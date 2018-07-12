Главные трансферы, которые вы пропустили из-за ЧМ-2018

«Барселона» купила Артура и Лангле
Каталонцы постепенно обновляют состав, подтверждая давно согласованные сделки. Первым в «Барсу» переехал полузащитник Артур, за которого «Гремио» заплатили 31 млн евро еще в прошлом году. Бразильца сравнивают чуть ли не с Хави и Иньестой одновременно, но ему всего 21 год и нулевая адаптация к европейскому футболу.
Практически подряд за Артуром «Барса» подтвердила сделку по Лангле. За защитника «Севильи» пришлось выплатить прописанную сумму отступных в 35,9 млн евро. С игроком давно договорились, и даже на первый сбор севильцев он полетел с повышенным количеством багажа – готовый в любой момент отправиться в «Барселону». Каталонцы долго торговались, пытаясь снизить запросы «Севильи», но в итоге заплатили изначальную цену. Клеман – отличный вариант для «Барсы». Во-первых, уже полтора года играет в Испании. Во-вторых, не будет сложностей с адаптацией в клубе, учитывая французскую колонию из Умтити, Диня и Дембеле.
Единственной жертвой трансфера может стать Йерри Мина: его хотели оставить, но удачный чемпионат мира и необходимость отбивать потраченные деньги вынуждают «Барселону» рассматривать предложения по колумбийцу.
Андрей Ярмоленко теперь в Англии
Год назад украинский полузащитник переходил в «Боруссию» как потенциальная замена Дембеле. Начало сезона было довольно удачным: четыре ассиста и гол всего за сентябрь.
Но к Новому году у «Боруссии» сменился главный тренер, при котором Ярмоленко потерял место в составе. Февраль игрок встретил с травмой и за второй круг сыграл всего 27 минут в Бундеслиге.
После такого было понятно, что «Боруссия» будет футболиста продавать: клуб официально объявил курс на молодежь, и незаигравший 29-летний иностранец в новую политику не вписывался.
«Вест Хэм», по данным Transfermarkt, заплатил 20 млн евро. Это меньше, чем дортмундцы сами переводили не счет киевского «Динамо» (тогда было 25). В Англию Ярмоленко позвали по инициативе нового главного тренера Мануэля Пеллегрини.
Жан-Мишель Сери: от «Барселоны» до «Фулхэма»
Главная трагедия прошлого лета: срыв подписания Жан-Мишеля Сери «Барселоной». Клуб уже договорился с «Ниццей» о сделке, игрока тоже обо всем предупредили. Но в последний момент представители каталонцев приехали на матч с участием Сери. Посмотрели и решили, что он не подходит под стиль и уровень клуба. И отменили сделку.
В итоге футболист, которому делал комплименты сам Хави, провёл отвратительный сезон. То ли из-за депрессии, то ли из-за потери мотивации. Оставаться в «Ницце» он не хотел категорически, искал новый клуб. Говорили об интересе со стороны «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенала», но в итоге скромный «Фулхэм». Зачем игроку терять ещё минимум год карьеры на клуб без амбиций, непонятно. Но сейчас для него, возможно, последний шанс доказать свой уровень большим командам.
Рияд Марез дождался перехода в «Сити»
Одна из самых долгих и непонятных трансферных историй закончилась хеппи-эндом. Рияд Марез – футболист «Манчестер Сити». Его практически купили ещё зимой, но руководство «Лестера» заблокировало сделку. Игрок бунтовал и месяц игнорировал тренировки. Сейчас всё закончилось.
«Лестер» доволен, потому что заработал 67,8 млн евро. Марез доволен, потому что теперь играет за действующих чемпионов Англии и будет получать 230 тыс. евро в неделю. Зачем за такие деньги игрок «Сити» – непонятно. Да, стала шире «скамейка». Да, Марез может сыграть сразу на нескольких позициях. Но на каждой у Хосепа Гвардиолы уже есть игроки – и они кажутся сильнее. Очевидно, через три месяца мы все поймём и признаем гений Мареза. Пока же сделка просто странная.
Унаи Эмери купил ключевого игрока своего «Арсенала»
Пока шёл чемпионат мира, лондонский «Арсенал» работал на трансферном рынке чуть ли не активнее всех: Бернд Лено, Сократис, Стефан Лихштайнер и Маттео Гендузи плюс пока главная сделка – Лукас Торрейра. Полузащитника «Сампдории» в Италии чаще всего сравнивали с Марко Верратти. Такой же небольшой, такой же дерзкий, такой же умный и работоспособный. Эмери обожает таких футболистов, они необходимы его командам. Торрейре придётся быть одним из тех, кто не засыпает на теоретическом занятии у баска и определяет на поле стиль своей команды. За него заплатили всего 30 млн евро – копейки для нынешнего рынка.