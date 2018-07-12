Спасибо, сборная России! Эти моменты мы никогда не забудем

«Усы надежды» Черчесова

ЧМ-2018 подарил множество ярких историй и запоминающихся моментов, связанных со сборной России. Один только флешмоб с «усами надежды» чего стоит! Его перед стартом чемпионата мира запустил ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант, а болельщики поддержали. Усы Черчесова – гордость страны сегодня. Пусть главный тренер шутит, что его зовут не Надежда, он наверняка рад лишнему бонусу для имиджа.

Фото: instagram.com/vecherniy_urgant

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Жест Дзюбы

Сам Черчесов раскрутил другую историю, связанную с празднованиями голов Артёма Дзюбы. Когда нападающий забил, выйдя на замену в первом матче с Саудовской Аравией, Станислав Саламович нестандартно для тренера поздравил его – отдал честь. Артёму понравился этот жест, и он сделал его своим фирменным. После голов в ворота Египта и Испании уже Дзюба отдавал честь, благодаря Черчесова за доверие.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Травма Дзагоева

В середине первого тайма стартового матча с Саудовской Аравией сборная России осталась без самого креативного игрока. Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра и вынужден был покинуть поле. Так выбыть на домашнем чемпионате мира – настоящая футбольная трагедия! Мы уже не ждали, что Дзагоев сыграет на ЧМ-2018, но он вернулся и отдал голевую передачу в игре с Хорватией.

Фото: РИА Новости

Удаление Смольникова

Почти все игроки сборной России могут быть довольны своим выступлением на ЧМ-2018, а вот Игорю Смольникову не повезло: он принял участие только в матче с Уругваем и был удалён. Смольникову так и не выпал шанс реабилитироваться. Игоря можно критиковать за ошибку в эпизоде с фолом на Диего Лашальте, но не перегибать палку. Защитник стремился любой ценой закрыть сопернику дорогу к воротам.

Фото: РИА Новости

Автогол Игнашевича

Возвращение Сергея Игнашевича в команду перед чемпионатом мира – большая удача для сборной России. Защитник ЦСКА здорово организовал оборону и сам сыграл так, словно ему 30 лет, а не почти 40. Курьёзный автогол в матче со сборной Испании в 1/8 финала не смазал впечатления от игры Игнашевича. Теперь это повод для добрых шуток. Игнашевич так крепко держал Серхио Рамоса, что забыл про мяч.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

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Нога Акинфеева

Голкипер сборной России провёл хороший турнир, а в матче с Испанией он и вовсе стал главным героем. Акинфеев выиграл у Давида де Хеа серию пенальти в «Лужниках». «Армеец» отразил удары Коке и Яго Аспаса, причём во втором случае совершил сейв ногой! Теперь «нога Акинфеева» – такой же символ сборной России на ЧМ-2018, как и «усы надежды». Даже специальную медаль с изображением того сейва выпускают.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нога Кутепова

Фотография ноги защитника Ильи Кутепова в перерыве матча с Хорватией потрясает не меньше. «По характеру травмы, механизму и внешним признакам сразу возникли подозрения на перелом костей стопы. В перерыве Илье даже предложили замениться, но он без сомнений ответил, что будет продолжать, чего бы ему это ни стоило», – рассказал в интервью «Чемпионату» врач сборной России Эдуард Безуглов.

Гол и промах Марио Фернандеса

Если у кого-то были сомнения в необходимости натурализации Марио Фернандеса, то после ЧМ-2018 они наверняка исчезли. Бразилец безупречно отыграл весь турнир, сделал голевую передачу в матче с Египтом и спас сборную России от поражения в четвертьфинале в дополнительное время. Гол «армейца» хорватам – один из самых эмоциональных моментов. Жаль, что Фернандесу не повезло в серии пенальти, где он пробил мимо.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Паненка» от Смолова

Самый результативный российский нападающий последних лет, к сожалению, оказался психологически не готов к ЧМ-2018. Он заслужил критику, как и Смольников, но не хулу. Всё-таки Смолов изо всех сил работал на команду, выполнял задание Черчесова по обороне. Вот только главного от него мы не дождались – забитых голов. Промах в серии пенальти, когда Фёдор пробил в стиле Паненки, вершина его невезения.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Встреча сборной с болельщиками

Ещё один трогательный, памятный момент – встреча сборной России с болельщиками на Воробьёвых горах. На следующий день после поражения от хорватов штаб и игроки национальной команды вернулись в Москву, чтобы в главной фан-зоне ЧМ-2018 поблагодарить страну за поддержку. Футболисты развернули баннер «Играем за вас», а Черчесов пообещал: «Через четыре года в Катаре сделаем лучше. Но без вас там будет сложно. Поэтому – все туда».

Фото: РИА Новости