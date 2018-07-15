Ж. Силва: Бразилия вылетела слишком рано, а российская сборная удивила всех

Жилберто Силва, показалось, забыл о своей роли наставника минуты через три от начала дружеского матча и рубился с пацанами за каждый отскок. Прославленный бразильский полузащитник приехал на мероприятие в центре Москвы, чтобы накануне финала мундиаля дать мастер-класс боллбоям матча Франция — Хорватия. Ребята из команды «Стрела» (Псков) получили от компании Coca Cola возможность подавать мячи с бровки Антуанну Гризманну, Луке Модричу и Полю Погба. А за день до главного матча турнира сами сыграли и потренировались с обладателем Кубка мира.

Силва начал с небольшого семинара о пользе паса и владения мячом. После бразилец положил начало матчу, который он, по идее, собирался обслуживать в качестве арбитра. Однако Жилберто недолго оставался в стороне от рубилова. Опытный полузащитник с какого-то момента начал включаться почти в каждый перепас, подыгрывая обеим командам по очереди.

— Мы всегда дружили с нашими боллбоями, — вспомнил в общении с журналистами Силва уже после матча. — Они были из Лондона и болели за «Арсенал». Мы прикалывались вместе, им нравилось подавать мячи на наших матчах.

— Как вам футбольная форма российских подающих мячи?

— Ребята отлично сыграли! Все выложились на сто процентов, показали всё, на что способны. Молодцы, показали, как надо воодушевлять и мотивировать к тренировкам других. Очень нравится организация всего происходящего. Я не в первый раз в России, так что не удивлён. Однако меня действительно впечатляет, как ваша страна устроила турнир.

— Наверное, вас разочаровала своя сборная.

— У нас была отличная команда, но она вылетела слишком рано, к сожалению. Это сложно принять. Настала пора команде подумать, проанализировать свою игру и понять проблемы.

— Неймара много критиковали по ходу мундиаля. Хотели бы его поддержать?

— Понимаю критику большинства людей. Неймар всё ещё учится, растёт. Вот увидите, он вернётся сильнее. Он меняется как игрок, и это большой футболист, потому ему и уделяют столько внимания. То же самое испытывают Лионель Месси и Криштиану Роналду.

— Что думаете о переходе Роналду в «Ювентус»?

— Это бизнес, потому сегодня можно ожидать всё, что угодно. Переход Роналду в «Юве» — большой трансфер для Серии А. Что касается «Реала», то в команде привыкли к такому. Из «Реала» уже уходили большие звёзды: Зидан, Роберто Карлос, Бекхэм, Роналдо. Настал черёд Криштиану пойти за новым вызовом. Интересно увидеть, как в первых матчах изменится «Реал» без Роналду.

— «Арсенал» поменял многолетнего тренера Арсена Венгера на Унаи Эмери. Чего ждёте от «канониров» в новом сезоне?

— Сегодня смена тренера – это норма. Надеюсь, Эмери сможет улучшить результаты «Арсенала». Он должен понимать, какая на нём ответственность, как игроки, которым защищать цвета клуба в новом сезоне. Буду ждать новых побед.

— Как вам игра на чемпионате мира вашего коллеги по позиции – Н’Голо Канте?

— О, у этого парня столько энергии. Бегает всю игру. При этом его позиция на поле… немногие обращали на неё внимания несколько лет назад. Все смотрели только за бомбардирами. Теперь люди понимают, как важны игроки центра поля. Всё это благодаря таким, как Клод Макелеле и Нголо Канте.

— Удивила ли Россия на турнире?

— Ваша команда удивила всех! Когда был здесь несколько месяцев назад, никто не ожидал, что сборная России выйдет из группы. Результат ваших игроков – станет отлично мотивацией для них самих и многих молодых футболистов в стране. Люди сплотились вокруг команды и поддерживали её до конца.

Боллбои ещё с полчаса находились на поле в центре Красной площади. Пацанам просто очень нравилось пасоваться и перекатывать мяч. Ребята вряд ли могли оценить по достоинству величие своего наставника на выставочном матче – многих не было на свете, когда Жилберто Силва «пылил» в «Арсенале». Однако каждый из них отметил для себя особые умения бразильца.