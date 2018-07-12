Главные трансферы, которые вы пропустили из-за ЧМ-2018

«Барселона» купила Артура и Лангле

Каталонцы постепенно обновляют состав, подтверждая давно согласованные сделки. Первым в «Барсу» переехал полузащитник Артур, за которого «Гремио» заплатили 31 млн евро еще в прошлом году. Бразильца сравнивают чуть ли не с Хави и Иньестой одновременно, но ему всего 21 год и нулевая адаптация к европейскому футболу.

Практически подряд за Артуром «Барса» подтвердила сделку по Лангле. За защитника «Севильи» пришлось выплатить прописанную сумму отступных в 35,9 млн евро. С игроком давно договорились, и даже на первый сбор севильцев он полетел с повышенным количеством багажа – готовый в любой момент отправиться в «Барселону». Каталонцы долго торговались, пытаясь снизить запросы «Севильи», но в итоге заплатили изначальную цену. Клеман – отличный вариант для «Барсы». Во-первых, уже полтора года играет в Испании. Во-вторых, не будет сложностей с адаптацией в клубе, учитывая французскую колонию из Умтити, Диня и Дембеле.



Единственной жертвой трансфера может стать Йерри Мина: его хотели оставить, но удачный чемпионат мира и необходимость отбивать потраченные деньги вынуждают «Барселону» рассматривать предложения по колумбийцу.

Артур Фото: fcbarcelona.com

Андрей Ярмоленко теперь в Англии

Год назад украинский полузащитник переходил в «Боруссию» как потенциальная замена Дембеле. Начало сезона было довольно удачным: четыре ассиста и гол всего за сентябрь.



Но к Новому году у «Боруссии» сменился главный тренер, при котором Ярмоленко потерял место в составе. Февраль игрок встретил с травмой и за второй круг сыграл всего 27 минут в Бундеслиге.

После такого было понятно, что «Боруссия» будет футболиста продавать: клуб официально объявил курс на молодежь, и незаигравший 29-летний иностранец в новую политику не вписывался.



«Вест Хэм», по данным Transfermarkt, заплатил 20 млн евро. Это меньше, чем дортмундцы сами переводили не счет киевского «Динамо» (тогда было 25). В Англию Ярмоленко позвали по инициативе нового главного тренера Мануэля Пеллегрини.

Жан-Мишель Сери: от «Барселоны» до «Фулхэма»

Главная трагедия прошлого лета: срыв подписания Жан-Мишеля Сери «Барселоной». Клуб уже договорился с «Ниццей» о сделке, игрока тоже обо всем предупредили. Но в последний момент представители каталонцев приехали на матч с участием Сери. Посмотрели и решили, что он не подходит под стиль и уровень клуба. И отменили сделку.



В итоге футболист, которому делал комплименты сам Хави, провёл отвратительный сезон. То ли из-за депрессии, то ли из-за потери мотивации. Оставаться в «Ницце» он не хотел категорически, искал новый клуб. Говорили об интересе со стороны «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенала», но в итоге скромный «Фулхэм». Зачем игроку терять ещё минимум год карьеры на клуб без амбиций, непонятно. Но сейчас для него, возможно, последний шанс доказать свой уровень большим командам.

Жан-Мишель Сери Фото: fulhamfc.com

Рияд Марез дождался перехода в «Сити»

Одна из самых долгих и непонятных трансферных историй закончилась хеппи-эндом. Рияд Марез – футболист «Манчестер Сити». Его практически купили ещё зимой, но руководство «Лестера» заблокировало сделку. Игрок бунтовал и месяц игнорировал тренировки. Сейчас всё закончилось.



«Лестер» доволен, потому что заработал 67,8 млн евро. Марез доволен, потому что теперь играет за действующих чемпионов Англии и будет получать 230 тыс. евро в неделю. Зачем за такие деньги игрок «Сити» – непонятно. Да, стала шире «скамейка». Да, Марез может сыграть сразу на нескольких позициях. Но на каждой у Хосепа Гвардиолы уже есть игроки – и они кажутся сильнее. Очевидно, через три месяца мы все поймём и признаем гений Мареза. Пока же сделка просто странная.

Рияд Марез Фото: mancity.com

Унаи Эмери купил ключевого игрока своего «Арсенала»

Пока шёл чемпионат мира, лондонский «Арсенал» работал на трансферном рынке чуть ли не активнее всех: Бернд Лено, Сократис, Стефан Лихштайнер и Маттео Гендузи плюс пока главная сделка – Лукас Торрейра. Полузащитника «Сампдории» в Италии чаще всего сравнивали с Марко Верратти. Такой же небольшой, такой же дерзкий, такой же умный и работоспособный. Эмери обожает таких футболистов, они необходимы его командам. Торрейре придётся быть одним из тех, кто не засыпает на теоретическом занятии у баска и определяет на поле стиль своей команды. За него заплатили всего 30 млн евро – копейки для нынешнего рынка.