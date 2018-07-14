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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт — о ЧМ-2018 в России

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Гарет Саутгейт
Дарья Тубольцева
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
«Нас принимали фантастически!» Тренер Англии разрушил стереотипы о России
Сборная Англии проиграла, но Саутгейт всё равно вышел победителем.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

В матче за третье место на чемпионате мира в России сборная Бельгии обыграла Англию и впервые в истории завоевала бронзовые медали. Второй раз англичане играли в матче за третье место и второй раз проиграли. А ведь в России команда могла показать лучший результат с 1966 года!

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Гарет Саутгейт — красавчик. Болеть за сборную в Англии теперь не позорно.

Однако главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не выглядел разочарованным на пресс-конференции.

— Гарет, подведите итог выступления сборной Англии на этом турнире.
— Работа тренера заключается в том, чтобы оказывать поддержку игрокам, вдохновлять их, найти наилучший способ добиться успеха. Я невероятно горжусь тем, чего добились игроки. Им удалось добиться невероятного результата на турнире. Большего, чем добились многие другие английские команды.
Мы играли с одной из лучших сборных мира и знали, что нам нужно освежить команду. Только в этом случае у нас были бы хоть какие-то шансы в матче с Бельгией. Стоунс и Пикфорд сыграли великолепно, так что мы гордимся нашим достижением. Мы закончили турнир в четверке сильнейших, хотя мы не одна из четырех сильнейших команд в мире.

— Что думаете об игре Кейна?
— Сегодня седьмой матч за короткий отрезок времени. Команда эмоционально и физически была измотана. Неправильно было бы судить Кейна по сегодняшней игре. Как капитан он хорошо руководил коллективом. Понятно, что у нас была не самая тяжёлая группа. Но это не отменяет факта, что мы смогли добраться до матча за третье место.

— Почему не получилось сегодня победить?
— Что касается команды и морального подъёма сегодня, то три дня назад мы были в десяти минутах от финала. Это невероятный опыт. Мы всегда играли до последнего. Изначально я посчитал нужным сказать игрокам, насколько я ими горжусь. Мы много лет не выигрывали матчи в плей-офф с серьёзными соперниками. Мы прекрасно знаем, чего добились. Уезжаем из России как команда, которая добилась большого прогресса. Сейчас надо смотреть в будущее. Считаю, сегодня отношение игроков было прекрасным, но физическое состояние оставляло желать лучшего. Мы не смогли за короткий срок подготовиться должным образом, поэтому начали вяло и пропустили быстрый гол. Но большего я не мог бы просить ни у одного из игроков.

— Нужны ли вообще матчи за третье место?
— Сегодня была невероятно тяжёлая игра. Мы были так близки к самому большому призу, что на этом этапе все просто хотели уехать домой. Но за полдня нам удалось наметить цели на сегодняшнюю игру. Этот матч поставил нам новую планку. Я не вправе решать, следует ли проводить матч за третье место. Мы старались выиграть медаль и хотели завершить турнир на положительной ноте. Иногда качество нашей игры оставляло желать лучшего, но у бельгийцев сейчас лучшая команда в их истории.

— Не думаете ли вы, что достигли в России слишком многого?
— Не думаю. Мы смотрим очень реалистично на уровень, на котором находимся. Мы получили много похвалы, но с другой стороны смотрим правде в глаза и знаем, что нам нужно улучшать нашу игру. Здорово, что мы вышли в полуфинал, это придает нам веры и импульс. Хочу поблагодарить всех здесь.

После последнего вопроса от журналистов Гарет Саутгейт попросил минутку внимания и выступил с проникновенной речью.

— Хочу поблагодарить всех, — начал главный тренер Англии. — В России нас принимали фантастически, организация турнира была просто прекрасна. Нас в каждом городе принимали тепло. Спасибо отдельное всем волонтерам. Много говорили об отношениях между нашими странами. На личном опыте могу сказать, что общение с россиянами было прекрасным, все к нам относились исключительно хорошо. Спасибо и британским журналистам, которые чувствовали себя частью команды. Они задавали правильные вопросы.

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