Англия была хозяйкой ЧМ-1966 и на том турнире выиграла своё первое и пока что последнее золото мировых первенств. Судьбу потрясающего финала англичан с ФРГ предопределило самое спорное судейское решение в истории футбола, которое принял советский лайнсмен Тофик Бахрамов.

В финальной стадии ЧМ-1966 выступили 16 сборных. На групповом этапе Англия попала на Уругвай, Мексику и Францию, а немцы сразились со Швейцарией, Аргентиной и Испанией. Несмотря на непростой жребий, команды Альфа Рамсея и Хельмута Шёна финишировали первыми. Хозяева стартовала с ничьей с Уругваем (0:0), после чего с одинаковым счётом 2:0 победили мексиканцев и французов. Сборная ФРГ в первом туре разгромила Швейцарию (5:0), затем сыграла вничью с аргентинцами (0:0) и переиграла испанцев (2:1).

Четвертьфинал сложился тяжелее для англичан. Хозяева одолели Аргентину благодаря единственному голу Джеффри Хёрста (1:0), тогда как немцы вынесли Уругвай (4:0). В 1/2 финала Англия взяла верх над Португалией (2:1). В том матче дубль сделал Бобби Чарльтон, признанный лучшим игроком чемпионата мира, а у португальцев забил лучший бомбардир турнира Эйсебио. Сборная ФРГ выиграла у сборной СССР с тем же счётом 2:1. К слову, это по-прежнему единственный полуфинал чемпионатов мира в истории нашей национальной команды.

Финал прошёл в Лондоне. На стадионе «Уэмбли» собралось 96 924 зрителя! Вот какими были составы англичан и немцев:



Сборная Англии: Бэнкс, Коэн, Д. Чарльтон, Мур (к), Уилсон, Стайлз, Болл, Б. Чарльтон, Питерс, Хёрст, Хант.



Сборная ФРГ: Тильковски, Хёттгес, Шульц, Вебер, Шнеллингер, Беккенбауэр, Оверат, Халлер, Зеелер (к), Хельд, Эмерих.

Фото: Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

Первыми забили немцы (на видео – 00.50). На 12-й минуте Зигфрид Хельд сделал передачу в штрафную Гордона Бэнкса, а защитник Рэй Уилсон неудачно сбросил мяч головой прямо на Хельмута Халлера. Нападающий гостей наказал хозяев за ошибку. Однако всего шесть минут спустя сборная Англии поставила «Уэмбли» на уши. После навеса Бобби Мура со штрафного Хёрст точно пробил головой почти от линии вратарский (на видео – 01.50).

Равенство сохранялось до 78-й минуты, когда сборная Англии, как казалось, забила победный мяч (на видео – 01.20). Команда Рамсэя заработала право на угловой, Хёрст оказался первым на подборе после подачи Алана Болла и нанёс удар по воротам. Защитник встал на пути мяча, но тот в результате рикошета прилетел к Мартину Питерсу, который всё-таки пробил Ханса Тильковски. Англичане должны были побеждать за 90 минут, тем не менее в одной из последних атак сборная ФРГ отыгралась (на видео – 01.35). Мяч заметался по штрафной хозяев после удара со стандарта, и Вольфганг Вебер в падении переправил его в сетку. Интересно, что игроки сборной Англии оспаривали как назначение штрафного, так и гол, утверждая, что соперник подыграл себе рукой. Тем не менее швейцарский судья Готтфрид Динст зафиксировал взятие ворот.

Если бы Динст отменил гол сборной ФРГ, то чемпионат мира остался бы без самого загадочного судейского решения в своей истории. Пересёк ли мяч линию ворот в результате удара Хёрста на 101-й минуте, никто не знает точно до сих пор. Динст засчитал гол с подсказки Бахрамова (на видео – 02.05). В этом эпизоде обращает на себя внимание ещё и слабая игра немцев в обороне. Болл свободно сделал кросс с правого фланга, а Хёрст легко оторвался от опекуна. Более того, на 120-й минуте Хёрст оформил хет-трик, убежав в контратаку после паса Мура и поразив ближний верхний угол (на видео – 02.30). Так Англия выиграла ЧМ-1966.



Позже Бахрамов вспоминал: «На приёме после матча ко мне подошёл Зеелер и сказал: “Господин Бахрамов, примите мои извинения. Я был не прав, когда оспаривал ваше решение. Мы посмотрели повторы: гол был засчитан правильно».