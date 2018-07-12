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Фотограф из Сальвадора сделал лучшее фото чемпионата мира–2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Россия — Хорватия — 2:1
Павел Пучков
Фото: Dan Mullan/Getty Images
Хорваты чуть не задавили фотографа из Сальвадора. А потом расцеловали
Но он совершенно не расстроился.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Забив второй мяч в ворота сборной Англии, хорватские футболисты устроили безумное празднование за пределами поля. В свою кучу-малу они случайно замесили и одного из работавших на матче фотографов. Он невольно оказался в самом центре празднования. Успокоившись, футболисты подняли фотографа и расцеловали его, хотя он совершенно точно не выглядел расстроенным. Совсем наоборот: дядя понимал, что сделал, возможно, лучшие фотографии с этого матча. И точно – уникальные.

Фотографа зовут Юри Кортес, он работает на агентство AFP.

Кортес родился в Сальвадоре, но уже восемь лет проживает в Мексике. Фотографом работает больше 30 лет. Снимал чемпионаты мира, Олимпиаду и даже боевые действия на Ближнем Востоке с конфликтами на границе Мексики и США. «Ты видел взрывы и смерть коллег, а сегодня выиграл хорватский поцелуй», – подписал фотографию эпизода с Кортесом знакомый с ним бразильский журналист.

«Я просто стоял и снимал игру, работал как обычно. После гола начал менять объектив на фотоаппарате, совершенно не предполагая, что футболисты побегут на меня. И тем более не был готов к тому, что меня снесут. Но я продолжал снимать всё время, даже когда оказался на земле. Хорошо, у меня был подходящий для такой съёмки объектив. Они вежливые ребята, помогли мне встать, спросили, как я себя чувствую. Но я, конечно, удивился поцелую», – рассказал Кортес сразу после матча.

Судя по социальным сетям Кортеса, в России он работает с начала чемпионата мира. Он делился не только футбольными фотографиями, но и бытовыми.

Работал на матче Россия – Испания.

«Своими фотографиями вы сделали больше на чемпионате мира–2018, чем Криштиану Роналду», – один из комментариев к последнему посту Кортеса в «Инстаграме». Сегодняшний вечер сделал его звездой.

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