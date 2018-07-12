«Лужники» освистали Виду. Но он показал большое, честное сердце (видео)

Домагой Вида – последний, через кого играет сборная Хорватии. Вариантов выхода из обороны у команды Далича три: вынос (что реже), пас Ловрену на угол штрафной, либо поиск кого-то из треугольника Модрич-Брозович-Ракитич. У харизматичного блондина с косичкой другие функции: опережение, агрессивный отбор, сброс головой и вынос в одно касание.

Первые 20 минут полуфинала, когда Англия владела инициативой и по максимуму загружала Кейна со Стерлингом, Домагой вовсе не касался мяча, поэтому и не было причин вспоминать историю с криками после матча с Россией: «Слава Украине, эта победа для тебя».

Почему Хорватия победила Англию? Есть простое объяснение Объяснение несерьёзное, но убедительное: потому что турнир проходит в России.

Но когда после пропущенного мяча Хорватия перешла в фазу позиционного нападения, предполагающего владение мячом центральными защитниками, «Лужники» проснулись. Каждый пас на Виду сопровождался самым жутким свистом, который приходилось слышать на этом чемпионате мира. Причём казалось, что к спонтанному флешмобу присоединились в том числе и британские фанаты.

Слабый человек в такой ситуации сломался бы, но оставшееся время до конца матча защитник вообще не совершал ошибок. Он был хорош один в один, позиционно, пугал Кейна и Стерлинга, целовал Субашича после сейвов и заводил сектор хорватов. Вида был тем пламенным эмоциональным центром, который собирал и направлял талантливую команду в самые тяжёлые минуты. У Англии такого человека не нашлось – и, возможно, в том числе поэтому команда сникла на фоне усталости и неиспользованных моментов, а Хорватия, напротив, вытащила третий матч, начавшийся с пропущенного гола и продолжавшийся 120 минут.

На месте хорватов могли быть мы, просто представьте Хорватия – в финале чемпионата мира. Впервые в истории.

Уже после игры прыгавший с фанатами Домагой остановился напротив журналистов.

«Я хотел бы ещё раз извиниться перед российским народом, — сказал он. – Понимаю, что сделал ошибку, на них надо учиться. Наше сердце такое же большое, как и у России».

И эти слова звучали достойно: он не пошёл на поводу у политиков, не отмахнулся, не спрятался, а ещё раз продемонстрировал принципиальную позицию. И за это он заслуживает нашего уважения.

По чести выступил и Вукоевич. Сначала он отказался от провокационного желания Федерации футбола Украины выплатить за него штраф, а после матча с болью сказал:

— Честное слово, мы вне политики, мы за футбол.

Кажется, эти парни и впрямь стали жертвами подставы. А те люди из Украины, выложившие приватное видео, – что ж, пусть они захлебнутся предательством футбола и своих друзей, выставленных идиотами.

И да, у Хорватии действительно большое сердце и поэтому она в финале. Но посмотрев матч с Англией понимаешь, что там же могли быть и мы.

P.S. «Белград, гори!» — в исполнении Виды — это всё-таки не отсылка к бомбардировкам Сербии, а обращение к тем самым друзьям в киевском ресторане «Белград»: «Ребята, жгите».

Что ж, они отожгли на славу.