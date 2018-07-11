Хорватские болельщики в Москве развернули баннер «Спасибо, Россия»
adrammelezzz:
— Надо было писать «Спасибо, Смолов!»
Сампаоли продолжит работу со сборной Аргентины
fish-comeback:
— Дайте Гамуле поработать!!!
Жена Вукоевича: в словах мужа не было плохих намерений или политических посланий
artus787:
— Открыт новый персонаж. Жена Вукоевича.
Патриарх Кирилл поздравил сборную России с выдающимся выступлением на ЧМ-2018
checkout:
— Надо было из Смолова бесов изгнать.
«Арсенал» приобрёл 19-летнего хавбека «Лорьяна» Гюэндузи
witality:
— Венгера нет, а привычка покупать молодых французов — осталась)
«Ювентус» опубликовал детали перехода Роналду из «Реала»
bambam2:
— Теперь ясно, почему «Ювентус» не купил Головина.
Работники FIAT устроят забастовку из-за трансфера Роналду в «Ювентус»
zmeyplisken1:
— В русских госкомпаниях поржали.
«Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус»
tipson:
— Миграция глоров объявляется открытой)
Дзюба просил игроков сборной России бить пенальти по центру
kolbasalove:
— Нам нужен гол! – Какой гол, Федя?! Нам нужен кешбэк!!!
Bild: игроки сборной России вдыхали аммиак во время ЧМ-2018 – это сродни допингу
kaktus:
— Давайте немецкие журналисты, лучше расскажите, что нюхает и вдыхает Лёв, и потом обязательно напишите, что это сродни допингу.
Черчесов: сказал Игнашевичу: «Не меняй телефон, чтобы нашёл тебя, когда надо»
derynbog:
— Черчесов: Сказал Смолову: «Поменяй номер, чтобы я тебя не нашёл, даже когда надо»
Паулиньо перешёл из «Барселоны» в «Гуанчжоу Эвергранд»
dyakimansky:
— В Гуанчжоу появился свой Евгений Леннорович!)