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Главная / Футбол /

Смолов, Роналду, сборная России – комментарии читателей

Артём Дзюба и Фёдор Смолов
Андрей Панков
Фото: instagram.com/artem.dzyuba
«Какой гол, Федя?! Нам нужен кешбэк!!!»
Промах Смолова с пенальти, трансфер Роналду в «Ювентус», допинг сборной России. Это и другое в комментариях читателей.
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— Надо было писать «Спасибо, Смолов!»

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— Дайте Гамуле поработать!!!

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artus787:
— Открыт новый персонаж. Жена Вукоевича.

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— Надо было из Смолова бесов изгнать.

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witality:
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bambam2:
— Теперь ясно, почему «Ювентус» не купил Головина.

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zmeyplisken1:
— В русских госкомпаниях поржали.

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— Нам нужен гол! – Какой гол, Федя?! Нам нужен кешбэк!!!

Bild: игроки сборной России вдыхали аммиак во время ЧМ-2018 – это сродни допингу

kaktus:
— Давайте немецкие журналисты, лучше расскажите, что нюхает и вдыхает Лёв, и потом обязательно напишите, что это сродни допингу.

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— Черчесов: Сказал Смолову: «Поменяй номер, чтобы я тебя не нашёл, даже когда надо»

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— В Гуанчжоу появился свой Евгений Леннорович!)

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