Почему Хорватия в финале. Подробный разбор

Очень много игры флангами

С каждым матчем Хорватия прогрессирует в продвижении мяча вперёд, но главный алгоритм игры с проникновением в финальную треть остаётся неизменным. Крайний защитник или кто-то из инсайдов, уходящих на фланг (Перишич или Ребич) получает мяч близко к боковой линии и навешивает в штрафную. Навесов много, и их продуктивность невысока – например, Шиме Врсалько в матче с Англией сделал всего 1 точный навес из 9 попыток. Однако он принёс гол Ивану Перишичу. Центральные полузащитники редко играют своими передачами вразрез, чаще доставляя мяч на фланг в нужный момент.

Мощная тройка нападения – часть стратегии. Впереди у Хорватии есть Перишич, Манджукич и Ребич. Все трое – мощные, двое – по природе чистые нападающие с опытом игры на флангах и в оттяжке (Манджукич играет слева в «Ювентусе» уже не первый сезон), третий, Перишич – инсайд с опытом игры чистым нападающим, отличным прыжком и стандартными для себя замыканиями навесов на дальней штанге. Ложными движениями они помогают друг другу как до штрафной, так и внутри неё. Особенно спаянно в этом плане играет связка Манджукич-Ребич. Они вместе ускоряются на длинные передачи из глубины во фланговые зоны (это самый эффективный способ отправить мяч вперёд для хорватов), а при навесах в штрафную один нередко стягивает внимание защиты для другого.

Прессинг – важная деталь игры Хорватии

У хорватов порядок и с тактической выучкой в игре без мяча, и с физикой (Хорватия – первая в истории чемпионатов мира сборная, по сути сыгравшая четыре полноценных матча вместо трёх). Это позволяет команде очень интенсивно двигаться без мяча и варьировать прессинг-стратегии в зависимости от соперника и его структуры начала атаки. Например, в матчах с Нигерией и Россией хорваты расставлялись без мяча по схеме 4-4-2, с Крамаричем и Манджукичем на передней линии. В более оборонительном варианте расстановки Крамарича замещает Модрич.

А против аргентинцев и англичан, игравших с Хорватией в три центральных защитника, «шахматные» прессинговали уже тройкой. Причём она тоже варьировалась в зависимости от ситуации на поле: если соперник больше использовал фланги, в тройке прессингующих возникали Модрич и Ракитич. Если чаще атаковал через центр – включались Перишич и Ребич, чтобы центрхавы контролировали свою зону.

Прессинг хорватов можно расшатать. Главный, на кого надо давить – Иван Ракитич: в 4-3-3 он может слишком высоко выбрасываться в давление, оголяя зону, в 4-4-2 сваливается в центр и открывает коридоры в полуфлангах. Здесь тоже показателен матч с Англией. Весь первый тайм хорваты прессинговали с Модричем и Ракитичем в первой линии, поднимались очень высоко, и каждая длинная передача рождала панику – в опорной зоне оставался один Брозович, к тому же часто уходивший к флангам навстречу мячу. Центр пустел.

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Гениальность Луки Модрича

Кажется, даже в эпоху расцвета Уэсли Снейдера и Андреса Иньесты умного полузащитника не двигали к «Золотому мячу» так, как сейчас Луку Модрича. Златко Далич говорит, что Модрич играет в лучший футбол в своей жизни, а Деян Ловрен провокационно (как обычно) считает, что Лука давно получил бы «Золотой мяч», если бы был испанцем. Это странная мысль, но подход к игре у Модрича действительно испанский. Он управляет игрой, как компьютер, как в своё время делал Хави.

Компьютер включается, когда нужно перестроить игру Хорватии. На всей дистанции чемпионата мира Модрич примерял несколько разных позиций и по ходу матча менял свои задачи. Полуфинал против Англии показателен – Модрич начинал его выше Брозовича и Ракитича в структуре атаки, но затем отошёл в глубину и раскидывал диагонали из центрального круга в 1-2 касания. Это помогло хорватам регулярно создавать на флангах численное преимущество.

Модрич – лучший игрок плей-офф ЧМ по продвинутой пасовой статистике: своими передачами Лука отрезал и больше всего соперников, и больше всего защитников в целом. В статистике на 90 минут игрового времени цифры Модрича не настолько значительны, но выборка хорвата значительно больше, тогда как многие, опередившие Луку, провели в плей-офф всего один матч. Из тех, кто сыграл больше, по Packing (отрезанные соперники вообще) Модрича превзошёл только Тоби Алдервейрелд – 76,3 против 72,8 у Луки. По Impect – Де Брёйне (11,7), Коутиньо (10,5) и Погба (10,3). У Модрича – 10.

Переводя с языка цифр на русский: никто на чемпионате мира не продуктивен в развитии атак через пас, как Лука Модрич.

Вариативность состава и установок Далича

Удивительно, что Златко Далич, никому не известный до чемпионата мира, так легко перестраивает сборную Хорватии по ходу матча. Символ нынешней команды – даже не Лука Модрич, а Марсело Брозович. Он выходит только в матчах, когда Хорватии нужно больше обороняться или страховать Модрича с Ракитичем, и часто берёт на себя персонально-ориентированный прессинг – то есть действует по конкретному игроку.

Против Аргентины Брозович перерезал все дороги мячу к Лео Месси. Сработало настолько, что Месси коснулся мяча всего 20 раз за первый тайм, а во втором улучшил статистику, потому что получал мяч ближе к флангам – туда Брозовичу было нецелесообразно смещаться. Это ещё одна причина хвалить игрока: он понимает, когда именно нужно прессинговать звезду соперника, а когда можно её передать тем же Ракитичу и Модричу. Аналогичная прессинг-ориентировка сработала у хорватов против Дании, когда Брозович сдержал Кристиана Эриксена.

Но это не единственный вариант влияния на игру команды. Если 10 игроков старта практически известны заранее, одиннадцатый задаёт тактике Хорватии нужный вектор. Матео Ковачич – вдумчивый контроль мяча. Андрей Крамарич – больше движения между линиями, открываний в них (против Исландии Крамарича даже пробовали «ложной девяткой»). Бадель – менее интенсивный, чем Брозович, вариант на чёрный день. Имея такую полузащиту, Далич может варьировать её матч за матчем. Но завтра, скорее всего, будет без сюрпризов – в старте выйдет Брозович.