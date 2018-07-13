На сколько процентов вы ощутили мундиаль?

Вы не прочувствовали ЧМ-2018, если не сделали эти 10 вещей

10% — сходить на Никольскую

Если вы оказались в Москве, то были обязаны сходить на Никольскую улицу. Достаточно один раз пройтись по этой улице во время мундиаля, чтобы прочувствовать атмосферу турнира. Хотя мало у кого получается обойтись одним разом. Большинство людей возвращаются. Правда, у карнавала на Никольской есть и обратная сторона.

Фото: РИА Новости

«Люблю футбол, но будь проклят этот чемпионат мира» Обратная сторона непрекращающегося праздника на Никольской.

20% — «переобуться» по поводу сборной России

Перед ЧМ-2018 сборная России не могла выиграть в 7 товарищеских матчах подряд. Вопрос стоял один: выйдет она из группы или нет? Много критики обрушилось на главного тренера, а выбранный состав называли слабейшим за всю историю России. Однако сборная показала самоотверженный футбол и достигла 1/4 финала, где уступила хорватам лишь по пенальти. В результате все «переобулись» и хвалят нашу команду. Все, кроме Канчельскиса.

Ромащенко зарубился с Канчельскисом. Это какая-то жесть Помощник Станислава Черчесова жёстко отвечает Андрею Канчельскису на критику в адрес сборной.

30% — купить Забиваку

Игрушечный Забивака, майка с Забивакой, брелок с Забивакой – всё что угодно с официальным символом ЧМ-2018. Подойдёт даже стакан с игры, на котором указаны участники матча. Какая-то вещь непременно должна остаться у вас на память о турнире.

Фото: РИА Новости

40% — ужаснуться ценам на такси

Увы, без этого не обойтись. Особенно если вы поздно возвращаетесь со стадиона или из бара. Не важно, заказываете ли вы такси через приложение или ловите машину рукой – цены подскочили ощутимо. В этом признаются и сами таксисты, ссылаясь на небывалый спрос.

50% — выпить пива на стадионе

На стадионе можно пить пиво!!! Для россиян это непривычно. На чемпионате России запрещена продажа и распитие алкоголя (хотя на VIP-секторе почему-то можно). А тут все желающие употребляют столько пива, сколько захотят. Будто в Европе на футбол пришёл.

60% — сорвать голос

Футбол – такая штука, с которой тяжело контролировать эмоции. Болельщики и на стадионе, и на диване могут даже не замечать, как они орут во всё горло. Даже некоторые музыканты так срывали голос на футболе, что потом вынуждены были отказываться от концертов.

L’One: Миранчуки слушают рэп, который даже я не знаю Вы не поверите, насколько жизнь этого музыканта связана с футболом!

70% — сфотографироваться в сомбреро

Вероятно, в России больше никогда не будет настолько колоритной атмосферы. Именно поэтому россияне фотографируются не с кумирами, а просто с красочными иностранцами. В плане костюмов и численного состава выделялись латиноамериканцы. А среди них – мексиканцы в сомбреро и масках. На них можно было наткнуться даже в глуши, далеко-далеко от стадиона.

80% — съездить на поезде ЧМ-2018

Для обладателей билетов на футбол были запущены бесплатные поезда. Правда, там барахлил обещанный wi-fi, и кондиционер мог не работать, но в целом вполне комфортно. Впрочем, быт — это мелочи. Важнее ощущение: когда в купе собираются четыре человека с разных континентов и разговаривают на ломаном английском. Иногда в поезде можно услышать невероятные истории. Вроде этой:

Увидеть Криштиану и не умереть. В прямом смысле История болельщика, который не сдаётся, несмотря ни на что.

90% — искупаться у «Фишта» (или Кремля)

У многих иностранцев Россия ассоциировалась исключительно с холодом. Например, бразильцы признавались, что боялись морозов. Но вместо этого была такая жара, что народ отмечал победы, купаясь в фонтане у стен Кремля. Хотя этим было приятнее заниматься в Сочи: стадион, пляж, закат…

100% — встретить Томера Савойю

Пожалуй, самый сложный квест – отыскать бразильского фаната, который стал одним из символов чемпионата мира. Томер Савойя был никому не известен, затем прокричал в камеру «Россия, *******, братан!» и стал знаменит. Сейчас у него уже более 300 тыс. подписчиков, российский менеджер и куча продукции с его изображением.