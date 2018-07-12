Спасибо, сборная России! Эти моменты мы никогда не забудем

«Усы надежды» Черчесова
ЧМ-2018 подарил множество ярких историй и запоминающихся моментов, связанных со сборной России. Один только флешмоб с «усами надежды» чего стоит! Его перед стартом чемпионата мира запустил ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант, а болельщики поддержали. Усы Черчесова – гордость страны сегодня. Пусть главный тренер шутит, что его зовут не Надежда, он наверняка рад лишнему бонусу для имиджа.
Жест Дзюбы
Сам Черчесов раскрутил другую историю, связанную с празднованиями голов Артёма Дзюбы. Когда нападающий забил, выйдя на замену в первом матче с Саудовской Аравией, Станислав Саламович нестандартно для тренера поздравил его – отдал честь. Артёму понравился этот жест, и он сделал его своим фирменным. После голов в ворота Египта и Испании уже Дзюба отдавал честь, благодаря Черчесова за доверие.
Травма Дзагоева
В середине первого тайма стартового матча с Саудовской Аравией сборная России осталась без самого креативного игрока. Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра и вынужден был покинуть поле. Так выбыть на домашнем чемпионате мира – настоящая футбольная трагедия! Мы уже не ждали, что Дзагоев сыграет на ЧМ-2018, но он вернулся и отдал голевую передачу в игре с Хорватией.
Удаление Смольникова
Почти все игроки сборной России могут быть довольны своим выступлением на ЧМ-2018, а вот Игорю Смольникову не повезло: он принял участие только в матче с Уругваем и был удалён. Смольникову так и не выпал шанс реабилитироваться. Игоря можно критиковать за ошибку в эпизоде с фолом на Диего Лашальте, но не перегибать палку. Защитник стремился любой ценой закрыть сопернику дорогу к воротам.
Автогол Игнашевича
Возвращение Сергея Игнашевича в команду перед чемпионатом мира – большая удача для сборной России. Защитник ЦСКА здорово организовал оборону и сам сыграл так, словно ему 30 лет, а не почти 40. Курьёзный автогол в матче со сборной Испании в 1/8 финала не смазал впечатления от игры Игнашевича. Теперь это повод для добрых шуток. Игнашевич так крепко держал Серхио Рамоса, что забыл про мяч.
Нога Акинфеева
Голкипер сборной России провёл хороший турнир, а в матче с Испанией он и вовсе стал главным героем. Акинфеев выиграл у Давида де Хеа серию пенальти в «Лужниках». «Армеец» отразил удары Коке и Яго Аспаса, причём во втором случае совершил сейв ногой! Теперь «нога Акинфеева» – такой же символ сборной России на ЧМ-2018, как и «усы надежды». Даже специальную медаль с изображением того сейва выпускают.
Нога Кутепова
Фотография ноги защитника Ильи Кутепова в перерыве матча с Хорватией потрясает не меньше. «По характеру травмы, механизму и внешним признакам сразу возникли подозрения на перелом костей стопы. В перерыве Илье даже предложили замениться, но он без сомнений ответил, что будет продолжать, чего бы ему это ни стоило», – рассказал в интервью «Чемпионату» врач сборной России Эдуард Безуглов.
Гол и промах Марио Фернандеса
Если у кого-то были сомнения в необходимости натурализации Марио Фернандеса, то после ЧМ-2018 они наверняка исчезли. Бразилец безупречно отыграл весь турнир, сделал голевую передачу в матче с Египтом и спас сборную России от поражения в четвертьфинале в дополнительное время. Гол «армейца» хорватам – один из самых эмоциональных моментов. Жаль, что Фернандесу не повезло в серии пенальти, где он пробил мимо.
«Паненка» от Смолова
Самый результативный российский нападающий последних лет, к сожалению, оказался психологически не готов к ЧМ-2018. Он заслужил критику, как и Смольников, но не хулу. Всё-таки Смолов изо всех сил работал на команду, выполнял задание Черчесова по обороне. Вот только главного от него мы не дождались – забитых голов. Промах в серии пенальти, когда Фёдор пробил в стиле Паненки, вершина его невезения.
Встреча сборной с болельщиками
Ещё один трогательный, памятный момент – встреча сборной России с болельщиками на Воробьёвых горах. На следующий день после поражения от хорватов штаб и игроки национальной команды вернулись в Москву, чтобы в главной фан-зоне ЧМ-2018 поблагодарить страну за поддержку. Футболисты развернули баннер «Играем за вас», а Черчесов пообещал: «Через четыре года в Катаре сделаем лучше. Но без вас там будет сложно. Поэтому – все туда».