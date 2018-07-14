«У Англии хорошая команда, но Бельгия сильнее»

Предсказать выход сборной Хорватии в финал не смог никто, поэтому турнирная таблица после второго полуфинала не изменилась.

Валерий Кечинов, Андрей Дементьев из Санкт-Петербурга и Полина Куимова не заработали очков.

Таблица

Специалисты — 74

Журналисты — 71

Читатели — 42

Прогноз специалистов

Юрий Ковтун, известный в прошлом футболист:

Бельгия – Англия — 2:1



Хоть матч и за утешительное место, но у команд будет желание биться за него. У бельгийцев шансы больше, они показали, что способны на многое и, безусловно, будут играть на победу. Англия команда перспективная, у неё есть будущее. Бельгия была более достойна выхода в финал, в этом матче поставлю на неё.

Вы не прочувствовали ЧМ-2018, если не сделали эти 10 вещей На сколько процентов вы ощутили мундиаль?

Прогноз читателей

Андрей Киреев (Москва):

Бельгия – Англия — 3:2

Команды покажут раскрепощённый футбол, в котором сборная Бельгии окажется удачливее. У них просто более сильный состав и индивидуально более сильные игроки.

За улыбку. Почему ФИФА оправдывает бесплатный труд на чемпионате мира Президент ФИФА уверен: если он бесплатно возит своих детей в школу, то и тысячи людей обязаны побыть рабами в его успешном бизнесе.

Прогноз журналистов

Юрий Зотов, руководитель службы новостей:

Бельгия — Англия — 2:1

Матчи за третье место почти всегда получаются ярче, чем финалы. Поэтому сегодня нас наверняка ждёт много атак, опасных моментов и не менее двух-трёх голов. Предсказать победителя непросто, но есть несколько факторов, которые говорят в пользу бельгийцев. Первый — опыт игроков, второй — лишний день отдыха и третий — наличие Акселя Витселя, который гарантирует команде Роберто Мартинеса поддержку трибун в Санкт-Петербурге.