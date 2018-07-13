«Ваши девушки вели себя распущенно? Не судите по слухам, они великолепны»

Фотография, которую вы видели чуть выше, появилась в Сети в самый разгар дискуссий о поведении русских девушек на ЧМ. В зависимости от занятой позиции снимок может вызвать у вас разные эмоции. Нам он показался настоящим символом футбольного космополита, которым на какое-то время стала Россия.

Оказалось, что этот «фараон» приехал в Россию на мундиаль, но так увлёкся нашей страной, что решил отправиться ещё дальше — до самого Байкала. К сожалению, египтянин до сих пор находится в путешествии, поэтому пообщаться с ним лично у нас не вышло. Но немного времени в Facebook он нам уделил.

О себе

«Меня зовут Ахмед. Я из Каира, мне 26 лет. Работаю архитектором, но это не единственное моё занятие. Архитектор я во дне, но в ночи — актёр» (Судя по соцсетям, Ахмед принимал участие в съёмке клипов. — Прим. «Чемпионата»).

О мотивах поездки

«Когда в прошлом октябре сборная Египта пробилась на чемпионат мира, я сразу же решил, что поеду в Россию. Очень хотелось почувствовать атмосферу турнира со своими друзьями. В вашу страну я приехал в первый раз, но уже сейчас точно знаю, что не в последний».

О сборной Египта

«Я посетил два матча ЧМ: Египет — Уругвай и Египет — Россия. Болел, конечно же, за своих. На самом деле, я не очень погружён в футбол, но могу сказать, что горд Мохаммедом Салахом. Потому что, прежде чем стать потрясающим футболистом, он оставался потрясающим человеком. Конечно, я очень надеялся, что Египет сможет выйти хотя бы в 1/8 финала».

О сборной России

«Вообще ничего не знал о вашей сборной. Скажу честно, она не казалась мне сильным соперником. Я был очень расстроен победе России в матче с Египтом, но ваши футболисты играли очень здорово. В конце концов, это просто игра. После вылета Египта болел за Бразилию, но Россия была очень хороша в оставшихся матчах.

Фото: instagram.com/ahmedelashmawy92/

О своём маршруте

«В этой поездке я посетил шесть городов России: Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Иркутск (с поездкой на Байкал), Владивосток и Новосибирск. Ездил на поезде. Это не так удобно, как на самолёте, но испытать такой опыт определённо стоит. Особенно интересно было проехать по Транссибирской магистрали (железная дорога, которая соединяет Москву с Дальним Востоком — прим. «Чемпионата»). По ней я и добирался во Владивосток. Пришлось ехать на двух поездах (на каждом по три дня), по пути посетив остров Ольхон на Байкале».

О впечатлениях

«В своей жизни я побывал в девяти странах (в основном, в Азии), но ни в одной из них я не испытывал ничего подобного. Возможно, во многом это связано с чемпионатом мира. К тому же Россия — самая большая страна на планете. Здесь, особенно, в Санкт-Петербурге, я определённо встретил одних из самых потрясающих людей, которых когда-либо встречал в своих поездках».

О девушках

«Я путешествовал с шестью моими друзьями из разных стран, и моей девушки среди них не было. У меня вообще нет девушки. Главным моим спутником, который всегда был рядом, был мой кузен. Любовные истории в России? Здесь мы с друзьями встретили массу красивых людей и провели с ними безумные незабываемые моменты. Но они необязательно были как-то связаны с «любовными историями».

О критике русских девушек

«Ваши девушки — великолепные люди с потрясающими личностными качествами. Что касается того, что они часто проводили время с иностранцами, думаю, что для местных жителей это нормально. Они видятся с людьми из других стран, показывают страну и помогают им ощутить настоящую Россию. Никакой «доступности» я не заметил. Серьёзно. Критикам я бы посоветовал не судить о людях, исходя из слухов или дурных примеров».

Следить за путешествием Ахмеда можно здесь.