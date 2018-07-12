Невероятные приключения хорватов в России. Кульминация впереди?

11 июля стало знаменательнейшей датой в истории хорватского футбола. Национальная команда этой страны дошла до финала чемпионата мира. И вновь в самый кульминационный момент от неё пострадали англичане. Хроника этого дня – в нашем обзоре дня.
С утра пораньше читатели «Чемпионата» взбодрились голосованием за самую красивую болельщицу чемпионата мира в России. Кстати, оно ещё не закончено. Так что вам сюда.
После этого наш портал возвратился к состоявшемуся накануне первому полуфинальному матчу Франция – Бельгия. Каким образом «трёхцветным» удалось сдержать одну из лучших атакующих линий чемпионата мира? На вопрос отвечает аналитик «Чемпионата» Сергей Титов.
Успешное выступление сборной России: взгляд изнутри. Очень интересное интервью с главой медицинского штаба национальной команды Эдуардом Безугловым. По его мнению, выход россиян в четвертьфинал не чудо, а итог кропотливой работы по выведению игроков на пик функциональных возможностей плюс мотивация и самопожертвование футболистов.
Серию материалов, посвящённых полуфиналу Англия – Хорватия, открыла историческая статья нашего обозревателя Кирилла Хаита, рассказывающая о том, что делают на форме английской сборной три льва.
В прогнозах на матч Англия – Хорватия и эксперт, и журналист, и читатель были единодушны: победят родоначальники футбола.
Осенью 2007 года сборная Хорватии обыграла в Лондоне Англию и не пустила её на Евро-2008. И хотя британцы отомстили «шахматным» в квалификации к последовавшему затем чемпионату мира (4:1 и 5:1), история не забыта. Мы же вспомнили, как повлияло поражение осени 2007-го на карьеры участников той сборной Англии.
Скоротать время в ожидании дуэли Англии с Хорватией мы предложили изучением списка самых дорогостоящих возрастных футболистов мира. Поводом к этому, естественно, послужил переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус».
А потом грянула сенсация. Никто не думал, что хорваты вытянут третий овертайм подряд. Но они и вытянули, и победили!
Когда обезумевшие футболисты сборной Хорватии праздновали решающий гол, они едва не задавили бедолагу фотографа. Но он не обиделся. А главное, не пострадал.
Наш обозреватель Кирилл Хаит постарался обосновать неожиданный успех сборной Хорватии. И уложил всё объяснение в одну фразу — «Это Россия».
Более взвешенный анализ ожидаем утром. А пока вы можете высказать своё мнение вот по этому вопросу.