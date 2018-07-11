Она разденется до одной жилетки – только станьте чемпионами мира!

Она останется в одной жилетке. Ещё одна причина болеть за Англию

После истории с Видой и Вукоевичем многие болельщики в России отвернулись от сборной Хорватии. Сегодня хорватам предстоит сыграть против англичан, и если вы не определились за кого болеть, то у нас есть ещё одна весомая причина в пользу поддержки Англии. Зовут эту причину – Вики Паттисон. Она обещала раздеться до одной жилетки в стиле главного тренера Англии Гарета Саутгейта. Для этого Гари Кейну и компании нужно сделать малость – стать чемпионами мира. Кто же решил мотивировать сборную Англии? Знакомимся!

Вики стала популярна в Великобритании благодаря телевизионному шоу GeordieShore на канале MTV, который можно назвать аналогом «Дома-2».

Благодаря внешности и эпатажному поведению девушку быстро заметили. Она полюбилась зрителям, и дальше началась история «английской Бузовой».

Вики стала сниматься в глянцевых и мужских журналах, её стали приглашать в различные телешоу и на радио.

Смотря на фотографии, вам будет трудно в это поверить, но в какой-то момент Вики очень сильно пополнела. Ну очень сильно. Настолько, что фотографии «до» я в этот текст выкладывать не буду.

Вики смогла взять себя в руки и всего за несколько месяцев привести себя в форму. Фанаты завалили её сообщениями о похудении, и девушка выпустила свой курс — «Худеем с Вики за неделю».

Карьера Вики развивалась очень быстро и после участия в разных шоу, она создаёт своё, авторское, в котором разбирается в различных семейных проблемах.

На этом талант Вики не ограничился, и девушка заводит свою колонку в журнале. Если вы следили за карьерой Бузовой, то поймёте, каким стал следующий шаг Вики. Правильно – книга. Автобиография Вики разлетелась с прилавков за месяц.

За что стоит действительно поблагодарить Вики – петь она не начала. Хотя кто знает, возможно, британцев вскоре ждёт очередная новостная бомба.

Есть в биографии Вики и интересная история. Когда она только начинала свою карьеру и снималась в шоу на MTV, то избила студентку в баре. Видимо, та не поверила, что Вики станет популярной звездой. В итоге Вики пришлось извиняться и выплатить немаленький штраф.

История Вики отходит на второй план, когда вы смотрите на её фотографии. Какая разница, как она стала популярной, если купальник так хорошо на ней сидит?

Будем надеяться, что Англия оправдает ожидания Вики и станет чемпионом мира во второй раз. Тогда весь мир увидит её в одной жилетке!