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Бельгия – Англия, 14 июля 2018 года. Прогноз на матч за 3-е место ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images
«У Англии хорошая команда, но Бельгия сильнее»
Прогноз на матч за третье место ЧМ-2018 Бельгия – Англия.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Предсказать выход сборной Хорватии в финал не смог никто, поэтому турнирная таблица после второго полуфинала не изменилась.

Валерий Кечинов, Андрей Дементьев из Санкт-Петербурга и Полина Куимова не заработали очков.

Таблица

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ЧМ-2018 - финальный раунд. За 3-е место
14 июля 2018, суббота. 17:00 МСК
Бельгия
1 : 0
Англия
1:0 – Менье – 4

Прогноз специалистов

Юрий Ковтун, известный в прошлом футболист:

Бельгия – Англия — 2:1

Хоть матч и за утешительное место, но у команд будет желание биться за него. У бельгийцев шансы больше, они показали, что способны на многое и, безусловно, будут играть на победу. Англия команда перспективная, у неё есть будущее. Бельгия была более достойна выхода в финал, в этом матче поставлю на неё.

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Прогноз читателей

Андрей Киреев (Москва):

Бельгия – Англия — 3:2

Команды покажут раскрепощённый футбол, в котором сборная Бельгии окажется удачливее. У них просто более сильный состав и индивидуально более сильные игроки.

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Прогноз журналистов

Юрий Зотов, руководитель службы новостей:

Бельгия — Англия — 2:1

Матчи за третье место почти всегда получаются ярче, чем финалы. Поэтому сегодня нас наверняка ждёт много атак, опасных моментов и не менее двух-трёх голов. Предсказать победителя непросто, но есть несколько факторов, которые говорят в пользу бельгийцев. Первый — опыт игроков, второй — лишний день отдыха и третий — наличие Акселя Витселя, который гарантирует команде Роберто Мартинеса поддержку трибун в Санкт-Петербурге.

Лохотрон по-нигерийски. Они приехали на ЧМ-2018 не ради футбола…
…И теперь вынуждены ночевать в аэропортах.
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