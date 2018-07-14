«У Англии хорошая команда, но Бельгия сильнее»

Предсказать выход сборной Хорватии в финал не смог никто, поэтому турнирная таблица после второго полуфинала не изменилась.
Валерий Кечинов, Андрей Дементьев из Санкт-Петербурга и Полина Куимова не заработали очков.
Таблица
Специалисты — 74
Журналисты — 71
Читатели — 42
Прогноз специалистов
Юрий Ковтун, известный в прошлом футболист:
Бельгия – Англия — 2:1
Хоть матч и за утешительное место, но у команд будет желание биться за него. У бельгийцев шансы больше, они показали, что способны на многое и, безусловно, будут играть на победу. Англия команда перспективная, у неё есть будущее. Бельгия была более достойна выхода в финал, в этом матче поставлю на неё.
Прогноз читателей
Андрей Киреев (Москва):
Бельгия – Англия — 3:2
Команды покажут раскрепощённый футбол, в котором сборная Бельгии окажется удачливее. У них просто более сильный состав и индивидуально более сильные игроки.
Прогноз журналистов
Юрий Зотов, руководитель службы новостей:
Бельгия — Англия — 2:1
Матчи за третье место почти всегда получаются ярче, чем финалы. Поэтому сегодня нас наверняка ждёт много атак, опасных моментов и не менее двух-трёх голов. Предсказать победителя непросто, но есть несколько факторов, которые говорят в пользу бельгийцев. Первый — опыт игроков, второй — лишний день отдыха и третий — наличие Акселя Витселя, который гарантирует команде Роберто Мартинеса поддержку трибун в Санкт-Петербурге.