей, что немецкие и английские СМИ вынуждены были то искать отметины на венах Артёма Дзюбы, то изучать состав нашатыря, вдыхаемого игроками перед матчем.

У Дзюбы заметили след от укола. Нас опять подозревают в допинге. Сколько можно? Сразу после игры Россия — Испания зарубежное СМИ выложило фото Артёма Дзюбы с явно различимым отверстием в вене. Что опять происходит?!

— Конечно, мы видели эти публикации, — признаёт глава медицинского штаба сборной Эдуард Безуглов. – Даже не знаю, что ответить на этот бред. Рассказы различных иностранных СМИ про допинг — это небылицы, помноженные либо на непрофессионализм журналистов, либо на антироссийский заказ. Нас пытались кошмарить все два года, так что к этим пасквилям относимся спокойно. Не дождётесь, что занервничаем. У ФИФА к нам вопросов нет и не было — это главное.

— Что больше повеселило: капельницы или аммиак?

— Второе. Представьте, что вы пришли к своему редактору и сказали: «Я раскопал сенсацию, игроки прикладывают ватку к носу перед матчем». Думаю, ответ был бы таким: «Дима, ты сошёл с ума». Вот я примерно то же самое думаю о таких расследованиях. Смешно просто. Слава богу, что наши СМИ не опускаются на такое дно.

«Мы видели результаты допинговых тестов россиян. Они отвратительны» Мы не думали, что ведущее спортивное издание США способно написать такую мерзость. Оказалось – способно.

— Когда вы слышали фамилию Родченкова в контексте российского футбола, не было опасений, что какая-то проблема всё-таки всплывёт?

— Нет. В российском футболе никогда не было глобальных проблем с допингом. С 2009 по 2016 год на весь массив сданных проб было всего шесть позитивных — и все их выявляли российские антидопинговые службы. Поэтому ни о каком замалчивании проблемы речи вести нельзя! С 2015 года все пробы российских футболистов анализировались только в зарубежных лабораториях, и ни одной проблемы у нас не было — а это тысячи проб! Хотя кандидатов в сборную команду России по футболу тестируют точно чаще, чем любых футболистов в мире. Мы абсолютно чисты и ничего не боимся.

— Почему футбол выделяется на фоне других видов спорта?

— У меня ответ однозначный – это заслуга РФС. Ведётся постоянная масштабная профилактическая и образовательная работа, которая позволила настолько поднять уровень знаний врачей, футболистов и тренеров, что проблем не может быть по определению. И нам ни в коем случае нельзя останавливаться!



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— В чём тогда секрет сборной России на чемпионате мира?

— Да всё просто, никаких чудес. Это постоянная, скрупулезная работа тренерского штаба, проводившаяся в течение двух лет. В нашем случае учитывалось буквально всё: контроль сердечного ритма и двигательной активности во время тренировок, отсроченная реакция на нагрузку, психологическое состояние. Всё это вкупе с запредельной мотивацией и самопожертвованием ребят сделало возможным такую физическую форму и отдачу. Могу сказать, что чуть ли не каждый второй игрок проявил уникальную волю к игре, несмотря на боль, микротравмы.

— После матча с Хорватией в Сеть попало фото кроваво-синей ноги Кутепова. Что это вообще?

— Это травма, полученная в матче с Хорватией. По её характеру, механизму и внешним признакам сразу возникли подозрения на перелом костей стопы. В перерыве Илье даже предложили замениться, но он без сомнений ответил, что будет продолжать, чего бы ему это ни стоило. Болевой синдром, уверен, был очень сильным, но, хоть я и не тренер, думаю, что в оставшееся до конца матча время Кутепов сыграл безупречно.

— Перелом подтвердился?

— Всё обошлось. Через 10-12 дней он должен полностью восстановиться. Я вообще хочу сказать, что по ходу таких турниров и матчей высочайшей интенсивности без повреждений обойтись нельзя. Были и воспалённые сухожилия с суставами, и сильные ушибы. Но никто даже не думал о поблажках: это, кстати, очень показательно с точки зрения атмосферы в команде. Невероятную волю в той или иной степени проявил практически каждый футболист.



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— Зимой «Зенит» объявил, что у Дзюбы серьёзные проблемы с коленом. Перед сбором в Австрии он ещё и сильно заболел. Его участие в турнире было под вопросом?

— Не могу комментировать, какие проблемы у Артёма нашли в «Зените». Все квалифицированные врачи, которые знали ситуацию с Дзюбой, не видели проблем. За почти 50 дней сбора Артём ни одной секунды не пропустил из-за какой-либо проблемы с суставами или мышцами – и это лучший ответ с его стороны. Что же касается ангины, то получилось своевременно (ещё до первого дня сбора, как раз после ночного звонка Артема) поставить диагноз и сократить лечение до трёх дней. Затем тренерский штаб очень скрупулёзно подводил его к общему с командой знаменателю, так что уже в Австрии он был в порядке.

— Карьеру в сборной закончил Сергей Игнашевич. Если взять его показатели, он мог бы ещё продолжать?

— Безусловно, он точно мог бы играть ещё и год, и два! Но Сергей сделал свой выбор и закончил фантастическую карьеру на самой высокой, мажорной ноте.



— Откуда в нём такая сила?

— Генетика и профессиональное отношение к делу – это основное. Плюс за время карьеры Сергей избежал серьёзных травм. Но отсутствие повреждений — это не просто стечение обстоятельств, но и постоянный контроль оптимального веса, тренировки по профилактике травм, грамотное восстановление, сбалансированная диета. Я знаю его с 2012 года, и все эти годы он точно всё вышеперечисленное соблюдал.

«Я ухожу, ухожу красиво». Почему Игнашевич – реально великий Прекрасный финал славной карьеры.

— Я лично помню, как после победы ЦСКА в Кубке России 2011 года вся команда пила шампанское, а Сергей открыл морс.

— Я же говорю, так далеко не каждый способен делать. На этом чемпионате мы постоянно следили по анализам за функциональным состоянием и скоростью восстановления — так вот, Сергей всё время был одним из лучших. В том числе и после двух матчей с Испанией и Хорватией. При этом он очень мужественный человек, который несколько лет назад играл и даже забивал мячи с переломом одной из костей стопы. Бывали случаи, когда выходил на поле с высокой температурой. Его профессиональное поведение можно в качестве примера приводить в учебниках. Уверен, Игнашевич станет топовым тренером.

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— Если бы меня до турнира спросили, кто получит травму, я бы назвал Жиркова и Дзагоева. В чём их проблема по сравнению с Игнашевичем?

— Если говорить об Алане, то сложно объяснить, почему произошла травма в матче открытия. Никаких предпосылок не было — анализы двигательной активности и крови показывали, что он находится в потрясающей форме.



— Он действительно был готов сыграть уже с Испанией?

— Да. Когда случилась травма, мы сразу выполнили обследование и точно установили диагноз. Это уже залог успеха. Главный тренер сразу спросил, сколько времени нам надо, чтобы вернуть Алана в общую группу без риска рецидива. Мы ответили: от 10 до 14 дней. Ответ Черчесова был показательным: «Отлично, значит готовим Алана к плей-офф — там он нам точно пригодится, если не в 1/8 финала, так в 1/4 финала». Алан показал себя с лучшей стороны: лечился и тренировался строго по программе. Даже оставался в Москве, когда мы улетали на игры, чтобы успевать проводить нужное количество специальных тренировок. С ним всё время был реабилитолог Игорь Степанов, который практически с ним дневал и ночевал. В итоге ровно через 10 дней Алан приступил к тренировкам на поле, а через 13 тренировался со всеми абсолютно без каких-либо ограничений. Но после Испании у него на фоне покоя произошёл спазм мышц спины — так прихватило, что он ходить не мог. Здесь нам на помощь пришёл Дмитрий Николаевич Дзукаев — руководитель московского нейрохирургического центра. С его помощью уже на следующий день Алан был в общей группе и спина его больше не беспокоила вообще.



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— Можно ли сказать, что нынешнее поколение игроков более профессионально относится к футболу, чем предыдущие?

— Я в сборной с 2012 года и никаких нарушений режима ни разу не видел. Все же люди приезжают и понимают, что сборная — это не то место, где можно себе позволять вольности. Но должен признать, что с каждым годом работать проще — ребята хорошо воспринимают необходимую информацию по питанию, восстановлению. Никого не надо уговаривать стоять в холодовых ваннах, носить трикотаж, не надо объяснять необходимость долгого сна. Все безоговорочно выполняют назначения. В этом большая роль старожилов команды — Саши Самедова, Сергея Игнашевича, Игоря Акинфеева, которые своим примером показывают: мелочей в спорте не бывает.



— Как вы лично мотивируете?

— Я всегда говорю ребятам: пока вы хорошо играете — вы короли, все вам улыбаются и не перечат. Но как только вы теряете место в составе — всё: помощи ждать неоткуда, и вас будут топить. Поэтому надо быть всё время на коне! И жизнь показывает, что это, к сожалению, правда.



— Да, сейчас игроки – короли.

— Но если расслабятся, то их всё равно утопят.

P.S.

— Я слышал, что на сборную работала чуть ли не вся Россия?

— Национальная сборная никогда не испытывала проблем с обеспечением: всем необходимым нас РФС обеспечивала и, уверен, будет обеспечивать. В сборной работают три врача: помимо меня это Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский из ЦСКА. Помогали нам в работе массажисты Андрей Прончев («Спартак»), Сергей Семакин («Локомотив»), Рунис Бурханов («Динамо»), Николай Ларин («Динамо») и аргентинский физиотерапевт Серхио («Динамо»).



Постоянно к нам приезжал на базу и летал на игры руководитель ЦСМ ФМБА Андрей Жолинский, благодаря которому мы могли максимально быстро осуществлять все виды исследований.

Вообще, благодаря ФМБА мы могли в полном объёме следить за функциональным состоянием ребятам и лечить возникающие проблемы с помощью оборудования, которого точно не было ни у кого. За это агентству отдельное спасибо!



Все работали дружно и выкладывались максимально!



Как и перед чемпионатом мира в Бразилии, в помощь к нашему повару Вячеславу Мульченко мы пригласили ещё одного шефа — Артура Сагателова, который пришёл со своей командой и вместе с сотрудниками базы в Новогорске обеспечили нас точно лучшим питанием среди всех команд.



— Футболисты после чемпионата мира получили звания заслуженных мастеров спорта. Вам их тоже присвоили?

— В медицине тоже есть аналогичное звание. Оно есть и у некоторых спортивных врачей, например у врача «Динамо» Александра Ярдошвили, а также Ярослава Смакотнина, который получил его после победы волейболистов на Олимпиаде в Лондоне. Это звание для любого врача очень значимое, но нам никто его не обещал. Наверное, 1/4 финала чемпионата мира — это всё же не победа на Олимпиаде. Так что мы спокойно работаем дальше.