Невероятные приключения хорватов в России. Кульминация впереди?

Команде, в серии пенальти выбившей из плей-офф чемпионата мира нашу сборную, остался один шаг до титула сильнейшей на планете.

11 июля стало знаменательнейшей датой в истории хорватского футбола. Национальная команда этой страны дошла до финала чемпионата мира. И вновь в самый кульминационный момент от неё пострадали англичане. Хроника этого дня – в нашем обзоре дня.

С утра пораньше читатели «Чемпионата» взбодрились голосованием за самую красивую болельщицу чемпионата мира в России. Кстати, оно ещё не закончено. Так что вам сюда.

Самая красивая болельщица ЧМ-2018. Продолжаем выбирать! Вторая часть часть голосования.

После этого наш портал возвратился к состоявшемуся накануне первому полуфинальному матчу Франция – Бельгия. Каким образом «трёхцветным» удалось сдержать одну из лучших атакующих линий чемпионата мира? На вопрос отвечает аналитик «Чемпионата» Сергей Титов.

Как Дешам разбил лучшую атаку ЧМ. 3 главные детали Не оценивайте Оливье Жиру по голам, есть пункт поважнее.

Успешное выступление сборной России: взгляд изнутри. Очень интересное интервью с главой медицинского штаба национальной команды Эдуардом Безугловым. По его мнению, выход россиян в четвертьфинал не чудо, а итог кропотливой работы по выведению игроков на пик функциональных возможностей плюс мотивация и самопожертвование футболистов.

Врач сборной России: сейчас игроки – короли, но расслабятся – их утопят Эдуард Безуглов – о том, как строилась команда мужчин, покорившая страну.

Серию материалов, посвящённых полуфиналу Англия – Хорватия, открыла историческая статья нашего обозревателя Кирилла Хаита, рассказывающая о том, что делают на форме английской сборной три льва.

Почему на английских футболках три льва? И при чём тут смерть короля? Львов бы не было, если бы в Средние века король Англии не погиб на охоте.

В прогнозах на матч Англия – Хорватия и эксперт, и журналист, и читатель были единодушны: победят родоначальники футбола.

«Хорваты превратили футбол в политику. Поэтому буду болеть за Англию» Прогноз на полуфинальный матч ЧМ-2018 Хорватия – Англия.

Осенью 2007 года сборная Хорватии обыграла в Лондоне Англию и не пустила её на Евро-2008. И хотя британцы отомстили «шахматным» в квалификации к последовавшему затем чемпионату мира (4:1 и 5:1), история не забыта. Мы же вспомнили, как повлияло поражение осени 2007-го на карьеры участников той сборной Англии.

Униженные хорватами в 2007-м. Где они сейчас? Вновь вспоминаем матч, который отправил Россию на тот самый Евро.

Скоротать время в ожидании дуэли Англии с Хорватией мы предложили изучением списка самых дорогостоящих возрастных футболистов мира. Поводом к этому, естественно, послужил переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».

10 самых дорогих возрастных футболистов XXI века Криштиану снова пишет историю.

А потом грянула сенсация. Никто не думал, что хорваты вытянут третий овертайм подряд. Но они и вытянули, и победили!

На месте хорватов могли быть мы, просто представьте Хорватия – в финале чемпионата мира. Впервые в истории.

Когда обезумевшие футболисты сборной Хорватии праздновали решающий гол, они едва не задавили бедолагу фотографа. Но он не обиделся. А главное, не пострадал.

Хорваты чуть не задавили фотографа из Сальвадора. А потом расцеловали Но он совершенно не расстроился.

Наш обозреватель Кирилл Хаит постарался обосновать неожиданный успех сборной Хорватии. И уложил всё объяснение в одну фразу — «Это Россия».

Почему Хорватия победила Англию? Есть простое объяснение Объяснение несерьёзное, но убедительное: потому что турнир проходит в России.

Более взвешенный анализ ожидаем утром. А пока вы можете высказать своё мнение вот по этому вопросу.