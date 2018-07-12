7 хорватов объясняют, что значили слова Виды на самом деле

«Чемпионат» пообщался в «Лужниках» с семью хорватскими фанатами по поводу слов защитник Домагоя Виды. Футболист после победы над сборной России сказал на камеру «Слава Украине». В результате его освистывал стадион по ходу всего матча с англичанами.

– Вида ещё очень молод. В Хорватии он слывёт известным шутником, весельчаком. Он играл в украинском клубе. Не думаю, что Вида хотел сказать что-то не то. Считаю, Россия – хороший друг Хорватии. Мы хорошо побеждали англичан. Здесь не о чем говорить. Но если вырывать слова из контекста, то это уже будет в стиле англичан. Они любят вытаскивать всякую хрень. Но они – глупые, а мы – ваши друзья. Никто в Хорватии не скажет плохо о России.

– Я думаю, это только эмоции. Вида был очень счастлив после игры. В его песнях и высказываниях не было ничего плохого. Вида – наш главный игрок. Он знает о ситуации между Россией и Украиной и относится к происходящему с уважением. Не думаю, что произошедшее – скандал. Вида сделал то, что сделал, в момент большой радости.

– Тогда почему ситуацию так широко обсуждали в прессе?

– Здесь на ЧМ очень много журналистов. Всё происходящее широко обсуждается в СМИ. Кроме того, видео попадают в соцсети и становятся вирусными.

– Это была шутка, Вида играл в «Динамо» Киев. Мне кажется, его высказывание – шутка.

Все болельщики из Хорватии благодарны России за великолепную организацию ЧМ-2018.

– Вида сделал недопустимую для международной политики вещь. На ЧМ не должно быть политики и расизма. Здесь не должно быть проблем, только позитив. Не должно быть ненависти или злобы на этом международном турнире.

– Выступление Виды не было связано с политикой. Он долго играл в «Динамо» Киев и обращался к своим украинским друзьям. Говорил им «спасибо». Если бы он играл в Англии, то сказал, что любит Англию.

– Вида был пьян, он действительно много выпил и наговорил ерунды.

– Он наговорил многое про сербов, но когда Вида обращался к украинцам – он шутил. Вида играл в украинском клубе. Он очень уважает Россию.

– Люди слишком переоценивают его высказывание. В нём не было политики.

– Просто глупые и пьяные парни. Вот и всё. Выпил и не имел представления, что несёт.