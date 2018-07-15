На этот раз обошлось без раздеваний, активистки были в милицейской форме.

Активистки Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ. Фото

Четверо участников Pussy Riot в в рамках акции «Милиционер вступает в игру» выбежали на поле во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

Из-за акции матч был прерван на полторы минуты, причём выдворить активисток с поля пытались даже некоторые игроки сборной Хорватии.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Pussy Riot в своем фейсбуке сообщили, что этой акцией требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.

Французы давали участникам акции пять.

Представители службы безопасности особо не церемонились и буквально за ноги выволокли нарушителей за пределы поля. На газоне даже следы остались.