Мбаппе восхищался Анри и Криштиану. Сегодня он может стать круче обоих

Микст-зона после полуфинальной игры Бельгии и Франции была эмоциональной, но со стороны бельгийцев. Победители выходили со стадиона спокойно, давая скучные комментарии. Все оживились, когда по длинному коридору мимо журналистов пошёл Килиан Мбаппе. Форвард сборной Франции невероятно долго игнорировал вопросы, только улыбаясь. Но затем он увидел, что с ним тайком делает селфи один из охранников. Мбаппе тут же преобразился, стал в смешную позу, растопырив руки. На волне позитива Килиан даже поговорил с журналистами. Он всё делает ради удовольствия и собственного кайфа. Скорчить смешное лицо для чьей-то фотографии ему веселее, чем выслушивать скучные вопросы.

ЧМ в России французы с самого начала в шутку называли турниром Мбаппе. И вспоминали символическую связь с 1998-м. Год, когда Франция стала чемпионом мира. Год, когда родился Мбаппе.

Последние полтора года нападающий даёт мастер-класс на тему того, как надо выходить из тени звёздных партнёров, получая кайф от футбола. Стать лучшим игроком «Монако» в Лиге чемпионов в 18 лет. Уйти в «ПСЖ» и не раствориться на фоне Неймара. Приехать на свой первый чемпионат мира и выдать лучший индивидуальный перфоманс плей-офф – против Аргентины. В этой скучной и организованной сборной Франции все делают ровно то, что нужно для результата. И только Мбаппе успевает ещё и кайфовать. Пас пяткой в игре против Бельгии – момент, ради которого вообще стоило смотреть этот скучный матч.

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«Люди идут на стадион с целью отвлечься от своей жизни на ближайшие 90 минут. Нужно заботиться о них и уважать это стремление. Наша главная миссия – делать так, чтобы зрители не могли усидеть на стуле. А после матча ложились спать с улыбками на лицах. Футбол до сих пор вызывает у меня такую же радость, как и в детстве. И я знаю, что миллионы людей испытывают схожие чувства», – рассказывал Мбаппе в интервью перед финалом.



Всего этого не было, но за пределами поля Мбаппе – очень прагматичный и осторожный человек. Прошлым летом он мог перейти в «Реал», но выбрал «ПСЖ», где было проще заиграть. Сейчас он так же прагматично снижает градус напряжения перед финалом, избегая сравнений со сборной-98.



«Мы не хотим быть похожими на команду-98, мы просто хотим представлять Францию и отдавать все силы за Францию. Когда отдаёшь всего себя для страны, могут случиться самые прекрасные вещи.

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У каждого поколения своя история. Мы не выигрывали тот Кубок мира, это их слава. Мы должны писать свою историю. Если мы выиграем Кубок мира, мне не понравится, если в 2026 или 2030 годах кто-то скажет: «Это наследники 2018-го», – утверждает Килиан.

Подросток нулевых, Мбаппе был поклонником Роналду (завесил все стены дома постерами португальца). Как любой французский пацан, сходил с ума по Анри. Сегодня этот пацан в 19 лет может сыграть ключевую роль в том, чтобы его сборная стала чемпионом мира. Такого ни у Роналду, ни у Анри не было. Ему далеко до их легендарности, но по конкретному показателю обойти обоих кумиров можно уже через несколько часов.