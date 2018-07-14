«Тот момент, когда дыр в гетрах Роуза меньше, чем в защите сборной Англии»

Гарри Кейн подходил к матчу за третье место в роли лучшего бомбардира. Им он и остался, а значит и остался главным претендентом на «Золотую бутсу».

Но большую часть мячей Кейн забил в матчах против Панамы и Туниса. Это вызвало достаточно большое количество шуток в соцсетях.

«Тот момент, когда дыр в гетрах Роуза меньше, чем в защите сборной Англии».

«Даже третье место не возвращается домой».

«Золото не возвращается домой, серебро не возвращается домой, бронза не возвращается домой. Ничего не возвращается домой. А всё потому, что Англии надо возвращаться домой».

Забавный случай произошёл с Маруаном Феллайни. Если Льорис из Франции чуть не съел насекомое, то в волосах Феллайни они поселились.

Новый флаг Англии выглядит примерно так.

Эден Азар провёл отличный турнир. Слухи давно сватают его в мадридский «Реал» на замену Роналду. Фанаты «Челси» смотрят на свою главную звезду с таким лицом.

На этой фотографии вы можете видеть счастливых обладателей бронзы чемпионата мира.