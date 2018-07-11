Лодыгин в новом амплуа. Неожиданно!

В миниатюрный австрийский городок Хиппах (не путать с Филлахом, облюбованным «Спартаком»), со всех сторон обрамлённый альпийскими кручами, «Зенит» завернул по пути в аэропорт Инсбрука. Размяться, сыграть спарринг с «Грассхоппером» и с чувством выполненного долга лететь домой. Игра со швейцарцами венчала программу второго учебно-тренировочного сбора сине-бело-голубых.

Фото: fc-zenit.ru

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В Хиппахе Сергея Семака (а также его помощников Александра Низелика и Марию Бурову) ожидал приятный сюрприз – встреча с бывшими коллегами по «Уфе». Гендир башкирского клуба Шамиль Газизов, бывший сослуживец Семака по ЦСКА Дмитрий Кириченко и другие сотрудники «Уфы», готовящейся к сезону неподалёку, не упустили возможности повидаться с не чужими людьми. Атмосфера, в которая прошла спонтанная встреча на кромке мини-стадиона, не оставила сомнений: эти люди расстались друзьями. Без обид.

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Проводив друзей на мини-трибунку, Сергей Богданович уделил внимание Эммануэлю Маммане. Минут пять тренер задушевно беседовал с аргентинским защитником на лавочке – что характерно, без переводчика. На первый взгляд, пустяк, но по таким мелочам можно судить о пресловутой «химии» в коллективе. Давно и тяжело травмированному игроку такое внимание особенно дорого.

Фото: fc-zenit.ru

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Было что вспомнить и обсудить ещё двум тренерам с противоположных сторон. Анатолия Тимощука с Торстеном Финком связывает совместное баварское прошлое. Естественно, они нашли минутку обменяться последними новостями. На перерыв они уходили, обнявшись. Футбольная дружба – она не ржавеет.



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Из пяти изменений в основе, осуществлённых Семаком после разгрома «Динамо» в товарищеском матче с отнюдь не дружественным счётом (5:0), одно оказалось вынужденным. Но этот форс-мажор безоговорочно позитивного свойства. Защитник Чернов по уважительной причине досрочно завершил сбор – помчался в роддом к супруге, подарившей ему дочку.

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Обладатель «мушкетёрской» растительности на лице, Семак и в центре обороны сделал ставку на пару бородачей. Пока Иванович методично набирает кондиции после ЧМ-2018 и запоздалого отпуска, а Маммана завершает реабилитацию, именно этих двух, Мевлю и Нету, видимо, следует считать основной парой стопперов «Зенита» прямо сейчас. В то же время чувствовать себя железно основным из этого состава не может никто, вплоть до прославленного ветерана Анюкова и недавнего «сборника» Шатова. Это обстоятельство ощутимо повысило мотивацию сине-бело-голубых. Как, впрочем, и статус противника, самой титулованной команды Швейцарии. С такой интересно потягаться на любом уровне.

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Пока Дзюба отдыхает после свершений на «мире», Кокорин набирает кондиции после разрыва «крестов», а Заболотный дожидался своего шанса на лавке, серьёзную заявку – нет, ещё не на место в основе – на участие в третьем сборе сделал Джорджевич. Как? Естественно, голами – что ещё требуется от исполнителя его профиля? Динамовцам он отвесил два мяча, швейцарцам – один. Игрой до конца Лука напугал и вынудил ошибиться кипера «кузнечиков», не дав пропасть даром перспективной передаче Шатова.



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Вправе быть довольным «своим» таймом и Лодыгин: ни именитый Хеффрен (экс-«Барселона»), ни менее известные партнёры колоритного капитана «размочить» Юрия не смогли. Пол-«сухаря» перед отлётом – приятный довесок к багажу.



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Из целой толпы свежего народа, высыпавшего на зелёный газон после перерыва, лучше всех распорядился данным шансом Дриусси. Нерасторопность швейцарских стопперов заслуг аргентинца не умаляет. Очутиться в нужное время в нужном месте – это тоже, знаете ли, искусство.



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А Юрий Лодыгин напоследок ещё раз очутился в центре внимания – уже в необычной роли – комментатора. Перед монитором и с наушниками на голове вратарь выглядел не менее гармонично, чем в «рамке». По завершении карьеры он легко найдёт себя в новой ипостаси (если захочет, конечно).

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На следующем сборе «Зенит» ждут ещё более интересные и сложные испытания: «Дженоа» и «Интер». Спаллетти против Семака – как вам такая афиша?