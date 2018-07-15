«Французская машина против хорватского порядка». Пресса – перед финалом ЧМ

Пёстрые заголовки французских газет перед финалом чемпионата мира звучат оптимистично: большинство местных изданий считают, что матч с хорватами пройдёт под счастливой звездой.

Омар Си: «Для меня Франция – уже чемпион»

Издание Le Parisien публикует обращение французского актёра Омара Си, известного по фильму «1+1», к своей сборной:

«Мне так много надо вам сказать, но я не хочу взрывать вам мозг, ведь самое сложное – впереди. Несмотря на то что самый трудный матч вам только предстоит, я просто хочу сказать «спасибо». Спасибо за всё, что сейчас происходит, вы сделали многих людей счастливыми.

Вы дошли до финала Евро, хотя вас и критиковали за молодость. Но теперь вы повзрослели, стали хорошими людьми на этом чемпионате мира. Цыплята превратились в петухов. Какое же счастье – мечтать вместе со всей страной о финале, видеть, как эмоции бурлят в семьях, на улицах, в наших глазах. Дойти до заветного момента – это уже большое дело. Что бы ни случилось, вы уже победители. Вы – носители многих символов: единство, разнообразие, надежду, амбиции, молодость. Сейчас мы нуждаемся в этих символах сильнее, чем когда-либо.

Молодость. Это ты, Юмтити, забиваешь мячи. Ты напомнил нам о Лилиане Тюраме в 1998 году, когда мы играли с Хорватией. И хотя это не твоя роль как защитника, ты делаешь общее дело. Точно так же Гризманн и Жиру страхуют тебя в защите. Канте в этой сборной – пример мудрости, как будто прожил 100 жизней. А Погба – связующее звено во всей этой команде. Поля критиковали за эксцентричность и несерьёзный подход, но именно он зажигает эту сборную и даёт ей силу. Кики Мбаппе едва исполнилось 20, а он уже почти прикоснулся к мечте всей жизни. Ты можешь стать невероятным примером для молодых, которым нужны те, на кого они будут равняться.

Единство – это сила. Может, это и банально, но об этом надо помнить, потому что многие люди уже ни во что не верят. Но для вас то работает. Я суеверен, поэтому не буду загадывать. Но для меня вы уже чемпионы».

«Маленький Модрич пасёт коз в горах»

Французское издание Le Figaro публикует интригующее видео. Пресса утверждает, что в винтажной записи с участием жителей хорватских деревень, занимающихся разведением коз, изображён юный Лука Модрич, будущий капитан сборной Хорватии.

На самом видео сложно разобрать лица, так что зрителю остаётся только гадать, насколько достоверна эта информация.

А вот что говорит документалист Павле Баленович, автор ролика, снятого в 1989-90 годах: «Семья Модрич была очень любезна со мной, когда я снимал горную фауну. Мой друг водил с сыном стадо коз, и я снял несколько кадров с ним, чтобы смонтировать в мой фильм о диких волках. Увы, гражданская война в 1990 году уничтожила их дом, и я больше с ними не виделся. Как и многие другие семьи, они покинули этот регион. А спустя годы я узнал, что мальчик, который когда-то водил стадо коз в горы, стал капитаном национальной команды, знаменитым футболистом — Лукой Модричем».

Хорватские газеты сегодня вышли в патриотичных цветах национального флага. Причём издание 24 Sata постаралось настолько, что в красно-белые шашечки окрасилась не только первая полоса, но и последняя страница.

В цвета хорватского флага в этот день перекрасились не только газеты, но и фонтаны на улицах, и даже горы. В Загребе напротив национальной библиотеки на фонтан наложили проекцию флага с надписью «Поздравляем сборную!», а хорватская горная служба спасения вывесила в горах огромный баннер в честь команды.

С нетерпением ждут финала и в других странах. Например, испанская Marca («Играем финал») и итальянская La Gazzetta dello Sport («Финал, который ещё не видели») вышли с красивыми обложками, посвящёнными матчу:

В Великобритании в воскресенье принято отдыхать от прессы, хотя некоторые издания делают специальные воскресные выпуски. В The Sunday Telegraph вышли парные колонки о финале турнира с заголовками «Юный мечтатель и французская машина» и «Хорватия строит порядок из хаоса».

«Футбол едет домой? Он уже дома, в стерильном мире ФИФА»

А вот британские обозреватели, похоже, уже успели «переобуться» и переключились с России на следующую страну, которая примет мундиаль. Вот что пишет колумнист The Telegraph Сэм Уоллес:

«К моменту, когда в России стартовал чемпионат мира, для английских болельщиков он был настолько же привлекателен, как Трофей Футбольной лиги, который разыгрывают между собой команды второго и третьего дивизионов. Отравление Скрипалей – это ещё ладно, но по-настоящему отвадили фанатов события в Марселе в 2016 году. Это самый понятный язык, чтобы объяснить болельщику, стоит ли куда-то ехать, нежели туристические советы от МИДа.

И всё-таки. «Не так уж плохо» — наверное, так озаглавил бы писатель свою книгу об этом чемпионате мира. К тому же мы увидели немало драмы на поле. Финал не достался ни одному из топ-игроков, хотя Роналду и Месси сумели продемонстрировать свой класс, несмотря на средний уровень игроков, окружавших их в своих сборных. Всё это добавило остроты нарративу турнира.

И финал станет хорошей завершающей главой этого представления. Пока занавес опускается, страна сможет смело заявить, что выполнила обещание, данное Владимиром Путиным во время церемонии открытия: гости турнира увидят открытую, гостеприимную и дружелюбную страну.

Я сам побывал на 9 стадионах чемпионата мира, в восьми городах и счастлив подтвердить, что русские люди действительно гостеприимны и дружелюбны. Они, как и мы, уверены, что обычные люди во всём мире похожи, если бы можно было снять завесу государственности и политики. Но общая картина остаётся прежней, причём ещё более явственно бросается в глаза: мы всё меньше доверяем обманчивому фасаду ФИФА, которая создаёт стерильную зону для чемпионата мира, вне зависимости от того, кто принимает турнир. В ЮАР и Бразилии реальность было сложно замаскировать, в России она похоронена глубоко. В Катаре в 2022 году, город-государство, построенный невидимыми силами бесправных мигрантов, без нормального медицинского обеспечения и кондиционирования, турнир станет ещё более стерильным. Вот где существует современный футбол – под лицензией пивного спонсора, на сверкающем новом стадионе, где молодые полицейские рекруты смотрят пустыми глазами и выполняют простые приказы. Футбол едет домой? Он уже дома».