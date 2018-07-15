А вы видели, как забивал самый великий бомбардир в истории Франции?

Ни один игрок не забивал столько на одном чемпионате мира, сколько легендарный снайпер сборной Франции Жюст Фонтен.

Самые результативные игроки сборной Франции на ЧМ-2018 имеют на своём счету всего по три мяча – это Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. У центрального нападающего Оливье Жиру и вовсе нет голов. А ведь были времена, когда главный снайпер «трёхцветных» забивал больше, чем вся сегодняшняя команда французов вместе взятая!

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Великолепный Жюст Фонтен – лучший бомбардир чемпионата мира 1958 года. На том турнире он стал автором 13 голов. Ни до, ни после этого никто не смог столько раз поразить ворота на одном чемпионате мира. Да и на ЧМ-1958 ближайшие преследователи француза Пеле и Хельмут Ран забили значительно меньше – по шесть мячей. К слову, те же шесть сегодня и у голеадора сборной Англии Гарри Кейна.

Сборная Франции попала на шведском чемпионате мира в одну группу с Парагваем, Югославией и Шотландией. В стартовой игре с парагвайцами «трёхцветные» пропустили первыми, но потом Фонтен в течение шести минут отличился дважды. Оба гола он сотворил в фирменном стиле, убегая от защитников после передачи из глубины поля. Скорости, умению открываться Жюста позавидовал бы любой форвард. В результате команда Альбера Баттё разгромила соперника – 7:3. Фонтен оформил хет-трик. Его точный удар при счёте 4:3 снял все вопросы об исходе игры.

Во втором туре Франция уступила Югославии – 2:3. Фонтен вывел «трёхцветных» вперёд уже на 4-й минуте, открывшись у «точки» и реализовав ударом с левой ноги фланговую передачу (на видео – 00.20). За пять минут до финального свистка гол Жюста, который опять избежал офсайда и выскочил на рандеву с голкипером, помог французам сравнять счёт. Однако в концовке югославы дожали «трёхцветных».

Третий матч в группе Франция выиграла у Шотландии – 2:1. Победный мяч забил Фонтен. Он выиграл единоборство у защитника после длинной передачи, ворвался в штрафную и послал мяч мимо вратаря.

«Трёхцветные» заняли в группе первое место и пробились в четвертьфинал. Там их ждала Северная Ирландия. Франция вышла вперёд перед перерывом, а в начале второго тайма Фонтен добил североирландцев двумя выстрелами. Сперва он удачно сыграл на опережение, откликнувшись на кросс справа, а ещё через восемь минут оформил дубль после того, как обыграл защитника в штрафной и снова послал мяч в сетку ударом левой (на видео – 00.30). Итог встречи – 4:0.

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В полуфинале французам достались будущие чемпионы мира бразильцы. Уже на второй минуте «трёхцветные» пропустили от Вава, однако Фонтен довольно быстро сравнял счёт. Жюст получил проникающую передачу, ушёл от опекуна и переиграл вратаря (на видео – 00.35). К сожалению для сборной Франции, в этот день в ударе оказался юный Пеле, чей хет-трик предрешил исход противостояния. Бразилия крупно победила – 5:2.

В матче за третье место с ФРГ Фонтен продолжил свою результативную серию, так что он забивал во всех играх ЧМ-1958. Теперь француз сделал покер (на видео все эти голы уместились с 00.38 по 00.48). Особенно впечатляющим получился третий мяч нападающего. Бомбардир обыграл в центре поля своего оппонента, после чего сам потащил мяч к ворота немцев. Защитники оказались не готовы к такой наглости Фонтена, а тот нанёс неотразимый удар примерно с линии штрафной. Франция вынесла ФРГ – 6:3.

«Месси – единственный футболист, способный забить столько же голов, сколько я. Если бы я надел футболку «Барселоны», смог бы забить более сотни голов», – сказал несколько лет назад Фонтен. Впрочем, у него и в «Реймсе» была потрясающая статистика: 122 гола в 131 матче.