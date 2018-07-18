«После гола «Динамо» сел в метро и поехал домой»

Всё первое полугодие 2018-го Илья не переставал удивлять: сперва – подъёмом из молодёжной команды «Зенита» в первую в обход фарм-клуба, потом – поразительной для 17-летнего юниора невозмутимостью на сборах в ОАЭ и, наконец, успешным дебютом в РФПЛ. Скроботов первым из игроков 2000 года рождения отметился голом в чемпионате России – вошёл, стало быть, в историю.
По-хорошему нахрапистый, жёсткий на поле, в жизни Илья оказался скромным, даже застенчивым молодым человеком – слова лишнего не вытянешь. Но я всё-таки попытался – уж очень его история расходится со стереотипами о якобы безнадёжно испорченном, «бракованном» футбольном поколении.
— 18-летие вас застало на сборе в Кицбюэле. «Тоннель» был?
— Был. Нормально, без фанатизма. Один раз меня уже прогоняли по нему – после гола «Динамо». На ужин тортик принесли – по такому поводу можно немного сладкого.
— А чего нельзя?
— Каждый для себя сам выбирает, что ему можно, что – нежелательно, есть лишний вес или нет. Я стараюсь много не есть.
— Вы не один раз приходили и уходили из системы «Зенита». Почему на месте не сиделось?
— Разные причины. В 7-8 лет в «Смене» меня в ворота отправили, как самого высокого. Ловить мячи совсем не хотелось, и я ушёл. Потом вернулся на три года, снова поиграл в родном Пушкине за «Царское Село», пока не взяли в СДЮШОР «Зенита».
— Так вы из Пушкина родом?
— Родился в Петербурге, но всю жизнь с мамой в Пушкине.
— С детства – в защите?
— Как левшу тренеры ставили на левый фланг – защиты, полузащиты. В центре стал играть позже, с 9-10 лет.
— Как удалось напрямик из «молодёжки» попасть в основную команду?
— Готовился ехать на сборы с «Зенитом-2», когда пришло сообщение от администратора.
— Оно же вас в метро настигло?
— Ага. Возвращались с тренировки с другом. Читаю на WhatsApp: «Едешь на сборы с главной командой». Удивился, конечно. Сперва даже подумал: розыгрыш.
— Ночью удалось уснуть?
— Без проблем.
— Вы и на сборах в Эмиратах излучали поразительную невозмутимость.
— Видно, просто человек такой, спокойный. Плюс родители просили правильно всё воспринимать, старшие ребята в команде помогали – подсказывали, подбадривали.
— Манчини на индивидуальные беседы вызывал?
— Меня – нет. Общение в основном происходило на поле.
— Что чувствуешь, забивая победный гол на третьей компенсированной минуте на глазах у десятков тысяч своих болельщиков?
— Не передать словами. Сумасшедший всплеск эмоций. Я ведь раньше такие голы даже на тренировках «Зенита» не забивал – только в школе.
— Ваши слова после гола «Динамо» — «Мне завтра в школу, экзамены надо сдать» — быстро разлетелись по Сети. Простите, какие экзамены в апреле?
— Нет-нет, я имел в виду, что надо готовиться к экзаменам. Наутро пришёл, отучился один урок и поехал на тренировку.
— После «Динамо» тоже так прямо и поехали с толпами болельщиков домой?
— А что такого? Доехал до «Московской», а оттуда на маршрутке до дома.
— И никто не признал в транспорте автора победного гола?
— Никто. Спокойно доехал.
— «Зенит» разве не развозит «бесколёсных» игроков?
— Есть автобус, но мне пришлось бы сначала на другой конец города ехать и потом возвращаться – это очень долго. На метро быстрее.
— Сколько в сумме занимает дорога от стадиона домой?
— Минут 20 пешком до станции метро «Крестовский остров» (с новой станции ещё не ездил), потом до «Московской» или «Купчино» плюс маршрутка. В сумме часа полтора-два. Это с игры – на игру-то мы едем все вместе на автобусе. На базу мне проще добираться: от «Купчино» до «Пионерской» прямая ветка, и там чуть пройтись. От силы час дорога занимает.
— Не возникало мыслей на права сдать?
— Даже если бы сдал, всё равно водить машину не мог бы – мне же только недавно 18 исполнилось. Теперь можно. В свободное время займусь этим вопросом.
— Как дома встретили после гола «Динамо»?
— Мама торт испекла, бабушка поздравила – вот и все торжества.
— А экзамены-то как в итоге сдали?
— Можно сказать, нормально. В основном на тройки. Пятёрка только по ОБЖ. Ну и по физкультуре, конечно. Там система: если больше 50% занятий пропущено – выше тройки-четвёрки не поставят. С моим графиком рассчитывать на более красивый аттестат было нереально.
— Учителя поблажек игроку «Зенита» не делали?
— Не особо. В свободное время ездил в школу, что-то сдавал, пытался получить отметки. Настоящей болельщицей у нас, кажется, только преподавательница обществознания была.
— Это какая-то особенная школа?
— Специализированный класс – от академии «Зенита», на «Академической» находится. От Пушкина – те же час-полтора езды.
— В Туле Манчини бросил вас «под Дзюбу». Были с ним раньше знакомы?
— Иногда дублем играли против них «двусторонки», но знакомы не были. Артём, наверное, и не знал, кто я такой.
— Настрой на «Зенит» у Дзюбы бешеный был?
— Думаю, да. Пришлось потолкаться.
— Замену в середине первого тайма болезненно переживали?
— Никаких обид – всё по делу. Понимал, что не всё получилось. Чтобы убиваться по поводу замены – такого точно не было.
— Моменты перекручивали потом?
— Пересматривал на компьютере, пытался понять, что не так сделал, где можно было сыграть иначе.
— Что изменилось в жизни за полгода?
— В принципе ничего – кроме того, что школу окончил. Ну и в характере прибавил на тренировках, как Мистер просил. Теперь в каких-то моментах гораздо жёстче играю, чем раньше.
— Когда последний раз по Царскому Селу гуляли?
— Перед тем как уехать на сбор с «Зенитом-2». 26-го числа, если не ошибаюсь. Я вырос там, детство в Пушкине прошло – все дворцы, фонтаны знаю.
— Болельщики «Зенита» очень трепетно относятся к своим воспитанникам. На себе ощущаете?
— На улицах, в транспорте пока не узнают, а в социальных сетях – пишут, поддерживают. Приятно.
— Последняя запись в «Инстаграме» у вас датирована сентябрём 2014-го.
— А, это старый аккаунт – давно новый завёл. Не скажу, что пропадаю в соцсетях сутками, но вообще все мы там сидим (улыбается).
— Продолжать учёбу думаете?
— Да. В один институт я уже опоздал из-за сборов – буду пробовать в какой-то другой поступить. Куда возьмут.