Промах Смолова с пенальти, трансфер Роналду в «Ювентус», допинг сборной России. Это и другое в комментариях читателей.

Хорватские болельщики в Москве развернули баннер «Спасибо, Россия»



adrammelezzz:

— Надо было писать «Спасибо, Смолов!»

Сампаоли продолжит работу со сборной Аргентины



fish-comeback:

— Дайте Гамуле поработать!!!

Жена Вукоевича: в словах мужа не было плохих намерений или политических посланий



artus787:

— Открыт новый персонаж. Жена Вукоевича.

Патриарх Кирилл поздравил сборную России с выдающимся выступлением на ЧМ-2018



checkout:

— Надо было из Смолова бесов изгнать.

«Арсенал» приобрёл 19-летнего хавбека «Лорьяна» Гюэндузи



witality:

— Венгера нет, а привычка покупать молодых французов — осталась)

«Ювентус» опубликовал детали перехода Роналду из «Реала»



bambam2:

— Теперь ясно, почему «Ювентус» не купил Головина.

Работники FIAT устроят забастовку из-за трансфера Роналду в «Ювентус»



zmeyplisken1:

— В русских госкомпаниях поржали.

«Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус»



tipson:

— Миграция глоров объявляется открытой)

Дзюба просил игроков сборной России бить пенальти по центру



kolbasalove:

— Нам нужен гол! – Какой гол, Федя?! Нам нужен кешбэк!!!

Bild: игроки сборной России вдыхали аммиак во время ЧМ-2018 – это сродни допингу



kaktus:

— Давайте немецкие журналисты, лучше расскажите, что нюхает и вдыхает Лёв, и потом обязательно напишите, что это сродни допингу.

Черчесов: сказал Игнашевичу: «Не меняй телефон, чтобы нашёл тебя, когда надо»



derynbog:

— Черчесов: Сказал Смолову: «Поменяй номер, чтобы я тебя не нашёл, даже когда надо»

Паулиньо перешёл из «Барселоны» в «Гуанчжоу Эвергранд»



dyakimansky:

— В Гуанчжоу появился свой Евгений Леннорович!)