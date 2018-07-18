«После гола «Динамо» сел в метро и поехал домой»

Всё первое полугодие 2018-го Илья не переставал удивлять: сперва – подъёмом из молодёжной команды «Зенита» в первую в обход фарм-клуба, потом – поразительной для 17-летнего юниора невозмутимостью на сборах в ОАЭ и, наконец, успешным дебютом в РФПЛ. Скроботов первым из игроков 2000 года рождения отметился голом в чемпионате России – вошёл, стало быть, в историю.

По-хорошему нахрапистый, жёсткий на поле, в жизни Илья оказался скромным, даже застенчивым молодым человеком – слова лишнего не вытянешь. Но я всё-таки попытался – уж очень его история расходится со стереотипами о якобы безнадёжно испорченном, «бракованном» футбольном поколении.



— 18-летие вас застало на сборе в Кицбюэле. «Тоннель» был?

— Был. Нормально, без фанатизма. Один раз меня уже прогоняли по нему – после гола «Динамо». На ужин тортик принесли – по такому поводу можно немного сладкого.



— А чего нельзя?

— Каждый для себя сам выбирает, что ему можно, что – нежелательно, есть лишний вес или нет. Я стараюсь много не есть.



— Вы не один раз приходили и уходили из системы «Зенита». Почему на месте не сиделось?

— Разные причины. В 7-8 лет в «Смене» меня в ворота отправили, как самого высокого. Ловить мячи совсем не хотелось, и я ушёл. Потом вернулся на три года, снова поиграл в родном Пушкине за «Царское Село», пока не взяли в СДЮШОР «Зенита».

17-летний школьник. Кто принёс «Зениту» победу над «Динамо» Илья Скроботов уже забивал и за сборную России. Многообещающий парень.

— Так вы из Пушкина родом?

— Родился в Петербурге, но всю жизнь с мамой в Пушкине.



— С детства – в защите?

— Как левшу тренеры ставили на левый фланг – защиты, полузащиты. В центре стал играть позже, с 9-10 лет.



— Как удалось напрямик из «молодёжки» попасть в основную команду?

— Готовился ехать на сборы с «Зенитом-2», когда пришло сообщение от администратора.



— Оно же вас в метро настигло?

— Ага. Возвращались с тренировки с другом. Читаю на WhatsApp: «Едешь на сборы с главной командой». Удивился, конечно. Сперва даже подумал: розыгрыш.



— Ночью удалось уснуть?

— Без проблем.



— Вы и на сборах в Эмиратах излучали поразительную невозмутимость.

— Видно, просто человек такой, спокойный. Плюс родители просили правильно всё воспринимать, старшие ребята в команде помогали – подсказывали, подбадривали.



— Манчини на индивидуальные беседы вызывал?

— Меня – нет. Общение в основном происходило на поле.

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— Что чувствуешь, забивая победный гол на третьей компенсированной минуте на глазах у десятков тысяч своих болельщиков?

— Не передать словами. Сумасшедший всплеск эмоций. Я ведь раньше такие голы даже на тренировках «Зенита» не забивал – только в школе.



— Ваши слова после гола «Динамо» — «Мне завтра в школу, экзамены надо сдать» — быстро разлетелись по Сети. Простите, какие экзамены в апреле?

— Нет-нет, я имел в виду, что надо готовиться к экзаменам. Наутро пришёл, отучился один урок и поехал на тренировку.



— После «Динамо» тоже так прямо и поехали с толпами болельщиков домой?

— А что такого? Доехал до «Московской», а оттуда на маршрутке до дома.



— И никто не признал в транспорте автора победного гола?

— Никто. Спокойно доехал.

Фото: fc-zenit.ru

— «Зенит» разве не развозит «бесколёсных» игроков?

— Есть автобус, но мне пришлось бы сначала на другой конец города ехать и потом возвращаться – это очень долго. На метро быстрее.



— Сколько в сумме занимает дорога от стадиона домой?

— Минут 20 пешком до станции метро «Крестовский остров» (с новой станции ещё не ездил), потом до «Московской» или «Купчино» плюс маршрутка. В сумме часа полтора-два. Это с игры – на игру-то мы едем все вместе на автобусе. На базу мне проще добираться: от «Купчино» до «Пионерской» прямая ветка, и там чуть пройтись. От силы час дорога занимает.



— Не возникало мыслей на права сдать?

— Даже если бы сдал, всё равно водить машину не мог бы – мне же только недавно 18 исполнилось. Теперь можно. В свободное время займусь этим вопросом.

— Как дома встретили после гола «Динамо»?

— Мама торт испекла, бабушка поздравила – вот и все торжества.



— А экзамены-то как в итоге сдали?

— Можно сказать, нормально. В основном на тройки. Пятёрка только по ОБЖ. Ну и по физкультуре, конечно. Там система: если больше 50% занятий пропущено – выше тройки-четвёрки не поставят. С моим графиком рассчитывать на более красивый аттестат было нереально.



— Учителя поблажек игроку «Зенита» не делали?

— Не особо. В свободное время ездил в школу, что-то сдавал, пытался получить отметки. Настоящей болельщицей у нас, кажется, только преподавательница обществознания была.

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— Это какая-то особенная школа?

— Специализированный класс – от академии «Зенита», на «Академической» находится. От Пушкина – те же час-полтора езды.



— В Туле Манчини бросил вас «под Дзюбу». Были с ним раньше знакомы?

— Иногда дублем играли против них «двусторонки», но знакомы не были. Артём, наверное, и не знал, кто я такой.



— Настрой на «Зенит» у Дзюбы бешеный был?

— Думаю, да. Пришлось потолкаться.



— Замену в середине первого тайма болезненно переживали?

— Никаких обид – всё по делу. Понимал, что не всё получилось. Чтобы убиваться по поводу замены – такого точно не было.

— Моменты перекручивали потом?

— Пересматривал на компьютере, пытался понять, что не так сделал, где можно было сыграть иначе.



— Что изменилось в жизни за полгода?

— В принципе ничего – кроме того, что школу окончил. Ну и в характере прибавил на тренировках, как Мистер просил. Теперь в каких-то моментах гораздо жёстче играю, чем раньше.



— Когда последний раз по Царскому Селу гуляли?

— Перед тем как уехать на сбор с «Зенитом-2». 26-го числа, если не ошибаюсь. Я вырос там, детство в Пушкине прошло – все дворцы, фонтаны знаю.



— Болельщики «Зенита» очень трепетно относятся к своим воспитанникам. На себе ощущаете?

— На улицах, в транспорте пока не узнают, а в социальных сетях – пишут, поддерживают. Приятно.



— Последняя запись в «Инстаграме» у вас датирована сентябрём 2014-го.

— А, это старый аккаунт – давно новый завёл. Не скажу, что пропадаю в соцсетях сутками, но вообще все мы там сидим (улыбается).



— Продолжать учёбу думаете?

— Да. В один институт я уже опоздал из-за сборов – буду пробовать в какой-то другой поступить. Куда возьмут.