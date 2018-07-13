Великие финалы чемпионатов мира. Германия против Венгрии. Видео голов

Чемпионат мира 1954 года был пятым по счёту. Турнир прошёл в Швейцарии, в финальной стадии приняли участие 16 сборных. Сперва состоялись матчи группового этапа (четыре квартета по четыре команды), а затем плей-офф начиная с четвертьфинала. В финале сыграли ФРГ и Венгрия.

Интересно, что немцы с венграми попали в одну группу. ФРГ стартовала на ЧМ-1954 с крупной победы над Турцией – 4:1, а команда Густава Шебеша, которую называли главным претендентом на золотые медали, разгромила Южную Корею с неприличным счётом 9:0. Во втором туре будущие финалисты встретились друг с другом. Венгрия разорвала немцев – 8:3! В той встрече покер сделал нападающий Шандор Кочиш, ставший в итоге лучшим игроком и бомбардиром турнира. По регламенту сборная ФРГ вынуждена была провести дополнительную встречу с Турцией за право сыграть в четвертьфинале. Немцы вновь победили – 7:2.

В плей-офф венгры с одинаковым счётом 4:2 переиграли Бразилию и Уругвай, подтвердив статус фаворита. Правда, в полуфинале потребовалось дополнительное время. При этом четвертьфинал с бразильцами завершился грандиозной дракой, вошедшей в историю как «бернское побоище». В ней пострадал даже тренер Шебеш – его ударили сифоном по голове. Немцы в 1/4 финала одолели Югославию – 2:0, хотя по игре должны были вылетать. Их спасал голкипер Тони Турек, совершивший 17 сейвов. Зато в полуфинале команда Зеппа Хербергера вынесла Австрию – 6:1.

Финал состоялся в Берне на стадионе «Ванкдорф». К слову, в 2001 году эта арена была разрушена, а на её месте построили новый стадион «Стад де Сюис». Составы команд были такими:



ФРГ: Турек, Кольмайер, Эккель, Позипаль, Май, Либрих, Ран, Морлок, О. Вальтер, Ф. Вальтер (к), Шефер.



Венгрия: Грошич, Бузански, Лорант, Лантош, Божик, Закариаш, Кочиш, Хидегкути, Пушкаш (к), Цибор, Тот.

Фото: Allsport/Getty Images

Сборная Венгрии вошла в игру очень мощно, дважды забив в первые восемь минут. Первая голевая атака (на видео – 01.55) началась с перехвата Йожефа Божика, продолжилась ударом Кочиша и завершилась добиванием в исполнении легендарного Ференца Пушкаша. Второй гол (на видео – 02.10) немцы привезли себе сами. Ошибся голкипер Турек, который не сумел поймать мяч после паса назад от защитника. Золтан Цибор поразил пустые ворота.

Дело шло к очередной крупной победе венгров, однако спустя всего две минуты команда ФРГ сократила отставание. После прострела слева и неудачной попытки защитника остановить мяч Макс Морлок опередил вратаря Дьюлу Грошича (на видео – 02.20). Более того, на 18-й минуте немцы сравняли счёт. Грошич не смог выбить мяч после навеса с углового, а Хельмут Ран замкнул дальнюю штангу (02.30). «Я вышел на перехват, но в меня сразу врезался Шефер. Судья никак не отреагировал, хотя я показал ему, что был фол», – объяснил свой промах по окончании финала Грошич.

Венгры владели большим преимуществом. Команда Шебеша создала несколько великолепных моментов – Турек выручал. Немцы выстояли, а на 84-й минуте забили победный гол. Ран оформил дубль, подкараулив на линии штрафной отскок мяча (на видео – 03.00). Оставшегося времени венграм хватило на гол Пушкаша, вот только английский рефери Уильям Линг отменил его из-за офсайда. Сборная ФРГ выиграла этот потрясающий по накалу матч.

Фото: Allsport/Getty Images