Кейн не забил, Англия проиграла бронзу

Потерянные украшения ЧМ-2018

Матчи двух топовых европейских сборных Бельгии и Англии могли стать украшением чемпионата мира, а оказались самыми бесполезными с турнирной точки зрения. Встреча команд Роберто Мартинеса и Гарета Саутгейта в 3-м туре группового этапа не имела значения, так как оба соперника к тому моменту гарантировали себе путёвку в 1/8 финала. Наоборот, никто особо не горел желанием победить, поскольку первое место, казалось, отправляет в худшую половину сетки плей-офф. Тренеры тогда здорово поменяли составы. Англичане хотели выиграть меньше, и три очка достались более уверенным в себе бельгийцам.

Теперь же Бельгия с Англией сыграли за третье место в Петербурге. Многие считают, что «бронзовый» матч вообще нужно отменить из-за его бессмысленности, но пока есть спрос со стороны болельщиков, никто, конечно же, этого не сделает. Если верить официальному сайту ФИФА, за сутки до игры почти все билеты были проданы.

Саутгейт меняет центр поля

Сегодня сборная Бельгии играла практически основой. Если не считать возвращение отбывшего дисквалификацию правого защитника Томаса Менье, Мартинес сделал всего одно изменение – поставил хавбека «Монако» Юри Тилеманса. А вот у сборной Англии отсутствовали сразу пять человек, игравших в полуфинале. Саутгейт полностью изменил центр полузащиты: новый треугольник сформировали Эрик Дайер, Фабиан Делф и Рубен Лофтус-Чик. Вряд ли это означало, что Мартинес больше Саугтейта хотел выиграть бронзу, просто бельгийцы имели лишний день на восстановление.

Игра началась живо: сборная Бельгия реализовала первый же момент! Ромелу Лукаку просил воспринимать его как более командного игрока, а не просто снайпера, и показал это уже на 4-й минуте матча с Англией. Его предголевая передача на Насера Шадли не менее ценна, чем кросс самого Шадли на Менье. Дэнни Роуз, судя по его действиям, устал сильнее всех у англичан, даже сидя на скамейке. Он часто отпускал Менье, вот и в голевом эпизоде тоже отоборонялся безобразно.

ЧМ-2018! Бельгия обыграла Англию и завоевала бронзовые медали. LIVE Онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2018 Бельгия — Англия.

Матч из АПЛ

Тем не менее, игре недоставало высокого темпа. Соперники раскочегарились лишь ближе к перерыву. Свежая средняя линия сборной Англии всё равно с трудом справлялась с Эденом Азаром, Кевином Де Брёйне и остальными. Бельгийцы лучше двигали мяч, капитан несколько раз «зажёг» трибуны ускорениями с дриблингом. Болельщики оценили, и вообще их симпатии скорее были на стороне команды Азара.

Интриговало противостояние Лукаку с Гарри Кейном – двух главных претендентов на звание лучшего бомбардира ЧМ-2018. Форвард «МЮ» отставал от коллеги из «Тоттенхэма» на два гола (кстати, 19 из 22 футболистов на поле представляли АПЛ). Лукаку в первом тайме упустил шанс забить в результате комбинации с участием Азара и Де Брёйне, а Кейн пробил мимо цели, когда мяч ему выкатил в штрафной Рахим Стерлинг. Наверняка Гарри чувствовал себя хуже без поддержки Деле Алли.

Сейв Алдервейрелда

В перерыве Саутгейт решился на двойную замену: убрал Роуза со Стерлингом, выпустил Джесси Лингарда и Маркуса Рашфорда. В результате перестановок налево ушёл Делф. Сборная Англии стала эффективнее работать с мячом на чужой половине. Лукаку тоже довольно быстро покинул поле во втором тайме. Ему так и не удалось приблизиться к Кейну, хотя был ещё один шанс забить. Ромелу выскочил бы один на один после паса Де Брёйне, если бы не подвела обработка мяча левой ногой.

Кейн должен был забивать, когда бельгийцы прозевали аут и передачу от Лингарда, однако лучшему снайперу турнира не повезло. Гарри совсем немного не дотянулся до мяча. Конечно, защита сборной Бельгии фокусировала внимание на Кейне, из-за чего проспала уже рывок Дайера. Быть бы голу Англии, если бы Тоби «Сломай язык» не совершил один из самых ярких сейвов ЧМ-2018, вынеся мяч с линии.

Напряжение у ворот Тибо Куртуа возрастало, но скорость форвардов бельгийцев уничтожила надежды англичан на бронзу. Азар всё-таки забил в контратаке, его команда победила – 2:0. Петербург попрощался с чемпионатом мира нужным матчем.