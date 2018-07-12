Почему Хорватия победила Англию? Есть простое объяснение

В англоязычном сегменте Интернета есть один популярный тип шуток. Он называется Russian Reversal, или «Русские перевёртыши». Шутка состоит из двух фраз и строится по определённой схеме. Первая фраза начинается со слов «Во всём мире», и в ней утверждается что-то обычное, всем известная истина. Вторая фраза начинается со слов «В России» — и в ней утверждается совершенно противоположное.

Примеров множество. Есть глупые, вроде: «Во всём мире вы едите бутерброд. В России бутерброд ест вас». Есть и парадоксальные, иногда смешные. Например: «Во всём мире люди грабят банки. В России банки грабят людей»; «Во всём мире техподдержка помогает пользователям. В России пользователи помогают техподдержке»; «Во всём мире вы смотрите телевизор. В России телевизор смотрит вас».

Хорватия обыграла Англию и сыграет в финале ЧМ-2018 с Францией! Онлайн-трансляция полуфинального матча ЧМ-2018 Хорватия — Англия.

Вы поняли принцип. Представьте что-то очевидное, тривиальное. Перенесите это в Россию и можете забыть о скуке: всё будет совсем по-другому. Это старый трюк. Задолго до того, как этот принцип стал основой интернет-мемов, он был в основе концепции «Загадочной русской души», общепринятой среди иностранцев. Да и не только среди них. Тютчева иностранцем никак не назвать, но даже он отказался понять Россию умом или измерить старинным средством меры длины.

Перенесите этот принцип на чемпионат мира по футболу. Для простоты, в той же концепции «Русских перевёртышей». Во всём мире на чемпионате мира Германия обыгрывает Южную Корею. Во всём мире Испания обыгрывает Россию. Бразилия обыгрывает Бельгию. Во всём мире более сильные команды идут дальше, а более слабые едут домой. Но это в остальном — скучном и предсказуемом — мире. А сейчас наш чемпионат мира, поэтому забудьте о правилах.

Теперь давайте разберёмся с раскладами команд перед матчем. Кто должен был победить?

На месте хорватов могли быть мы, просто представьте Хорватия – в финале чемпионата мира. Впервые в истории.

Начнём с того, что букмекеры уверенно ставили на Англию. Но дело ведь не в них. По пути к полуфиналу Хорватия сыграла изнурительные два по 120 (звучит почти как описание вечеринки). Англия трусцой обыграла Швецию. У хорватов топовая полузащита, во главе с Лукой Модричем, но с защитой всё хуже, а после ухода Калинича фактически некем заменить Манджукича. У Англии ровный подбор качественных игроков во всех линиях. У Хорватии разбитая команда с разрывами между линиями в 20 метров. У Англии модная схема 3-4-3, знакомая игрокам по позициям в клубах, компактность и современные методики психологической подготовки футболистов (включая резиновых кур и розовых единорогов в бассейне. Нет, это не шутка). У Хорватии тренер-спасатель, который принял её перед стыками. У Англии — тренер, с которым сборная пропустила в отборочном турнире три гола в 10 матчах. Хорватия оказалась в центре политического скандала, пока Англия спокойно готовилась к матчу. Ну, кто должен был победить?



Ответ очевиден. Очевиден для всего мира и во всём мире. Но это Россия, поэтому у Англии не было шансов.



Хорватия даже не показывала выдающийся футбол. По делу проиграла первый тайм, могла проигрывать и крупнее. Домагоя Виду освистывали, Ребич и Перишич бегали по флангам впустую. Центр поля контролировала Англия. Верх выигрывала Англия. Меньше брака в передачах допускала Англия. Англия доминировала, пока не вмешалось что-то… Что? Англия сама стала отдавать игру с первых минут второго тайма. Потеряла уверенность, скорость. Стала позволять бить издали, проигрывать подборы и даже борьбу в воздухе. Чёрт, Хорватии даже не понадобились замены, чтобы перевернуть игру! Далич провёл ВСЮ игру без замен, первую сделал уже после начала овертаймов. Чтобы подобрать победу, которую соперник сам выпустил из рук, большего не понадобилось. Хорваты почувствовали её близость и понеслись.

Хорватия – самая низкая в рейтинге ФИФА сборная, выходившая в финал ЧМ

Хорватия — финалист чемпионата мира с самым низким в истории рейтингом ФИФА. Команда, в которой Ловрен — лучший из защитников, может стать чемпионом мира. Это, конечно, невозможно. В финале прагматичная (вплоть до антифутбола) Франция не оставит им шансов. Забьёт с углового, отдаст мяч и отойдёт всей командой в защиту. Оливье Жиру будет персонально играть по Модричу. Хорватия выроет ров возле штрафной Льориса, но так и не пробьётся к воротам. Так должно быть. Это будет логично. Это не удивит никого в мире. Но знаете, я уже не уверен, что будет именно так. Почти уверен, но не совсем. И это «почти» основано вовсе не на том, что Златко Далич придумает хитрый план по нейтрализации Мбаппе или за три дня вдруг выстроит нормальную организацию атак в своей команде. Нет, ничего такого. Просто это чемпионат мира в России, а значит, о логике можно забыть. И хорошо. Так даже интереснее.