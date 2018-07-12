«Англии стоило больше нас уважать». Хорваты до матча читали английские СМИ

Фонтаны пива, которые били над лондонским Гайд-парком весь полуфинал, ещё не успели пролиться на землю в наступившей после финального свистка оглушительной тишине, а в эфире уже зазвучали слова победителей.

Пока лучший игрок матча Иван Перишич говорил привычные фразы про трудный матч, другие были менее дипломатичны. Кажется, они неплохо изучили английскую прессу перед матчем. И им было что сказать в ответ.

«Перед матчем английские журналисты и телеведущие много говорили. Говорили, что мы устали, называли нас ходячими мертвецами. Их слова придали нам сил. Мы хотели доказать, что они ошиблись. Англии стоило больше уважать нас и быть скромнее. Нельзя быть уставшим, когда ты играешь в полуфинале. Слишком многое стоит на кону. Я думаю, мы заслужили этот финал. После пропущенного гола мы доминировали до самого конца матча. Мы превосходили англичан и в технике, и в физике». Не ожидали такого резкого заявления от корректного и скромного Луки Модрича? Да, неожиданно. Видимо, накопилось.

«А ведь Украина едва не лишила хорватов финала чемпионата мира» «Как же англичане были глупы. Их просто обманули!». Что пишут в СМИ после поражения Англии.

Ведран Чорлука был краток. Убийственно краток. «It’s not coming home!» — сказал он по-английски, проходя мимо микрофонов английских журналистов. Красиво, да? Песня It’s coming home английских болельщиков появилась в 1966 году, перед домашним чемпионатом мира. Речь в ней о том, что, несмотря на бесконечные неудачи, футбол возвращается на родину. А когда Англия выиграла тот турнир, появился дополнительный смысл: чемпионский титул возвращается на родину футбола. В общем, журналисты должны были оценить шутку.

Шиме Врсалько играл в полуфинале с травмой. Он не до конца восстановился, но отбегал все 120 минут по правой бровке. А после игры тоже говорил о недооценке. «Нам было трудно после того, как Англия забила, но мы сделали это. Возможно, они нас недооценили. К счастью, мы всё показали на поле».

Почему Хорватия победила Англию? Есть простое объяснение Объяснение несерьёзное, но убедительное: потому что турнир проходит в России.

Даже тренер Хорватии на эмоциях вышел за рамки стандартных послематчевых заявлений. И объективности. Вот что сказал Златко Далич: «Мы были сильнее Англии во всём. Не подумайте, что я не уважаю соперников. Просто мы изучили их, знали, как Англия ведет игру. Например, Хендерсона просто выключили из игры. Постоянно давили на оборону. В перерыве я сказал ребятам, что не надо терять голову. Надо продолжать играть в свой футбол. Считаю, сегодня Хорватия играла лучше, чем против Аргентины. Эксперты говорили, что Англия пройдёт Хорватию? Ну, тогда они никакие не эксперты. Эксперты понимали бы, что Хорватия сильнее Англии во всём».

Ну, справедливости ради, первый тайм мог закончиться для Далича с куда худшим счётом, чем 0:1. Но после исторического выхода в финал бьющие через край эмоции можно понять – даже если не разделить.

«Я убью тебя, если выйдешь за серба!». Дикая история, характеризующая Балканы И это не о Виде.

В утрате чувства меры можно заподозрить и Деяна Ловрена. «Нам было сложно в первом тайме, у Англии были моменты. Но во втором тайме мы были намного лучше. А в овертаймах показали, что и на фоне усталости можем играть в свой футбол. Что касается меня лично, для меня это особенный момент. Люди говорили, что у меня был непростой сезон, но я с этим не согласен. Я дошёл с «Ливерпулем» до финала Лиги чемпионов, а теперь мне предстоит сыграть со своей сборной в решающем матче чемпионата мира. Думаю, люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире, и не говорить глупостей». Ладно, Деян. Ты – один из лучших защитников в мире. Никаких глупостей.

Иван Ракитич: «Вчерашний день я провёл с температурой 39. Хотел играть в финале, поэтому пришлось провести день в постели. Рад, что у нас всё получилось. Англичане думали, что они уже в финале, но дальше прошли мы».

И вот в таком духе говорили примерно все. Милан Бадель радовался, что всё решилось до пенальти: «Психологически матч сложился проще, чем с Россией». Марио Манджукич завуалированно намекнул на Англию, ни разу не упомянув Англию: «Наибольшее давление мы испытали в матчах с Данией и Россией. А сейчас просто наслаждаемся футболом».

И только Домагой Вида говорил о своём. «Я хочу ещё раз извиниться перед русским народом. Понимаю, что это была ошибка. Это предназначалось только для моих друзей в киевском ресторане «Белград» – там все балканцы проводят время. В том числе я, выступая там пять лет. Видео было для друзей. Я очень разочарован, что ситуация так развернулась. Я не хотел никого обидеть, особенно россиян. Я был на эмоциях от игры. Для меня нет разницы, серб, бразилец, русский или украинец». В общем, ответил исчерпывающе. Разве нет?

«Лужники» освистали Виду. Но он показал большое, честное сердце (видео) Хорватские бойцы заслуженно в финале. Тем обиднее за Россию.

А французам накануне финала чемпионата мира, кажется, не помешает опыт англичан. Им не стоит называть сборную Дидье Дешама явным фаворитом и списывать Хорватию из-за усталости. Иначе хорваты об этом узнают и запомнят. Как мы уже знаем, это делает их сильнее.