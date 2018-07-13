Все деньги чемпионата мира — 2018

До окончания чемпионата мира в России осталось всего две игры, и совсем скоро мы узнаем имя нового обладателя Кубка мира. Чтобы занять себя во время паузы перед финальными матчами, займёмся подсчётом денег. Чемпионат мира в России уже называют лучшим за всю историю. Слышать такие отзывы приятно, но, как говорил герой фильма Гайдая Жорж Милославский, «за чей счёт банкет?». Мы собрали самые занимательные денежные числа чемпионата мира — 2018.



683 млрд рублей – потратила Россия на проведение чемпионата мира. Дороже всего обошлись строительство и реконструкция стадионов, а также обновление инфраструктуры в городах-участниках.

$ 6,1 млрд — ФИФА заработает на чемпионате мира — 2018. Это на $ 1,3 млрд больше дохода от чемпионата мира в Бразилии в 2014 году.



23 млрд рублей – потратили болельщики во время группового этапа чемпионата мира. Цифра приблизительная, ведь полный объём трат болельщиков подсчитать довольно трудно.



$ 38 млн – получит сборная, которая победит на чемпионате мира — 2018.



$ 16 млн – получит сборная России от ФИФА за попадание в 1/4 финала чемпионата мира. $ 8 млн из этой суммы россияне получат от ФИФА за участие в групповом этапе, ещё $ 4 млн за преодоление первого раунда и ещё $ 4 млн — за выход в четвертьфинал.

$ 8 млн – составили расходы сборной России во время всего цикла подготовки на чемпионате мира.



$ 2,8 млн – стоил самый дорогой пакет билетов на чемпионат мира по программе Hospitallity для обеспеченных болельщиков. 139 млн рублей – потратили болельщики в первую неделю чемпионата мира на стадионе «Лужники».



50 млн рублей – именно на такую сумму был ограблен колумбийский болельщик в Москве. У певца Малумы из его номера пропали ценные вещи. Полиция считает, что вором мог стать человек из окружения артиста.

$ 5 тыс. – средняя стоимость поездки на чемпионат мира для болельщика с другого континента. В эту сумму входит перелёт в оба конца, проживание, питание и билеты на три групповых матча.



120 тыс. рублей – в день в среднем тратили болельщики на пиво в любом баре на Никольской улице, где всего более 30 баров.



50 тыс. рублей – заплатил болельщик за поездку на такси из аэропорта Шереметьево в гостиницу в центре Москвы. Полицейские нашли таксиста и вернули деньги болельщику.



100 рублей – памятную банкноту с таким номиналом выпустил ЦБ к чемпионату мира. Интересно, что на банкноте есть сюжет, изображающий сейв Игоря Акинфеева во время серии пенальти в матче 1/8 финала со сборной Испании.