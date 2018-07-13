Наши девушки слишком хороши для ТВ-эфиров. ФИФА просит их не показывать

Успеху ЧМ в России есть несколько объяснений. Одно из основных — наши девушки. Не знаю, как вам, но мне гордиться красотой россиянок хотелось не меньше, чем роскошной природой или архитектурой прошлых веков.

Ещё раз о русских девушках, которые заводят романы с гостями чемпионата мира Бойцы полиции нравов, опускайте стволы.

Тем удивительнее видеть сообщение о том, что ФИФА попросила телевещателей реже показывать красивых женщин в ТВ-трансляциях.

И вот здесь хочется возмутиться. Красивые женщины украшают собой жизнь, и вполне логично, что они составляют значительную долю контента спортивного СМИ. Эта тема и впрямь интересна читателям.

С этим, конечно, можно спорить. Но цифры рейтинга просмотров статей на подобные темы легко разобьют аргументы хейтеров.

Мнения

Предлагаем два противоположных мнения людей, которые славятся нетривиальным взглядом на всё происходящее.

Ну и, как всегда, ждём ваше личное мнение в комментариях.

Согласен — Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы РФ

«Этот вопрос мало относится к футболу. Включая трансляцию чемпионата мира, вы что хотите смотреть? Игру или девушек? Я хочу смотреть футбол, а нам показывают красивых болельщиц. Нужно наслаждаться чемпионатом мира, лучшими сборными на планете и ведущими игроками. При чём тут красивые болельщицы? Если вы хотите смотреть на девушек, вам нужна другая программа, вроде «Дома-2».

Против — Игорь Гамула, бывший тренер «Ростова»

«Очень странная инициатива. Что им в ФИФА не нравится? Может, завидуют, что в России столько красивых болельщиц? Ну как можно не показать наших красавиц перед матчем? Надо ведь разогреть публику, и ничего плохого в этом нет».

Настоящая причина

На самом деле, в ФИФА, конечно, не боятся того, что наши девушки сведут весь мир с ума. Просто следующий чемпионат мира пройдёт в Катаре. Как всем известно, это глубоко религиозная страна, в которой на телевидение зачастую не проходят даже безобидные для европейца кадры.



По всей видимости, ФИФА решила уже сейчас ориентировать вещателей на то, что правила игры временно изменятся, и красоток в эфире станет значительно меньше. Что ж, остаётся лишь принять правила игры. Спасибо и на том, что это случилось лишь ближе к финалу.

Самая красивая болельщица ЧМ-2018. Выбираем! Первая часть голосования.

Самая красивая болельщица ЧМ-2018. Продолжаем выбирать! Вторая часть часть голосования.