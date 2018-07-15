«Он грабил сербские дома!». За что уничтожают хорватского тренера

Безобидная публикация

Блестящий в прошлом футболист Игор Штимац, ранее возглавлявший сборную Хорватии, опубликовал запись в одной из своих социальных сетей, где подробно расписал происхождение футболистов нынешней сборной Франции. Безобидная публикация внезапно вызвала бурю негодования, особенно старались поборники толерантности. Они готовы Штимаца уничтожить.

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Что же сказал Штимац?

Правду. Легендарный хорватский футболист всего лишь указал на страны, откуда родом игроки команды Дидье Дешама. Дембеле – Мавритания, Погба – Гвинея, Матюиди – Ангола, Канте – Мали и так далее. Гораздо проще методом исключения выявить тех, кто действительно может называть себя коренными французами. Не будем их называть, а то ещё обвинят в каком-то расизме. Штимац подчеркнул то, о чём все прекрасно знают, но почему-то боятся сказать. Рискованный поступок, потому что реакцию определённых слоёв общественности можно было предугадать.

Штимаца немедленно начали уничтожать.

Ему сразу припомнили провокационные выкрики в адрес некоторых игроков АПЛ, где Игор играл в середине 90-х. Сайт National немедленно вспомнил, что Штимац якобы грабил сербские дома в начале 90-х, а также помогал деньгами тем, кого обвиняли в убийстве военнопленных. Доказательств этому никаких нет. Сам Штимац не раз заявлял, что ничего из того, что ему приписывают, не является правдой. Да, он подписал документ по освободительной войне Хорватии, выступавшей за независимость от Югославии. Но эту декларацию подписало огромное количество хорватов.

Мультикультурализм захватил мир



Такие метаморфозы со сборной Франции связаны, в первую очередь, с лояльной миграционной политикой европейских стран, которые ближе к концу второй половины прошлого века открыли двери для переселенцев из разных стран. Учитывая колониальную историю Франции, туда, главным образом, поехали люди из Африки. Уже на победном чемпионате мира 1998 года команда Эме Жаке представляла собой команду, состоящую из самых разных национальностей. Мульткультурализм прогрессировал, и сейчас не разбирающийся в футболе человек вряд ли поймёт, что на поле играет сборная Франции.

Претензии тут, конечно же, не к футболистам, которые выросли в этой стране, прошли местные футбольные школы и получили логичный вызов в основную команду страны. То же самое касается сборной Германии, где играют выходцы из Турции, Польши и других стран. Что говорить, если один из братьев Боатенг выступает за немцев, а другой за Гану. Сборная Швейцарии – смесь Албании и Косово. Примеров масса. Есть такой даже в российской действительности, правда мини-футбольной. В составе сборной России в этом виде спорта играло большое количество бразильских легионеров и выглядело это довольно странно.

Свобода слова. Если оно — толерантное

В Европе безумно гордятся тем, что могут свободно высказывать любые мнения, к которым будут относиться с уважением. И в то же самое время крайне агрессивно воспринимают публикацию Игоря Штимаца, где хорват банально привёл реальные факты.



Политика двойных стандартов, ловкое манипулирование информацией и никаких последствий – вот ценности, на которых строится мир, который нам так активно пытаются предложить.