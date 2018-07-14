Почти как Черчесов. Он вернул стране веру в родной футбол

«Да они неудачники. Полный отстой!».

Ещё недавно вы легко могли услышать подобное о сборной Англии на британской земле. Так было всего месяц назад. Парадокс, но в стране «лучшей лиги мира» со всеми безумными контрактами на SKY очень давно нет сильной сборной.

Английские фанаты скупают жилеты. Всё из-за результатов сборной Главный аксессуар ЧМ-2018.

Ну давайте вспомним.

Евро-2016 — выход из группы.

ЧМ-2014 — мимо плей-офф.

Евро-2012 — выход из группы.

ЧМ-2010 — и снова — всего лишь выход в плей-офф.

На Евро-2008 англичане не играли вообще (спасибо хорватам).

Вся эта история длится уже очень давно. Владимир Стогниенко как-то сказал: «Англичане наверняка снова вылетят в четвертьфинале по пенальти. Они всегда так делают».

Четвертьфинальная стадия действительно является потолком для англичан с самого 1996-го. Тогда они сподобились на бронзу домашнего Евро. И главным героем решающего матча стал… Гарет Саутгейт. Он-то и смазал решающий пенальти в полуфинале с немцами.

Кейн не забил, Англия проиграла бронзу Матч за бронзу чемпионата мира нужен. Азар подтверждает.

О нём

Саутгейт никогда не играл в топ-клубах. Нет, вы, конечно, можете вспомнить «Мидлсбро» и выход в финал Кубка УЕФА. И даже победу в Кубке лиги в его же составе. Вот только те достижения остались главными успехами в истории клуба. Как и в карьере его бывшего футболиста.

Гаррет всю карьеру провёл всего лишь в трёх клубах. Их имена столь же блеклы, как его главные достижения в роли футболиста. Но в каждом из них он был капитаном. Когда он впервые надел повязку в «Кристал Пэлас», ему было лишь 20 с небольшим.

Он играл в клубах-середняках, но это не мешало ему играть важную роль в сборной. Удивительно, но исконно дефицитную позицию центрального защитника главные клубы АПЛ предпочитали усиливать иностранцами. Нам с нашим лимитом этого понять не дано. Тем временем Саутгейт проводил за сборную матч за матчем. К концу карьеры их набралось больше 50.

Саутгейт-тренер

Пост главного тренера в сборной — гигантская неожиданность для всех, кто следит за этим тренером. Кто-то возразит: «А как же пример Гвардиолы? Луиса Энрике? Семака, в конце-то концов?».

Все эти примеры несостоятельны.

И речь даже не о том, что эти футболисты встали у руля суперклуба, в котором провели блестящую карьеру (Семак не в счёт).

Разница в том, что Саутгейт запорол свою первую серьёзную возможность стать тренером. Она выдалась ему в том самом «Мидлсбро», в котором он заканчивал играть. И это не «шансик», как в случае с Гаттузо в Швейцарии или Монтеллой в «Милане».

Коуч получил целых три года в клубе. Имея огромную поддержку, он так и не смог показать себя как тренера. Даже в самом успешном сезоне Гарета руководство нашло основания отправить его в отставку. Потом был штаб сборной Англии. Кто знал, что Эллардайс окажется любителем подзаработать на стороне?

Сейчас Саутгейт вывел сборную Англии в полуфинал чемпионата мира. В отличие от случая с нашей сборной это не было воспринято как геройство. Сам тренер это понимает.

«Был бы рад, если бы нас пришли встречать 300 тыс. болельщиков. Но этого не будет. Надеюсь, в следующий раз мы займём место выше, и болельщики будут нами гордиться»

Но впервые за долгое время фанаты лучшей лиги в мире не стыдятся сказать, что болеют за сборную Англии. И массово скупают жилетки после мундиаля в России. Прямо «усы надежды» по-британски, не находите?