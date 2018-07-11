«По дороге к Будапешту ко мне приставал гей». Выездюки на сборах «Спартака»

Илья четверо суток добирался до первого матча «Спартака» на сборах в Австрии. По дороге с ним случилась дикая история.

Илья Захаров играл за «Мордовию» в Премьер-Лиге, а теперь гоняет автостопом на выезды за «Спартаком». Вчера его любимая команда проиграла на сборе в Австрии хорватской «Риеке» — 1:3. Единственный гол забил Артём Тимофеев.

На поле не было ничего особенного, кроме того, что «Спартак» с капитанской повязкой вывел Промес при Глушакове в основе.

Фото: «Чемпионат»

Ну и Жиго забил первый гол за новую команду, правда, в свои ворота.

Куда интереснее были фанаты. Они до хрипа поддерживали «Спартак», пели в том числе новый заряд «Наш бог Илья Кутепов…».

Хорваты пели стройнее, но в них не было столько страсти, как в парнях из Москвы.

После матча Илья рассказал необычную историю.

Фото: «Чемпионат»

Он добирался до австрийского города Филлаха, где обитает «Спартак», четверо суток. Ехал автостопом. По дороге к Будапешту его подсадил к себе парень с пейсами в чёрных одеждах.



«Километров через 60 он стал расспрашивать — есть ли у меня девушка, — говорит Илья. — Потом через гугл-переводчик написал, что я очень милый и он любит меня, пытался погладить по ноге. Я резко убрал его руку и сказал: «Фу, ты что!? Я рашн-мэн!» — и сжал кулак. Он обиделся, минут 40 мы ехали молча. Потом он сказал, что хочет спать, и мы остановились на заправке. В общем, слил меня и, пока я договаривался с другим водителем, уехал. Дикая история, со мной такое впервые».



Пока Илья говорил, к нам подошёл начальник команды Василий Козловцев.

Он протянул парню поясную сумку и сказал: «Не теряйся, братишка». В сумке были все документы. Без них он бы пропал. Вот так «Спартак» спас верного болельщика. Такая она — жизнь фаната на выезде. Сначала отбиваешься от геев, потом чудом получаешь назад документы. Весело.

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